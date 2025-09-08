美中半導體大戰／川普能讓美半導體再次偉大？

為重振美國本土半導體產業，確保供應鏈穩定與國家安全，美國總統川普在前總統拜登晶片法案的基礎上再推又大又美法案，結合補助與賦稅優惠吸引晶片製造回流美國本土，還研議讓入股受晶片法案補助的晶片製造商英特爾，為唯一還能生產尖端晶片的美國製造商注入部分資金，以提升美國半導體產業鏈的韌性。

又大又美法案 促業者赴美設廠

拜登於2022年通過的晶片法案總額高達2800億美元；其中，527億美元作為直接財政補助，供半導體製造商在美建廠與生產，2000億則用於科學研究。

財政補助確實降低企業赴美設廠成本，但審核時間相對較長，又大又美法案則更快地提供賦稅優惠，且法案規定半導體業者若在2026年期限前興建新廠可獲得35%的賦稅減免，遠高於現行25%，等於用抵稅抵銷赴美建廠的半導體廠商建設成本，刺激赴美設廠與生產意願並降低對台灣過度依賴的政治風險。

川普政府也有意利用聯邦政府入股加強半導體自主。美商務部長盧特尼克日前說，正研議取得晶片製造商英特爾10%股權的可能性，也暗示進一步取得其他獲補助的企業股權。另有一名白宮官員與一名知情人士向路透透露，除用補助款換取英特爾股權，也研究交換美光、台積電及三星等企業股權。目前大部分補助款未撥付。

消息傳出後白宮官員向路透表示，對於台積電、美光等擴大在美投資的公司並入股規劃。台積電董事長魏哲家也於8月底對外明確表示「美國政府不會入股台積電」，我國行政院卓榮泰9月初也說「百分百不會有台積電變美積電的情況」；南韓政府也否認美國尋求收購三星股票。

相關說法反映出兩岸若爆發政治衝突，台積電捲入政治漩渦恐讓供應鏈中斷，更彰顯英特爾之重要性。

美政府入股凸顯英特爾發展停滯與股價低迷的困境，也反映其戰略影響力，更顯示整個半導體產業可能納入美國掌控。隨著美國政府對關鍵企業與可能收入來源祭出一系列措施，聯邦政府對企業界的影響正不斷擴大。不過，盧特尼克已說政府不會擁有控股權甚至投票權。

美產業政策 從補貼轉股權投資

丹麥盛寶銀行全球投資策略部門主管法爾肯克羅恩說，美國產業政策由補貼轉為股權投資或許才是最大的訊號。自二戰以來美國政府幾乎未曾持有私營企業持股，只有2008年金融危機時為拯救銀行與企業才不得不注資。「當時動機是生存，如今目標則是韌性」。

即使華府並無對私有企業全面國有化的計畫，介入仍可能影響資本配置、出口管制及晶片生產地點。法爾肯克羅恩說，「若華府願入股英特爾，就可能對其餘戰略性企業做出同樣決定。這不限於半導體領域，而是未來可能被認定為國安關鍵的任何產業」。

華爾街日報認為，聯邦政府助拳固然協助身陷困境的英特爾暫解燃眉之危，卻可能讓美國整個晶片產業陷入困境。日本軟銀集團日前宣布收購該公司2%股份，等於肯定英特爾新款晶片製造製程，英特爾過去3年也斥資400億美元，嘗試自台積電手中奪回晶片製造領先地位，還透過晶片法案獲得80億美元的直接融資。

但關鍵還是英特爾最先進的18A能否縮小與台積電的落差。該公司在日前第二季財報會議上坦言，18A主要用於自有產品，意味著很少有外部晶片設計公司青睞18A並成為英特爾的客戶。

儘管川普有意透過入股英特爾，迫使輝達、高通及蘋果將訂單由台積電轉向英特爾，但投資公司Loop Capital分析師莫布利說，即使英特爾為其主要股權資本找到新買家，仍不能保證為其覓得客戶。

紅蘿蔔加大棒 台積壓力短期難消

英特爾執行長陳立武在會議上向投資者表示，若找不到外部大客戶，將不會大規模投資研發該公司下一代14A製程，外界也視其將據此決定是否讓英特爾繼續製造晶片，而這將挫傷川普振興國內晶片製造的努力。研究平台Visible Alpha估計，英特爾今年自由現金流量將再次出現70億美元的負值。

另一方面，即使政府僅握有部分股權，也會增加川普或未來總統操控私人企業的槓桿，如施壓輝達等企業與英特爾合作來獲得對中國大陸的出口許可。但在英特爾18A良率未能與台積電匹敵前強迫企業與英特爾合作，將讓產品品質低劣並浪費大量矽片，使美國晶片產業失去競爭力，削弱川普維持美國科技優勢的初衷。

由於英特爾技術無法替代台積電，美國短期內無法降低對台灣依賴，加上台海衝突引發全球斷鏈風險，美方仍會尋求台積電優先保障供應美國，並持續要求擴充在美先進製程，台積電的壓力在短期恐難消解。

何況又大又美法案雖祭出紅蘿蔔，但美國今年4月發動232晶片產業調查，一旦認定構成國安威脅，將相關進口產品實施提高關稅、設定配合或非貿易舉措等措施，進而影響台積電競爭力。