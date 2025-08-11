領袖峰會各有盤算／大國地緣政治 交易可能性浮現

早在十餘年前，美國資深記者、地緣政治學者羅柏卡普蘭（Robert Kaplan）就開始高舉「地理的復仇」這一概念，預言地緣政治將是當今世界的焦點。的確，地緣政治在當今世界舞台的分量，仍是舉足輕重。

2022年俄烏戰爭爆發後，接著又有以巴戰爭、中東戰火波及敘利亞、葉門、黎巴嫩、伊朗等多國，南亞與東南亞部分，則有印巴衝突、泰柬衝突等，緬甸內戰也沒有停止。其他還未發生衝突的地緣政治熱點，則更讓世人擔心。以台灣議題為例，其危險性不斷被外媒提及，南海則有各種對峙或者機艦接近事件此起彼落。

在地緣政治危機與經貿糾紛推升下，國際金價一度飆升至每盎司3,500美元的高點，比起二戰尾聲確立的布列敦森林體系官價，整整升值一百倍。

對於不同的地緣政治議題，大國之間的處理方式跟立場有明顯差異。例如美國出兵助以色列侵襲伊朗，俄國對伊朗則未出兵支持。若聚焦北京的態度，近幾年來，其不斷端出各種「立場」文件，涉及南海、烏克蘭、加薩、巴勒斯坦、台灣、阿富汗、朝鮮半島等。今年4月初還召開「中央周邊工作會議」，強調構建「周邊命運共同體」。

南京大學國際關係學院院長朱鋒向本報表示，在地緣政治問題上，中美俄要達成高度共識的可能性「幾乎沒有」。

最關鍵的地緣政治議題，無疑是台灣議題，中共的表態已側重於要各國支持中國統一。

王毅7月11日在東協外長會期間稱，台海局勢緊張的根源是「台獨日益猖獗的分裂行徑和外部勢力縱容支持」。他說，有人聲稱要維護台海穩定，如果真的在乎台海和平穩定就要堅決制止台獨勢力坐大，並喊話各國「支持中國統一大業」。

王毅的話顯然暗指美國，而朱鋒認為，在台灣問題上，川普政府並非很有興趣進一步炒作，但這並不意味著美國的立場和政策會有實質性改變。

美國丹佛大學教授趙穗生則在一場活動上說，台灣議題是個「最危險的議題」，一個變得危險的原因是在過去的十年裡「現狀」已發生變化，主要是由於台獨勢力，但美國從來沒有批評台灣獨立勢力改變現狀。美國也改變了其現狀政策，增加官方交流與對台軍售，尤其拜登政府改變了「雙重威懾」戰略，在公開場合4次表態稱，若有武力攻台，美國會防衛台灣。

但地緣政治議題的交易可能性正在浮現。趙穗生強調，川普與傳統的美國政治家有很大不同，他對台灣沒有任何感情，可以把台灣當作交易品，所以可以犧牲台灣，以從中國得到任何東西。

此外，今年7月適逢「南海仲裁案」9周年，北京也早有鋪陳，在7月初就於北京舉辦國際研討會，大陸南海智囊、北京大學海洋戰略研究中心主任胡波強調，二戰後中國收復被日本侵占的南沙各島礁，全面行使在南沙的主權，本身是戰後國際體系和國際秩序的一部分，呼籲各國支持中方的主張。

在大國之間對於地緣政治立場不一的格局下，確實很難達成一致協調的作為，也更凸顯世界早已遠離「歷史終結」的那一刻，未來諸多地緣政治議題，除了回歸地理因素外，也可能揉合更多大國博弈的脈動。