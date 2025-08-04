達賴喇嘛轉世爭議／達賴轉世的政治與信仰之爭 誰能決定下一世活佛誕生？

西藏活佛轉世是一項神蹟，也是行之有6、700年的傳統，更是600萬人的西藏地區、15萬人的印度流亡藏胞、以及千千萬萬全世界佛教徒的信仰核心。

達賴喇嘛並不這麼想，他2007年提出，在自己圓寂之前，可由藏人「全民公投」決定怎麼選出轉世靈童，10年前，udn tv的《全球瞭望》訪問他時，他也說：達賴喇嘛制度應不應該延續是由人民決定，如果人們覺得恰當，就會保留下去；如果民眾覺得無關緊要，那就停止（這個制度），「我並不擔心」。

達賴的理由是：「達賴喇嘛有超過600年的歷史，轉世到現在第14世，這個近5到6世紀的古老傳統，能結束在一名受歡迎的達賴喇嘛任內，是非常好的。如果第15世達賴喇嘛上位，卻成為恥辱，這是非常糟糕、非常令人難過。」

停止轉世的想法，像枚炸彈，讓大家張皇失措，即使達賴的死對頭、標榜自己是無神論者的中國共產黨，都氣急敗壞地譴責他違背藏傳佛教的傳統。

所以當達賴在今年過90歲生日之際的7月2日發布聲明，確認未來他將會轉世回到世間，繼續成為第15世達賴喇嘛，雖然避免了信仰的動搖、甚至崩潰，但是卻引發了更多的問題。

北京另立「漢班禪」 引爆認證正當性之爭

首先是，誰來認證轉世靈童？達賴在聲明最後強調，由他所成立的甘丹頗章信託基金（Gaden Phodrang Foundation）是唯一負責尋訪轉世靈童及認證的單位：「所有人務必銘記：除此機制以外，任誰皆不具備認證轉世的正當性，這一原則永遠不會改變！」

聲明如此之強烈，是為了杜絕北京政府30年前自行認證「漢班禪」的故技重施；第10世班禪喇嘛1989年猝死後，中共派出尋訪轉世靈童小組，由恰札活佛強巴赤列主持，強巴赤列一直與達賴喇嘛保持聯繫，並根據達賴喇嘛的指示，找到了班禪喇嘛的轉世靈童—更登確吉尼瑪，經達賴喇嘛認證並宣布更登確吉尼瑪為第11世班禪喇嘛。中國政府對此極為不滿，強巴赤列旋即鋃鐺入獄，而6歲的更登確吉尼瑪更在被認證的3天之後失蹤。

北京隨後又冊立了另一位「第11世班禪喇嘛」確吉傑布，但始終沒有得到達賴認證，在藏人社群中，更登確吉尼瑪被稱為「藏班禪」，確吉傑布則被稱為「漢班禪」。

不只是宗教事務 中共視轉世為國家權力

但是中共官方向來堅持，活佛轉世絕不是單純的宗教內部事務，更不是轉世者自己宣稱的「擁有的唯一合法權力」，而是國家主權、政府權威、宗教原則、信眾情感等的綜合體，鑑於達賴的地位公認高過於班禪，達賴7月的聲明明顯挑釁，中國外交部發言人毛寧立即回應，聲稱達賴喇嘛繼任者的身分必須由北京批准、必須在中國境內透過數百年歷史的儀式進行。

中共向來主張，達賴與班禪兩活佛轉世，必須依據清朝以來的傳統；1792年乾隆帝派遣大軍入藏，驅逐廓爾喀勝利後，頒布《欽定藏内善後章程二十九條》，規定了活佛轉世的程序：下屆達賴必須由金瓶掣簽、並經中央政府同意的程序產生，然而並不是每一位達賴喇嘛都經過此程序，僅第11和第12世達賴喇嘛適用這項規定，但對第9世、第13世和第14世達賴喇嘛，就沒有適用。

藏傳佛教有轉世認證制度 靈童經遺囑聖湖指引

事實上，藏傳佛教自有一套認證制度，600多年來，都準確無誤地找到歷代達賴轉世化身；認證轉世靈童，最重要的是前世的達賴喇嘛臨終前留下的遺囑、指示或特殊跡象，而轉世靈童必須準確無誤講出前世生活點滴，或辨認出前世遺物、侍從等。

尋找靈童，最先看的是出生時間與上一世達賴喇嘛去世時間相近，上一世達賴喇嘛火化時，煙霧升起的方向也可被視為轉世地點、方位的提示；而聖湖拉姆拉措湖湖面異象也很重要，高階喇嘛觀察聖湖水中浮現藏文，以及寺院、民宅的形象，提示了地域、方位，順著找下去，能夠發現如水中形象一樣的寺廟、房屋。

目前第14世達賴喇嘛，從尋找到認證花了4年。達賴自己說，在1937年的有一天，他父母告訴他，有3名賓客會來小鎮拜訪，那一天他期待他們來臨，那3位認證者裝扮成一般人的模樣上門，本名拉莫頓珠的達賴認出他們的名字。喇嘛拿出包括13世達賴喇嘛遺物的物品，男孩指著13世達賴喇嘛的念珠說：「這是我的、這是我的」。

達賴未排除轉世中國 雙方仍可能尋求妥協

未來14世達賴過世後，很有可能出現兩個達賴，一個在中國境外，由達蘭薩拉所推舉，另一個在中國境內，由中共所選擇，並經北京挑選的班禪喇嘛所認證，因而引發中共與西藏流亡社群的長期對立鬥爭。

然而未來的情況也許沒有這麼悲觀，達賴與中共都留下了妥協的餘地；達賴曾說過也許自己會投生西藏之外的地方，甚至可能轉世成金髮碧眼的女孩子，他之前在udn tv專訪中說，在西藏的傳統信仰中，一些非常高階的轉世喇嘛就是女性，如果一名女性達賴喇嘛更有作用，更有幫助，為何不？

但這次達賴的表態卻留有餘地，不像過去表示，將轉世於「自由世界」，這次沒有提及可能地區，意味著不排除在某種協議下，轉世於中國大陸地區。

這不禁令人想起，北京與梵蒂岡所達成的主教共同指派協議，同一主教，既是由愛國教會推舉，羅馬教皇也指定，雙方都可以滿意；當然也許這很難一下子就適用於達賴與班禪兩大活佛，但對於其他諸多高僧，似可開始嘗試，大寶法王噶瑪巴就是雙方都能接受的例子。

達賴喇嘛仍在世 是解決西藏問題的最後窗口

自1980年代初以來，達賴喇嘛一直試圖與中共和解，雖然雙方有秘密私下管道存在，但迄今為止，這些努力尚未有成果。中國大陸國家主席習近平在2012年上台後，一度傳出北京願意嘗試與達賴和解，這是由於其父習仲勛與達賴頗有交情，還送給達賴自己的手表，也有謠傳習近平夫人彭麗媛是西藏密宗信徒，達賴也在udn tv專訪中曾表示希望在有生之年，能夠到五台山朝聖，期盼看到文殊菩薩顯靈。

中共的宗教政策，也許並非鐵板一塊，特別是趁達賴喇嘛在世期間，是解決西藏問題的機會之窗；自他出走後的66年間，達賴並不是宣揚西藏獨立，而是西藏的高度自治，他同時極力壓制流亡藏人中贊成獨立的年輕一代，但在他死後，情況可能演變得不可收拾。

目前西藏流亡運動之所以不至於偏激暴力，主要靠達賴個人的權威，而在轉世靈童選出，並真能夠負起治理責任之前，須由攝政機構代行職權十數年，可是攝政機構並沒有達賴喇嘛的權威與正當性，北京要與達蘭薩拉的和解，可能就在14世達賴的任上。