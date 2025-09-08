美中半導體大戰／美中加速脫鉤 陸拚半導體國產化

美國總統川普8月初透露，將對所有含半導體進口產品徵100%關稅，但給在美建廠或承諾建廠的企業豁免權。在此之前，美國商務部長盧特尼克表示，美國擬於兩周內公布「232條款」調查結果。外界預期將對中國大陸半導體產業衝擊最大。

儘管川普承諾給予在美國建廠或承諾建廠的企業豁免權，但美國8月底公布的最新聯邦公報，將撤銷國際晶片大廠三星、SK海力士與英特爾在大陸的半導體製造設備之豁免許可，而台積電也於9月接獲美政府通知，其在大陸南京廠目前的「驗證後最終用途」（VEU）授權將於12月31日撤銷。

美商務部雖於2022年對美國半導體製造設備銷往大陸實施全面禁令，但授予英特爾、三星及SK海利士豁免，准其繼續在大陸生產晶片，如今須取得許可才能在大陸買到美半導體製造設備，而台積電舉凡先進製造設備、備用零件到生產過程所需的化學物，也須主動尋求美方核准才能出貨。

美國232條款 對陸半導體衝擊最大

美國政府依據「1962年貿易擴展法」第232條款開展調查，自4月1日啟動以來，重點評估進口半導體、半導體製造設備及其衍生品對美國國家安全構成的潛在風險。其調查結論就是美國將對進口半導體課徵高關稅。

「232條款」調查雖然名義上針對全球半導體產品，但其實對中國大陸半導體產業衝擊最大，之前美國已從源頭封殺大陸取得先進半導體設備及技術，預先卡住大陸進入先進半導體領域，大陸除了自行研發突破外，並加碼擴產成熟半導製程，要以產量及規模優勢取得市場價格主導權，但美國232條款調查的產品更加廣泛，幾乎涵覆中低端半導體的全產業鏈，要斷絕大陸半導體產品進入美國市場的機會。

美國不斷加碼的半導體關稅政策正在加速中美科技領域的脫鉤，未來可能形成兩個獨立的全球供應鏈體系，在美國修訂301加徵關稅清單後，中國半導體出口美國的關稅最高已達到50%，此次「232條款調查」可能將進一步推動半導體關稅的上升，顯示美國試圖將中國排除在其主導的半導體供應鏈中，但長期來看卻可能「倒逼」大陸加快自主研發的腳步，並擴大內需市場及開發美國以外的市場。

中美半導體關稅戰持續升級，促使大陸採取相應反制措施，最新案例是輝達針對大陸開發降規版AI晶片H20，大陸官方質疑其有「後門」並約談輝達，但欲加之罪何患無辭，大陸官媒人民日報、環球時報及大陸央視接連砲轟H20晶片有問題，導致阿里巴巴、騰訊等大客戶不敢採購輝達H20晶片。

大陸央視國防軍事頻道最新播出的節目就引述大陸網路安全專家閆懷志表示，美方在晶片裡「留後門」，就像賣家在智能門鎖裡偷偷裝一把「電子鑰匙」，這把「鑰匙」能隨時打開你家的門，甚至直接「鎖死」，本質就是在晶片裡插入「隱形內鬼」，聽從美國指令竊取訊息或強制關機。

DeepSeek用國產晶片 引爆陸A股大漲

大陸一方面阻止輝達AI晶片重回大陸市場，另一方面舉全國之力加速半導體「國產替代」進度，以官方資金支持半導體產業發展，例如國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）三輪累計注資人民幣950億美元，重點支持半導體供應鏈，今年投資重點是半導體設備‌業者及半導體材料業者。

地方政府方面，華為總部所在地的深圳，對半導體項目按固定資產投資10%給予補貼，單一企業每年補貼上限人民幣2000萬元，其他地方政府都有各種對半導體產業的補貼政策。

美國不斷封殺大陸半導體產業之際，大陸AI大模型業者深度求索（DeepSeek）8月22日推出最新模型V3，透露採用大陸國產晶片訓練，當天引爆大陸A股大漲、續創10年新高。顯示大陸投資人也用真金白銀，力挺大陸國產半導體業者。