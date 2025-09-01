聽新聞
北韓核陰影下的大國博弈／金正恩的高峰會戰術

聯合報／ 記者郭崇倫
圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

北韓領導人金正恩與美國總統的高峰會，開始時是小心翼翼的，往往需要南韓總統的催促鼓勵，以及中國大陸領導人的安全保證，所以我們看到川普第一任時，與金正恩的高峰會，是先經過文在寅總統的初步分別與朝美兩國領袖先接觸，確定兩人都有意願，然後再交由兩國直接安排，而金正恩在赴新加坡與川普舉行第一次高峰會之前與之後，都赴大陸與習近平見面，既有先行簡報的意味，也有讓大陸重申對北韓的安全承諾。如今金正恩即將於9月3日再度訪問北京，出席抗戰勝利80周年活動，也顯示中朝之間仍保持一定的政治互動。

金正恩與川普第二次在河內的會晤，雖然因為川普國內擺不平，最後不敢簽下協議，但之前文在寅到平壤與他會晤，事實上是在保證，一旦美朝簽訂協議，南韓政府與企業將提供鉅額經濟協助，最後協議未成，只有川普後來的板門店與金正恩的短暫會晤，意圖挽救美朝關係。

拜登任內，由於南韓由保守派尹錫悅當政，沒有辦法起到穿針引線的媒合作用，加上拜登不像川普好大喜功，寧可守住原本的政策不要犯錯，所以美朝高峰會開不成，再加上中國遵守安理會決議，不再援助北韓，金正恩為了求生存，開始與尋求支援的俄羅斯接觸，兩國一拍即合，自2023年9月接連兩次峰會，北韓出人，俄羅斯提供技術與物資。

在川普的第二任，仍非常想與金正恩達成交易，而屬於進步派的李在明，繼承文在寅，也對與北韓交流抱持開放態度，美韓現在有共識。川普更直接表示，希望再度與北韓領導人金正恩在今年內會晤，但目前北韓雖嚴詞拒絕，可是未必會完全排除，因為平壤也在考慮烏克蘭戰爭快要結束，北韓的戰略價值快要消失，現在也許是重新與川普做成交易的時機，只不過現在習近平的角色，可能由普亭來取代了。

北韓 金正恩

相關新聞

北韓核陰影下的大國博弈／一手打造世襲、一手操控金脈 金正恩如何讓王朝續命？

今年上半年，北韓已經試射飛彈達7次之多，一度被外媒視為亞洲危險的彈藥庫，更讓國際再度關注北韓政權，金正恩執政下的風格似乎...

北韓核陰影下的大國博弈／北韓核武已無回頭路 成為金氏政權的「定海神針」

北韓先後於2022年修法授權可先發制人進行核打擊，隔年又將核武政策列入國家基本法，藉由法律關上去核化大門並宣示擁核國地位...

關稅戰七傷拳／中美關稅車輪戰 待川習會拍板

7月29日中美在斯德哥爾摩舉行第三輪經貿會談，關稅休戰期再次延長90天，這代表磋商成果有限。而中國的不屈服或可促使部分國...

關稅戰七傷拳／東南亞台商：先停產觀望

美國對等關稅打得沒完，台灣供應鏈是否會因應關稅走勢大遷徙？台廠私下表示，「客戶已發話了，就先不動」。分析師直言，川普每次...

關稅戰總體檢／美關稅滲入物價 變相「劫貧濟富」

美國總統川普全面升高關稅，雖為美國政府另闢收入彌補減稅法帶來的預算赤字，卻造成物價上漲、賦稅不公等影響，對美國的整體效應...

