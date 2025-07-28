陸文化輸出／與娃娃同行 撫慰年輕的心

資料來源：記者整理 圖／聯合報系資料庫、美聯社、Jelly cat網站 全球風靡年輕人的角色IP 製表／許珮絨 視覺：陳莞睛

走在曼谷街頭，四處可見名牌包上掛著一隻Labubu；東京地鐵裡，穿著西裝的上班族背包上拴著吉伊卡哇；倫敦咖啡館裡，抱著Jellycat坐在窗邊自拍的年輕人比比皆是。過去被歸類為「小孩玩具」的娃娃，如今是全球年輕人包包上必備的吊飾，背後不僅反映「療癒經濟」（Healing Economy）的崛起，不同IP也成為Z世代之間交流的「名片」，帶來連結感與情緒價值。

名人接力展示 引發搶購

當BLACKPINK成員Lisa在社群上曬出自己的Labubu收藏與開箱盲盒影片，並將其掛在精品包上當吊飾，這隻來自泡泡瑪特的毛娃娃，瞬間成為時尚圈新寵。蕾哈娜、貝克漢女兒小哈潑等名人也接力展示Labubu掛飾，讓原本平價的玩具成為炙手可熱的潮流單品，炒價甚至飆到數倍，搶購熱潮一發不可收拾。

這現象不僅限於Labubu。來自英國的Jellycat因柔軟觸感與療癒外型，相關影音在TikTok上創下上億觀看數；厭世風格的Crybaby，以其悲傷設定切中Z世代情緒痛點；日本的吉伊卡哇則從動畫角色延伸為熱門周邊商品，被年輕人封為「社交貨幣」，成為打開話題的入場券。

高壓生活中 當情緒出口

年輕世代消費不再只為實用需求埋單，商品的情緒價值，以及它所帶來的情感連結和自我認同更為重要。彭博社分析，Z世代正掀起一場「情緒化消費」潮流，不再單純追求商品的實用性或性價比，而是更看重一件商品能否成為自己情緒出口和精神寄託。

根據2023年「全球社會關係狀況」調查，約有4分之1的15至29歲年輕人表示自己「非常孤獨」或「相當孤獨」，因而催生出一股無法忽視的「療癒經濟」浪潮，從瑜伽、冥想、心理諮商到蒐集娃娃，現代人正透過「花錢買快樂」的方式緩解情緒壓力。

全球健康研究所（GWI）預測，全球療癒經濟市場將在2025年突破7兆美元（約210兆新台幣），美國為最大市場，中國大陸居次，主力消費族群為90後上班族與00後年輕人，顯示愈來愈多人願意為心靈健康埋單。

在這樣的趨勢下，品牌不僅販售實體商品，更打造情緒價值與陪伴體驗。

當人們在面對焦慮、孤獨與高壓生活時，擁有一個能映照自己內心狀態的角色，便成為一種無聲的慰藉，Crybaby的無語悲傷、Jellycat的柔軟安定、Labubu的詭異幽默，都像是替情緒找到了出口。紐約時報曾指出，這些娃娃不是為孩子設計的，而是針對那些外表堅強、內心孤獨與無助的成年人。

展現個性 也能找到同好

除了療癒與收藏，娃娃也成為年輕人展現個性與建立歸屬感的方式。紐約形象顧問黛維森（Carol Davidson）觀察，Z世代將包包當成空白畫布，而娃娃吊飾就如同服裝配件，是自我表達的延伸。

於倫敦執業的資深心理治療師巴納斯（Daren Banars）指出，「現在很多人覺得孤單，但當你找到同樣熱愛收藏、能理解抽到隱藏款有多興奮的人，那種共鳴會帶來真實的連結感」。

對於Z世代而言，在物質不再稀缺的時代，他們更看重的是商品是否能夠創造連結。

「沒有它 等於沒了靈魂」

23歲的新加坡家教劉祈安（Low Zhi An）直言，對這一代人來說，沒有吊飾的包等於「沒有靈魂」，包包上沒吊飾，就好像顯得沒個性，娃娃如今已成為年輕人間的新語言，反映所屬的文化圈、審美品味，乃至生活態度。