達賴喇嘛轉世爭議／國際支持力道減弱 藏人自由面臨地緣政治現實

儘管中國大陸堅稱下一世達賴喇嘛須出自大陸，第14世達賴喇嘛過去曾表示其繼任者將誕生於大陸以外。由於達賴不僅是精神領袖，同時維繫著流亡政府與成功建立維護西藏文化與認同的社群，轉世背後牽動中國主權、藏人自治、美中競逐、印中邊界戰略等多重議題，美中印三方各有考量，北京恐趁其離世控制藏傳佛教，結束藏人爭取自治。

北京並不承認西藏流亡政府，視達賴為危險的分離主義者，並避免與其代表直接接觸已逾十年。西藏獨立將損及大陸領土完整，鼓勵新疆、內蒙古及台灣獨立，影響共黨政權存續。

轉世議題浮上檯面 大陸堅持藏傳佛教中國化

北京堅持達賴的繼承者必須要來自中國大陸，並援引清朝金瓶掣籤制主張有權批准達賴的繼任人；聲稱14世達賴本人，也是根據歷史定制，報經當時「國民政府」批准繼任。對於大陸試圖干預藏傳佛教的轉世制度，流亡藏人長期保持警惕，視此為大陸加強對西藏控制計畫的一部分。藏人指控大陸試圖消滅其佛教文化與語言，打壓宗教自由，遷徙數百萬漢人入西藏改變當地民族結構並虐待政治犯。

達賴成為北京控制藏傳佛教的眼中釘。隨著達賴宣布自己將轉世，支持者樂見藏傳佛教擁有600年歷史的機制延續，卻也憂心北京利用達賴圓寂與新繼承人認證的空窗期分裂信仰，形成流亡政府與北京分別指定之兩個達賴的結果。

達賴曾說，「若出現兩位達賴喇嘛，沒人會尊重（大陸指定的那位）」；近日也說圓寂後，只有他在印度設立的非營利組織能認證繼承人。為助流亡藏人爭取自由與抵抗北京打壓，他也在2011年卸任流亡政府領導人職務，徹底退出政治角色，建立不依賴單一領袖的穩固體制。

不過，大陸已介入班禪喇嘛的認定。北京拒絕承認達賴在1995年認定的男童為班禪轉世，另立確吉傑布為班禪。印度西藏流亡政府官員丹增列偕說，「一旦被中國任命，就必須向其效忠」。大陸領導人習近平6月在中南海會議上，要求確吉傑布「堅決推進藏傳佛教中國化、維護中國統一與民族團結」。

美國援助縮減 北京加強對藏文宣

隨著北京影響力的加強，削弱全球對西藏的支持，不利藏人宗教自由與文化傳統。藏族作家兼行動人士丹增尊珠說，「大家都和中國做生意，大家獲益我們卻損失。某種程度來說我們是地緣政治受害者」。

以美國在內的部分國家認為北京意圖控制達賴轉世，侵犯宗教自由與西藏的文化傳統。美國議員曾表示不允許北京影響達賴繼任人的選擇，前總統拜登2024年也簽署法案，敦促北京解決因西藏要求更多自治權而引發的爭議。

但隨著美國總統川普削減全球項目與凍結相關援助，流亡政府的脆弱性更為明顯。流亡政府每年預算約4千萬美元，其中約4分之1來自美國。藏人行政中央司政邊巴次仁說，近日已說服華府解凍大部分資金，但「確實影響我們既定工作推進，我們失去6個月的時間」。

據提供給美國國際媒體署（USAGM）的報告，因自由亞洲電台（RFA）與其他USAGM贊助新聞機構的經費遭川普刪減，北京得以填補其在節目製作上的空白，並擴大其報導的影響力。隨著RFA不再向藏語聽眾播放，3月以來北京新增26個藏語頻道，擴大其宣傳覆蓋的範圍。

印度立場謹慎 達賴成潛在外交槓桿

歐盟與印度等國家則立場謹慎，避免與北京的摩擦。新德里正式承認西藏是大陸的一部份。雖然一位印度部長支持達賴的轉世聲明，該部長卻澄清是以佛教徒而非印度政府代表的身分發言，印度外交部也聲明印度在此議題上並未有立場。不過，由於許多印度人尊敬達賴，達賴的存在為新德里在與競爭對手北京打交道時，提供相當籌碼。

流亡藏人議會議員丹增晉達說，「在達賴去世的前提下，我們對未來準備有多充分？若提前預見這不可避免的情勢，至少可以提前做好準備」。