地緣政治暗藏變局／川普「美國優先」 改變同盟策略

美國總統川普重回白宮半年，像是一陣龍捲風，不僅雷厲風行地「修正」拜登政府的國內政策，外交政策也重新洗牌，一改民主黨執政時期的同盟策略，盡可能團結理念相近國家，川普用關稅將美國與各國的關係切割成一對一的談判交易，講究的是「美國優先」。

然而，美國優先究竟代表什麼？為所有國家都帶來明顯的不安；布魯金斯學會（Brookings Institution）4月做的一份民調顯示，相較於去年同期，南韓民眾明顯對美國的信任度下降，就連台灣對美國的信任度也出現下滑，而更多台灣民眾相信，一旦台海爆發衝突，美國未必會援救台灣。

美強勢關稅 對陸好印象國家增加

在川普政府的強勢關稅政策之下，皮尤研究中心（Pew Research Center）7月做出調查指出，美國的鄰近國家，如加拿大、墨西哥等國，相較於2019年，更視美國為最大威脅，等於把鄰居從朋友轉為敵人，還為中國大陸助攻；在一份皮尤研究中心15日的調查中，對中國大陸出現「好印象」的國家的比率增加，甚至對中國國家主席習近平更具信心。

美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）則表示，中國此刻正試圖拿下部分東南亞國家，不過很多盟友還是希望爭取與美國建立良好的關係，但他們現在有點迷失方向（disoriented）。

尤其讓美國盟友困惑的是，川普對中國大陸的關稅政策似乎網開一面，甚至刻意討好，讓人分不清誰是美國敵人，誰是朋友。

智庫憂心：美國失去軟實力優勢

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞計畫主任波林（Gregory Poling）指出，川普政府對內整頓，大砍美國開發署（USAID），正讓美國失去軟實力的優勢。

以緬甸今年3月發生規模7.7大地震為例，許多可在第一時間提供協助的美方人員不是無限期停職，就是已收到解聘書；美國務卿魯比歐接著在4月宣布國務院重大改組，預計裁撤近3000人，其中逾1300人已在7月被臨時要求離開崗位。

川普曾在80年代公開表示，「別管我們的敵人了，敵人你很難溝通，我會讓美國的盟友付出公平的份額。」川普對待盟友的態度堪稱貫徹過去的想法，但在美中競局之下也讓華府部分人士感到焦慮。

美前指揮官：應建立信任而非減少

前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）23日在國會聽證會上即表示，他相信美國與盟友、夥伴的合作非常重要，必須考量到個別國家的利益，指美國應該建立信任，而非減少信任。

史都德曼說，中國正企圖擴大國際影響力，美國要與中國競爭影響力，必須透過「聰明的力量」，對其他國家軟硬兼施，做能獲取信任的事情，不能只有強硬；史都德曼認為，政府目前出現的改變透露出危險的訊號，「就像超人在錯誤的時間點吞氪石（超人的毒藥）」。

政治學者羅伯特·基歐漢和約瑟夫·奈伊於6月在「外交事務」上共同發表「漫長美國世紀的終結」（The End of the Long American Century），文中非常擔心川普政府放棄軟實力，對美國長期而言，會是失敗的策略。

前駐中大使：川普未摒棄印太同盟

歷史學家麥克米倫（Margaret MacMillan）也在「再次讓美國形單影隻」（Making America Alone Again）一文中說道：「季辛吉明白，就算是獨行俠也需要朋友。」

不過，川普當真徹底顛覆美國的外交政策嗎？美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）顯然比較樂觀。

伯恩斯日前出席「2025阿斯本安全論壇」指出，他密切關注國防部長赫塞斯訪問亞洲，其在日本、南韓和菲律賓的說詞都與拜登政府官員的說法相同，指川普政府並未摒棄所有前政府的印太方針。

伯恩斯提醒，拜登政府在印太政策上的成功在於建立同盟系統，包括日本、南韓、澳洲、泰國、印度和菲律賓，讓中國感到同盟聯手對抗他們的威脅。

伯恩斯認為，與盟友完全站在一起的美國永遠更加強大。