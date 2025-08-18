能源主導權爭戰／新能源美起步早 為何如今落後

早在1950年代，美國人就發明第一顆矽光電電池，但由於石油、天然氣及煤炭供應充足，美國對清潔能源投資的承諾又時好時壞，最終逐漸流失優勢而為中國大陸迎頭趕上。

電動車大廠特斯拉因歐巴馬政府為新興能源科技提供保證，獲得4.56億美元貸款，成為日後成功關鍵；太陽能電池製造商Solyndra獲得5.28億美元貸款卻倒閉而債留納稅人，迄今仍被當作推動再生能源的反面教材。

能源牽動地緣政治 北京提早看見機會

北京發展清潔能源其實與氣候變遷無關，而是20年前的領導人明白掌控能源生產對國家安全之重要性。2003年地質學家出身的大陸總理溫家寶視能源政策為商機，也是地緣政治所需。當時北京已開始依賴石油進口，一旦中東動盪或有敵意的美、印控制航道時，北京容易受影響。

此外，大陸空汙嚴重，加上當時大陸經濟仍仰賴技術水平較低的製造業，溫家寶在能源領域看見解決問題的契機，使北京成為能源創新者。

北京提供數千億美元的補貼給風能、太陽能及電動車製造商，同時保障自己市場不受外國競爭對手的影響，北京也幾乎壟斷全球多項關鍵原料，如電池使用的鈷。

利用煤電廠的廉價電力，北京能以比其他地方更低的成本經營鋁冶煉廠與多晶矽工廠，並在新疆等地使用強迫勞動力降低成本，還投資科學研究與提升勞力素質，讓清潔能源企業享有美國所沒有的持續支援。

陸廠壓低生產成本 新能源產業大躍進

全球最大的電動車製造商寧德時代聯合董事長潘健表示，「很難讓中國投入到一個長期目標；一旦投入，包括政府、政策、民間單位、工程甚至每個人，都在協調下朝同一目標努力」。

北京不只取得回報，甚至主宰美國一度領先的清潔能源產業。美國在2008年生產全球近半的多晶矽，如今大陸的生產份額卻超過90%。多晶矽是太陽能電池板的關鍵原料。北京也讓工廠自動化以降低生產成本，從2021年至2023年，大陸每年安裝的機器人總數超過全球各國總和，也是美國的7倍。

大陸太陽能電池板製造商隆基綠能副總裁羅鑫也說，「全球沒有其他地方可將所有創新集中在一起」。

汽車電池產業也因群聚受惠，寧德時代創始人曾毓群說，在美國建一間電池工廠的成本為大陸的6倍，這還是川普著手削弱在美國設廠可享有財政獎勵前的數字。

美國直到歐巴馬政府末期與川普首任，部分決策者才意識到已將優勢拱手讓給北京。

美電動車產業落後 帶來貿易國安隱憂

美國汽車製造商因未能提高汽車燃油效率，幾年後就落後在南韓與大陸汽車製造商之後。

隨著再次退出「巴黎氣候協定」，簽署國會決議以撤銷加州制定更嚴格汽車排放標準的豁免權，有意取消銷售與製造電動車補助，川普摧毀美國正起步的電動車產業，讓北京鞏固全球電動車與鋰電池產業的控制，阻礙美國企業研發與北京競爭所需的專業技能。

川普對化石燃料的執著與該產業對其的財務控制，讓他看不清驅動未來工業競爭力的因素。但這無法全然歸咎川普，畢竟美國汽車製造商多年來持續抵制電動車轉型，美國汽油太便宜與消費者富裕也讓電動車無法像大陸快速普及。

電動車產業缺乏競爭力卻帶來貿易與國安隱憂。電動車逐漸普及，許多國家也鼓勵轉向電動車，恐讓美國汽車製造商的市場持續萎縮。

此外，由於未來的軍事裝備使用低成本、高能量密度的電池，美國有必要在危機時快速地大規模生產電池，而電動車產業能提高現代經濟體製造電池能力，少了電車產業美國將失去能源超強的地位。

由於世界對能源的需求只會愈來愈大，短期內北京與華府都能獲利；但隨著化石燃料在本世紀中葉的全球能源需求占比降至60%以下，北京已準備好搶占新訂單。