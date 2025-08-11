地緣政治暗藏變局／美中俄雅爾達體系回歸？陸方冷對

川普回任前，多次揚言要在極短時間內結束俄烏戰爭，這樣的思維一度引起外交圈或者學界聚焦在美國是否重回「美中俄戰略三角」中，以「聯俄制中」方式取得大國競爭的全面勝利。

這種想法一度引起北京方面高度警惕，並在2024年底透過官方智囊學者直接當面詢問俄國總統普亭。不過若是觀察川普回任到現在逾半年的發展，「聯俄制中」早非主流，華盛頓與莫斯科的關係就算解凍也不會邁向結盟，相反，北京與莫斯科的關係也沒有出現任何劇烈惡化的跡象。

如今，國際關係學者討論更多的是，「雅爾達體系」是否可能回歸？

所謂雅爾達體系，源自於二戰結束前夕，1945年英美蘇元首在克里米亞雅爾達舉行的一次會議，會議確立了戰後東歐與遠東等地區國際秩序的劃分，涉及德國、波蘭地位，以及庫頁島、千島群島等地的歸屬，對中華民國影響最大的是促使外蒙古獨立出中國領土之外，也被批為「密約」。

今年3月，美國「外交事務」雜誌刊文討論「勢力範圍的回歸」，並提及雅爾達體系重新上演的可能場景。隨後在5月，紐約時報刊文「川普的願景：一個世界，三個大國？」，稱美國現任政府的秩序願景，就是建立由美國、俄羅斯和中國大陸主導各自勢力範圍的「三分天下」格局。這些都助長了「雅爾達體系」的熱議。

川普回任後，其國務卿魯比歐就公開拋出「多極化世界」（multipolar world），外界一般也認為，川普偏好於大國共治世界。不久前在北京舉行的一場小型座談上，全球化智庫理事長王輝耀就提到雅爾達模式的可能性，同時，美國丹佛大學教授趙穗生也指出，川普可能會接受這個概念，因為川普認為大國之間可能會「共謀」而不是競爭，這意味著中俄美可以合作解決這些衝突，包括烏克蘭和中東。

不過，大陸學界對於「新雅爾達體系」也有不少反對的意見。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘向本報表示，美國現在（和可預見的未來）堅持不承認中俄各自的「勢力範圍」，無論是東南亞還是小部分東歐，甚至中俄自己未分割清楚、當地國家也不讓它們分割的中亞，美國也時有爭取動作。因此他反問，「何來新雅爾達體系？」

南京大學國際關係學院院長朱鋒也向本報分析，新雅爾達體系「根本沒有可能性」。對於國際體系的短中期可能變化，他指出，現在川普上台，世界也持續發生深刻調整跟變化，但還遠沒有到國際體系出現決定性調整的時候，今天還依然是美國主導的單極體系，美國與西方儘管在貿易、烏克蘭、關稅戰問題上有爭議，但是美歐日同盟關係依然穩定。

事實上，中共官方雖然沒有高層出面明確駁斥「新雅爾達體系」的可能性，但已有在官媒刊出學者的批駁，間接表達了官方的立場。環球時報6月底刊出了上海國際問題研究院研究員趙隆撰寫的半版長文，就批評了「新雅爾達體系」，他強調所謂的「新雅爾達體系」或「三分天下」格局等設想或論調，深深根植於冷戰邏輯和地緣政治盤算，「世界各國理性人士應高度警惕這樣的話語陷阱」。

中共中聯部前副部長于洪君7月初也在世界和平論壇上指出，1980年代末之後東歐劇變，兩德統一，華約解體，意味著雅爾達體系壽終正寢，由於新的國際體系遠未真正形成，原有的多邊組織勢必順時應變，轉換職能；新生的多邊機制則開拓創新，銳意探索。

整體看來，中共雖然強調「中國特色大國外交」、「大國協調」及「推動平等有序的世界多極化」，但至少目前沒有任何官方認同「新雅爾達體系」的跡象，且（大國之間）具體畫分勢力範圍的現實難度亦極高。