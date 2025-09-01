北韓核陰影下的大國博弈／金正恩的高峰會戰術

北韓領導人金正恩與美國總統的高峰會，開始時是小心翼翼的，往往需要南韓總統的催促鼓勵，以及中國大陸領導人的安全保證，所以我們看到川普第一任時，與金正恩的高峰會，是先經過文在寅總統的初步分別與朝美兩國領袖先接觸，確定兩人都有意願，然後再交由兩國直接安排，而金正恩在赴新加坡與川普舉行第一次高峰會之前與之後，都赴大陸與習近平見面，既有先行簡報的意味，也有讓大陸重申對北韓的安全承諾。如今金正恩即將於9月3日再度訪問北京，出席抗戰勝利80周年活動，也顯示中朝之間仍保持一定的政治互動。

金正恩與川普第二次在河內的會晤，雖然因為川普國內擺不平，最後不敢簽下協議，但之前文在寅到平壤與他會晤，事實上是在保證，一旦美朝簽訂協議，南韓政府與企業將提供鉅額經濟協助，最後協議未成，只有川普後來的板門店與金正恩的短暫會晤，意圖挽救美朝關係。

拜登任內，由於南韓由保守派尹錫悅當政，沒有辦法起到穿針引線的媒合作用，加上拜登不像川普好大喜功，寧可守住原本的政策不要犯錯，所以美朝高峰會開不成，再加上中國遵守安理會決議，不再援助北韓，金正恩為了求生存，開始與尋求支援的俄羅斯接觸，兩國一拍即合，自2023年9月接連兩次峰會，北韓出人，俄羅斯提供技術與物資。

在川普的第二任，仍非常想與金正恩達成交易，而屬於進步派的李在明，繼承文在寅，也對與北韓交流抱持開放態度，美韓現在有共識。川普更直接表示，希望再度與北韓領導人金正恩在今年內會晤，但目前北韓雖嚴詞拒絕，可是未必會完全排除，因為平壤也在考慮烏克蘭戰爭快要結束，北韓的戰略價值快要消失，現在也許是重新與川普做成交易的時機，只不過現在習近平的角色，可能由普亭來取代了。