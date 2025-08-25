關稅戰七傷拳／中美關稅車輪戰 待川習會拍板

7月29日中美在斯德哥爾摩舉行第三輪經貿會談，關稅休戰期再次延長90天，這代表磋商成果有限。而中國的不屈服或可促使部分國家合作應對美國，天安門城樓上的「世界人民大團結」恐不再是口號。

中美自5月在日內瓦、6月倫敦，以及7月底在斯德哥爾摩等3度磋商，「關稅休戰期延長」成重要共識，這顯示儘管雙方避免了互徵高額關稅，但經貿分歧依舊未解，而第3次磋商同意關稅休戰再延90天，從時間點估算，休戰期可望延伸至11月11日（從8月12日起算），日期涵蓋到美國總統川普可能藉出席南韓APEC、並與大陸國家主席習近平會面的10月底至11月初。

中美經貿的深層次問題，恐須等到屆時「川習會」，由兩位領導人親自拍板。大陸專家分析認為，就算美國重啟高關稅貿易戰，中方有準備也不怕，且時間不利川普。

在這場關稅戰過程中，美國一向以實力原則出發，2月28日川普在白宮對烏克蘭總統澤倫斯基說：「你沒牌可打了！」當全世界幾乎都臣服美國關稅戰下，中國有牌，而且早早準備好，這才是美國搞不定中國的原因。早在2018年川普第1任期發起貿易戰，中國就開始為中美最終翻桌做準備。

拓貿易市場 降低對美依賴

一是對外尋找替代市場。大力推進一帶一路，2018年中國與簽約一帶一路國家的貨物貿易額是1兆9千億美元，到了2024年增加到3兆1千億美元。例如東協的貿易額從2018年的6千8百億美元增至2024年的9千8百億美元。2020年中國與東協、日本、南韓、澳洲簽署RCEP協議。目前中美貿易總額已降至約4千多億美元。

二是對內擴大內需。2022年4月中國公布政策，結合國有與民企，鼓勵把原本出口美國的東西賣回國內，以及家電以舊換新等補貼政策，減少關稅戰衝擊。

三是反制，川普今年1月上台後，以芬太尼問題在2月、3月各加徵中國10%關稅，中國都立刻反制，除了減少美國農產品進口，還限制稀土出口。

這也是當川普4月2日發起對等關稅貿易戰，並分3次（34%、41%、50%）對中國加碼時，中國都立刻奉陪對等反制的原因。

稀土換晶片 美中互有弱點

儘管北京手握「稀土」這張王牌，但也不是沒有軟肋，近年美國對北京頻頻祭出高科技管制，包含技術、產品和設備，嚴重限縮中國科技發展，形成「卡脖子」之勢。例如自2022年10月推出針對中國先進運算與半導體設備的出口限制，之後又在2023年10月與2024年4月進一步收緊管控。

去年12月2日，美國商務部增列24種半導體製造設備與3類軟體，強化管控中國製造軍用級「先進節點晶片」能力；並更新140個實體與14個修改條目，涵蓋晶片工廠、設備製造商與投資公司等。今年4月，美國再擴大實體清單，超過80家公司（其中超過50家為中企）列入黑名單，目標是切斷中國在高效能運算、量子技術、先進AI及高超音速武器等領域的技術取得。

美國連串科技管制和封鎖，同時要求盟國如荷蘭、日本限制對北京出口半導體設備和原材料，令中國的晶片製程難有突破性的進展。

因此，北京也透過經貿磋商，要求美方放寬科技管制，形成中美談判「稀土換晶片」格局，可以說雙方都有遭到對方掣肘的弱點，也注定雙方的談判必然是場持久戰。

川普4要求 被批干涉內政

中方多次重申貿易協商必須相互尊重、和平共處、合作共贏，根據大陸內部傳出的消息，美方對中方主要有四點要求，但每一點都被中方視為是強盜行為、干涉內政。

包括：美方要求中方增加購買美國商品；要求中國對美國單方面零關稅，但中方認為這種不對等關稅是美國在作夢，現在的中國不會簽一百年前的「馬關條約」；美國想讓美國資本自由進出中國市場，但中方強調市場准入必須對等，否則等同放棄經濟主權；美國要求中國停止進口俄羅斯、伊朗的石油天然氣等。

中方認為，這完全不是在談判，是在下命令。中國作為主權國家，美方無權用脅迫方式改變中國政策。

美報復關稅 各國跟進反制

大陸專家分析，中美沒談成只好再展期90天，若美方仍不願退讓，估計第四輪談判還會是你談你的、我談我的，繼續談寂寞，就算美國重啟高關稅貿易戰，中方有準備也不怕，且時間不利川普：一是川普拿不出成績，沒法向他的MAGA群體交代；二是美國明年期中選舉在即，還有艾普斯坦案等著他；三是全世界都在看中美博弈，中國率先不理會，加拿大也有反制，印度、巴西即將跟進。

美國對等關稅的主要目標國（中國、歐盟、加拿大、墨西哥），都在4千億美元以上，目前只有歐盟屈服（但西班牙、丹麥、荷蘭與部分東歐國家反對），其他3國仍在抗衡；同時，多國未來一旦找到替代市場，也可能減少對美國的依賴。

美國用關稅戰對每一個國家強取豪奪，還隨意加碼，認為南非剝奪白人土地就加30%；印度買俄羅斯石油就加徵到50%；川普為聲援密友巴西前總統波索納洛就加徵巴西到50%。各國都恨得牙癢癢，美國此舉也可能促使多國相互團結。

在美國四處樹敵下，1970年毛澤東針對美帝說的「世界人民大團結」搞不好會實現，美國不但沒打趴中國，反讓中國的朋友愈來愈多，成另一個世界貿易共主。