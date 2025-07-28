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Labubu風潮／黑神話、哪吒2 純中國IP在「破圈」

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

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今年春節，大陸一部國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」），不僅只用9天時間就以人民幣57.87億元，一舉超越「長津湖」躍居中國影史票房冠軍，並很快超過「星球大戰：原力覺醒」登頂全球影史單一市場票房第一，後經四次加映，終於在6月底正式下檔，全球累計票房突破人民幣159億元，這是第一次有一部中國電影，擠入全球影史票房第五。

泡泡瑪特的「拉布布」是以北歐神話精靈作為取材背景不同，「哪吒2」是典型的純中國元素，它源自明代神魔小說封神演義，要取得西方觀影者的認同並不易。所以它的票房主要仍是中國大陸觀眾所貢獻，在人民幣159億元的全球票房中，只有4億是外國觀眾貢獻。

馬斯克按讚 黑神話震撼遊戲圈

不過，相對小眾一些的電玩圈，去年出品的3A單機遊戲「黑神話：悟空」雖也是取材明朝古典名著西遊記，也是妥妥的純中國風，卻被全球玩家驚詫地奉為中國遊戲的里程碑。連特斯拉執行長馬斯克都在X平台上發帖，不但盛讚這款遊戲，還分享他自已與遊戲主角「天命人」的AI合成照片。

「黑神話：悟空」更斬獲TGA頒發的「最佳動作遊戲」和「全球玩家最愛獎」兩大獎，全球銷量突破2800萬份，收入逾人民幣90億元，約台幣366億元。

新穎中國IP 接力躍上全球舞台

一款遊戲與一部電影，接力在全球舞台上爆發熱力，並不是單純的偶然。與泡泡瑪特的拉布布掀起的全球風靡熱潮一樣，它們都折射了中國新一代文化IP的崛起。

「中國」這個符號，可說正在經歷一場文化上的「破圈」。尤其是黑神話與哪吒2，它們被認為是藉由一種暗黑美學去解構中國古代神話，兩位主角各自都被賦予了覺醒與抗爭的現代精神內核，並因此引起共鳴。

在2024年度遊戲大獎頒獎典禮上，樂團演奏起入圍作品的主題曲串燒，當進入「黑神話：悟空」遊戲BGM段落時，黑神話中最引人注目的配樂「雲宮迅音」中的嗩吶，被委內瑞拉大師Pedro Eustache吹響。而這一獨特的中國樂器承載的正是中國的文化符號。

長時間鋪墊 文化軟實力被看見

不過，黑神話與哪吒並不是獨自闖出名號。它們都踩在前人已踏過的荊棘路上，再闖出新的里程。以電影論，「哪吒2」之前有2023年初的「流浪地球2」為它開闢疆土。這部電影雖然海外票房仍不理想，但已讓人初見中國在科幻電影上逼近好萊塢的技術水準，以及獨樹一幟的電影敘事與美學。

而電玩遊戲更是如此。黑神話雖是單機遊戲，但仍是承繼「絕地求生：刺激戰場」、「原神」、「萬國覺醒」等已在海外播下名聲網遊的鋪墊。

可以預見，以中國自身文化元素作為背景或題材的電影與遊戲，將湧向世界。

哪吒 馬斯克 西遊記 泡泡瑪特

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