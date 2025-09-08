半導體地緣角力／美雖未入股 台積壓力仍在

美國政府與晶片製造廠英特爾（Intel）達成協議，將斥資89億美元取得英特爾約9.9%股權，美國政府打消以晶片補助款入股台積電、三星及美光等公司的念頭，意即晶片補助款換股案，只聚焦扶持純美系公司，讓台積及投資人暫時鬆一口氣。

美入股英特爾 台積好消息

長期研究地緣政治且熟悉半導體的專家分析，白宮半導體戰略，傾向要將敏感晶片拉到美國製造，入股英特爾，提升純美系晶片製造廠比重似乎是必要之策。英特爾獲美國政府入股，加上日本軟銀宣布斥資20億美元入股取得約2%，短期財務危機可解，甚至與台積電、三星在其半導體產業政策處於不同天秤上。對台積電反是好事一椿，一來台積電與英特爾糾纏不清的諸多傳言包括合資、技術合作及入股案等，不攻自破，國人擔心台積電成為「美積電」的疑慮，至少短期內也可消除。

數度加碼投資 川普仍不滿

不過，台積電後續壓力未除。美國總統川普多次自作主張將台積電赴美投資金額喊出高達3000億美元，雖然川普宣布台積電等在美生產晶片廠商豁免100%晶片關稅，但預料台積電宣布在美投資雖增至1650億美元之多，還無法滿足川普的期待，台積電接下來恐怕還會被要求擴大在美投資。

半導體產業專家分析，地緣政治是近來企業經營重要課題。川普祭出對等關稅與232調查半導體關稅後，投資美國已成必然之勢，企業須加快腳步，不能猶豫。

赴美設廠 川普施壓不會停

一位長期研究半導體地緣政治的專家分析，川普接見英特爾執行長陳立武後，宣布藉由將補助款入股英特爾，外界也聯想到川普政府可能循此模式入股台積電。美國商務部依「晶片與科學法」將核撥給台積電66億美元補助款，目前已核撥15億美元，要不要繼續補貼，川普不會看在眼裡，「他心中只想到如何讓台積電擴大在美國投資，這才是他最想要的！」台積也寧可不要這些補貼，也要力抗美政府入股。

了解川普戰略，就會知道他對台積電施壓不會停，例如最近通知台積電取消南京廠「驗證後最終用途」（VEU）授權只到今年12月底，就是要逼台積電上談判桌。此外，美國極力要拉開與中國科技差距的AI大計畫，要求台積電若要參與，即必須成為一家純美系公司。

在關稅之後，還有更可怕的招數。例如台積最擔心也最不想碰觸的「反壟斷」，因台積電在3奈米以下先進製程的市占率幾乎高達99%，川普政府可用獨占名義，拿台積電開刀。

熟悉地緣政治的半導體專家表示，川普做的事都為逼台灣上談判桌，台積某程度上是沒輒的，因主要市場在美國，也不能和美方撕破臉。但他認為，台積電董事長魏哲家不會讓美方予取予求，勢必會對川普「曉以大義」，說服重點可放在台積會幫美國一起擘畫未來，看看輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長陳立武的例子就可以知道，「川普是聽得進去的，只要你符合他的目標」。

專家指出，台積有兩件事同時放在天平上衡量：投資美國、對股東負責，川普則是生意人，他不會讓企業虧錢，但美國利益要擺在前面，這兩人會逐步談出共識。

新名字 可望接美國防訂單

外界擔心台積電短期內不會變成美積電，但長期真能高枕無憂嗎？專家說，若以移民比喻，台積電在台灣土生土長，是第一代，美國總統拜登時期，台積電至美國亞利桑那州投資650億美元設1、2、3廠，有如移民第二代，承襲台灣勤奮努力特質，和台灣血肉相連；再來要投資1千億美元設4、5、6廠，好比移民第三代，可能成了土生土長美國人，這些廠可能變成大家擔心的美積電。但美方也會給台積電第三代更多好處，例如能接美國防部的訂單。

專家表示，川普深知不能逼台積犧牲股東利益，台積若願擴大在美投資，且把最先進製程及領先全球的AI晶片都在美國生產，將可符合川普期待。台積甚至可把承接美國國安晶片部分，由名字改為「美積電」的公司生產，甚至讓英特爾、輝達入股也未嘗不可。總之，川普未來施予台積電的壓力不會小，但不是要消滅台積電，台積電仍可透過溝通，展現與美國是深度合作關係，兼顧多方利益，持續強大。