關稅戰總體檢／美關稅滲入物價 變相劫貧濟富

美國總統川普全面升高關稅，雖為美國政府另闢收入彌補減稅法帶來的預算赤字，卻造成物價上漲、賦稅不公等影響，對美國的整體效應有如劫貧濟富。

美政府稅收大增 容易上癮

紐約時報指出，川普的大範圍關稅，為負債累累的聯邦政府帶來大筆資金。川普課徵的對等關稅大部分於8月7日生效，但美國今年進口商品稅收在新關稅生效前就已大幅成長。據美財政部數據，截至7月為止，關稅與部分消費稅已創造1520億美元稅收收入，為前一財年同期780億美元的近2倍。

川普7月4日簽署的「又大又美」減稅與預算法，減稅部分讓政府未來10年損失至少3.4兆美元，關稅收入有助於填埔缺口。分析家估計，關稅若持續實施，將在未來十年為美國國庫創造逾2兆美元收入。賓州大學華頓商學院教授戈梅斯說，「當政府債務與赤字達一定水準時，很難放棄關稅這項收入來源，這很容易上癮」。

川普課徵高關稅目標之一是用來取代所得稅。雖然所得稅目前仍為美國政府收入的最重要來源，但關稅結合最新減稅政策，讓美國在一定程度上由課徵所得稅轉向課徵商品稅。

關稅取代所得稅 有利富人

一般而言，削減所得稅對收入較高的富人最有利，而關稅將提高進口食品與日用品成本，貧者將花費收入的更大比率購買更昂貴商品；相較於富人，關稅等於對窮人增稅。

隨著關稅開始滲入消費者物價，許多企業表示因成本增加將提高售價。由於關稅對整體經濟表現構成壓力，政府每年徵收的所得稅收入恐減少。耶魯大學預算實驗室主任泰德斯奇說，未來不論是民主黨或共和黨執政，都會猶豫是否取消關稅，因為聯邦債務將增加。

華府部分人士已開始思考如何使用關稅收入。川普日前談到關稅時說「正考慮小額返還，但最想做的是償債」。共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利7月底也提案，用關稅收益發放600美元給民眾。

華郵專欄作家薩琳說，目前生效的關稅為川普就職時的8倍，物價已開始上漲，新的進口商品成本勢必因關稅增加，不得不將成本轉嫁給消費者。今年耐久財價格已上升1.7%，是近40年來除疫情期間外最快的增加。估計每個家庭每年將因關稅造成的物價上漲損失超過2000美元，預估服飾價格將上漲近40%，電子產品上漲約20%。

美就業成長放緩 打擊經濟

據7月底公布的數據顯示，6月的通膨率回升，關稅已開始影響消費者物價；政府於8月初的報告也顯示就業成長大幅放緩，懲罰性關稅的重拳最終恐打擊美國經濟，這導致川普以「操縱」數據為由，開除勞工統計局局長麥肯塔佛。

川普另一個目標是利用高關稅平衡全球貿易。他認為關稅將減少美國進口量，增加美國出口，讓工廠回流增加工作機會並振興製造業，創造繁榮充實國庫。

美國政策分析家拉特娜說，川普希望關稅是經濟成長的啟動開關。透過提高進口商品價格，為美國生產商創造空間，讓國內產業再次煥發生機。她說，川普政府明白關稅會使美國物價上漲，政府現在正預先承受痛苦，希望在明年11月期中選舉前實現明顯的就業成長和工廠活動。

她認為，對等關稅不只是保護主義措施，還是更廣泛策略的一部分，目的是累積影響力和資源以管理美國債務，重塑美國工業基礎。

逼各國投資美國 成果難料

美國與日本、歐盟及南韓等貿易夥伴達成的貿易協議中，這些國家將採購大量美國能源與飛機，承諾投資美國數千億美元，川普似乎想借重外資振興美國製造業。

不過，這類投資與採購承諾落實不易。歐盟無權強制企業就其所承諾的項目進行投資，日本承諾的大部分投資也會以貸款形式展開，南韓投資絕大多數以貸款或貸款擔保的形式進行。川普首任就和中國大陸簽署大量採購美國農產品的貿易協議，卻從未兌現承諾，讓該協議空有執行機制卻毫無效力。

換句話說，沒有人知道川普這些做法能否奏效。