關稅戰總體檢／關稅戰底定 川普大獲全勝

美國總統川普自4月單方施加的「相對關稅」，至今已經塵埃落定，川普可說大獲全勝！這幾個月，形式上雖是美國與各國談判，但是憑藉著美國巨大的市場優勢，加上背後的軍事安全力量，美國予取予求，各國所向披靡，紛紛敗下陣來，自二次大戰以來的自由貿易體制，至此也正式瓦解。未來的經貿秩序將是弱肉強食，或是各自結合成貿易集團、賴以自存的時代。

美國總統川普與各國關稅談判使出各種招數，包括先喊出超高關稅稅率「定錨」再調降，並與商務部長盧特尼克與財政部長貝森特演出「黑白臉雙軌戰術」，迫使貿易夥伴接受關稅協議後，收尾再「榨檸檬」多擠出一些對美投資金額等好處。

這套戰術顯然大獲全勝，日本、南韓、歐盟等主要貿易夥伴相繼退讓，接受被美國課徵15%關稅，其他被課徵更高關稅的國家都不敢吭聲，只有中國大陸、印度等少數幾國還在跟美國周旋。

各國為降關稅 紛紛百般討好川普

各國和各大企業為了降低關稅，紛紛百般討好川普。南韓談判代表和美方磋商時，看準美方想重振造船業，於是備妥「讓美國造船業再次偉大」的大看板說明韓方投資計畫，還戴上繡了同樣字樣的紅色帽子，讓美國商務部長盧特尼克大為讚賞。

想要避免產品被課關稅的蘋果執行長庫克，也深諳此道，他8月6日在白宮宣布未來4年在美國投資6000億美元計畫時，準備了一份獨特禮物送給川普，這是一塊由康寧公司在美國生產的iPhone專用特殊玻璃，底座以24K黃金打造，上面刻有「美國製造」字樣和川普的名字。金光閃閃的禮物，讓川普大樂。

先抬價再砍低 美穩站談判制高點

日經中文網指出，川普擅以強硬手段先壓制對手，開出超過常規的高要求，讓自己處於有利地位才開始談判，這種手法在心理學上稱為「定錨效應」。以日本關稅為例，川普4月先喊出對日徵收24%對等關稅，雙方談到7月初，川普又片面加到25%，最終日本接受數千億美元投資美國等條件後，川普將稅率降到15%，讓日本慶幸稅率低了不少，心理上較能接受。

川普也善於利用「截止日期」製造危機感。他先設定最後期限，並威脅一但過期條件將大幅惡化，結合「不同意就加徵高關稅」的最後通牒，迫使各國爭相與美國談判。

胡蘿蔔加大棒 川普活用兩手策略

另外，對於談判對象，川普善用胡蘿蔔加大棒的兩手策略。英國是美國最親密盟友，且沒有貿易逆差問題，川普於是在5月率先和英國達成協議，只課徵10%關稅，還放出早點達成協議就有好處的風聲，讓其他國家產生「害怕錯失機會」壓力。

至於對美國採取報復措施的中國大陸與加拿大，川普則回敬懲罰性關稅。同樣與美國相鄰的墨西哥，對川普的態度不像加拿大強硬，相對就獲得川普寬貸。

在談判過程中，川普與商務部長盧特尼克常扮黑臉施壓，而財長貝森特則扮演白臉促合，形成分工模式。

最後臨陣喊價 吃定對手不願破局

最後就是「榨檸檬」。即使雙方談判代表已達成協議，川普仍會設法在最後一刻從對手身上擠出一點好處。

這個手法，在美日談判收尾時充分顯現。白宮副幕僚長史卡維諾在社媒X貼出美日談判代表與川普在白宮的照片，顯示川普桌上大圖卡列印的文字原本寫著10%關稅與15%汽車、醫藥與半導體製品稅率，以及日本投資美國4000億美元大字，但4000億被塗改為5000億。

最後川普貼文宣布金額更膨脹為5500億。

川普顯然吃定日本，在談判收尾之際不會因此讓協議破局，於是臨陣喊價，從日本身上又榨出一筆巨款。