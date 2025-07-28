Labubu風潮／王寧催生中國版Hello Kitty

當年，一位22歲的大學生懷揣著母親資助的人民幣10萬元，在北京世貿天階開啟第一家格子店時，他根本不曾想到，最終他會打造一個席捲全球的商業帝國，這個人就是創立泡泡瑪特的王寧。今年6月，他的身價達到205億美元，躋身河南新首富。

那是2009年，是格子店盛行時期，就是店內多個大約35公分見方的格子分租給不同的人寄售造型玩偶或潮品、飾物等的銷售型態，但很快就關門了。

2010年，他從香港的Log-ON的潮品雜貨店獲得啟發，於是在北京中關村歐美匯購物中心首次打造了「泡泡瑪特」實體店。

2016年，泡泡瑪特推出首款Molly盲盒系列，一炮打響，成為泡泡瑪特第一款吸金巨獸。而真正讓王寧打開全球商機的卻是拉布布（Labubu）。

憑藉著「醜萌邪魅」的反差美學，Labubu逐漸成為炙手可熱的IP。泡泡瑪特從此擺脫連年虧損，當年營收超過了人民幣16億元。

而泡泡瑪特全球開店的策略，可能是拉布布紅遍全球的關鍵。2020年底，泡泡瑪特首爾明洞店開業，其後日本、新加坡等地都開了直營店。2023年，紐約時代廣場旗艦店開張，到2024年底，海外已開了130家以上門店，覆蓋倫敦牛津街、巴黎羅浮宮等地標。

泰國曼谷店可能就讓泰國BLACKPINK成員Lisa買到了拉布布的「心動馬卡龍」掛飾，並在IG上曬出動態後得到破千萬點讚，曼谷泡泡瑪特門店，從此有人裹著毛毯通宵排隊。而最終連蕾哈娜、瑪丹娜、貝克漢等明星都成了被它虜獲的獵物。

摩根大通5月發出研究報告，認為Labubu有望成為新一代「超級IP」，直言它正發展成為「中國版Hello Kitty」。從海外搜索熱度看，Labubu的確在5月超越了Hello Kitty。