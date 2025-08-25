關稅戰七傷拳／東南亞台商：先停產觀望

美國對等關稅打得沒完，台灣供應鏈是否會因應關稅走勢大遷徙？台廠私下表示，「客戶已發話了，就先不動」。分析師直言，川普每次看起來談好關稅後，過不久又變動，因此在全球關稅沒有完全底定前，台商暫時都不會再移動供應鏈。

科技大廠私下表示，早在川普1.0時代，供應鏈就已陸續往東南亞移動，經過新冠疫情時期，移動艱困，但產能調整也在這兩年陸續底定，沒想到川普2.0又要調整稅率。「搬動產能不是容易的事，大陸產線也是經過多年調校，才能有現在這麼好的生產效率。我們今年也跟客戶討論很多次，客戶目前都傾向先不移動」。

台商私下也大吐苦水，要去東南亞設廠並不容易，光是選址、買地就要花費一番工夫，蓋好新廠之後，還不見得能運作，「因為廠區外面的道路都還沒蓋好，電也拉不進來」。坦言東南亞政府效率不高，基礎建設不佳，就算廠房蓋好了，產線也無法啟動。

台經院資深產業分析師邱昰芳認為，川普1.0時代已移動到東南亞的企業，暫時不會有太大變動，「因為東南亞除了印度之外，其他區域稅率差距沒有很大」。在東南亞不管怎麼移動，稅率一定都比中國大陸低，看起來「大陸生產比重會持續下降，這是目前的趨勢」。

邱昰芳表示，除非看到川普關稅底定，否則，廠商不會冒進，目前看來，除了人工智慧（AI）有需求外，其他需求都很保守，廠商不會選在這個時候布局。

美國對等關稅陸續宣布，同時劍指「洗產地」行為。目前印度、緬甸、柬埔寨是關稅重災區，越南的台商更是對40%的「洗產地」關稅瑟瑟發抖。

在印度設廠的台商要面臨50%關稅，當地台商頭痛不已。一家在印度清奈投資鞋廠的台商坦言，印度生產已全停，不敢接單，電子廠也是如此。

為打擊「洗產地」貿易，美國8月7日起加強監管轉口貿易，僅通過第三國進行簡單轉運、未在當地進行實質生產的商品，將被認定為規避關稅，從而被徵收40%的轉運關稅，轉口貿易面臨更大壓力。

但東莞台協分會陳姓會長認為，重點在於美國對「洗產地」的界定模糊。

北京律師管健也表示，美國尚未對轉運關稅作出明確定義。有可能是指來自第三國僅進行些微加工、貼上原產地標籤再進入美國的產品，也有可能是採用了當地原料進行不同程度的加工組裝，拿到了原產地證書的產品。在越南取得原產地證明的規定複雜，最終還要看美國的定義。

如果美國未公布後續細節，轉運關稅對企業影響，尤其是台商仍難以評估。

「美國試圖用關稅政策迫使東南亞與大陸脫鉤，事實上做不到，因為大陸與東南亞產業鏈已緊密結合了。」深圳台協一名黃姓台商提到，他們有很多東南亞國家電子和新能源行業的企業客戶，很多生產都依賴大陸，即便是考慮到關稅，日韓也難以在成本和效率上替代。許多台商仍在努力開發海外市場，部分以「一帶一路」國家、金磚國家為重點方向。

邱昰芳則認為，有一類廠商會積極往美國移動，就是AI供應鏈，因為主要客戶是美系雲端服務供應商（CSP）。供應鏈一定會配合客戶做投資，台灣伺服器大廠已前往美國投資，會獲得一些豁免，其次可鞏固我們在AI供應鏈的重要性。

至於大陸供應鏈，這幾年也在往外移動。邱昰芳說，因為內捲嚴重、內需不好，包含上游電子零組件廠，也積極往東南亞走，爭取大陸以外的市場。