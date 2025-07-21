失控旅遊潮／觀光公害釀示威潮 歐洲揮刀

在法國羅浮宮、西班牙巴塞隆納、葡萄牙里斯本及義大利，近日都有不滿過度旅遊的抗議活動。

隨著歐洲湧入大量旅客，造成當地房租上漲、房價飆升、資源加速消耗及生活品質下降等問題，歐洲各國紛紛祭出對策打擊觀光公害。

抗議者抱怨旅遊業推高居住成本，當地居民可獲得的住宅反而減少，旅客也為基礎設施與環境帶來更多壓力。

貝佐斯豪華婚宴 威尼斯人怒嗆放「鱷魚」

亞馬遜創辦人貝佐斯的豪華婚宴在義大利威尼斯登場。衛報表示，包括億萬富豪馬斯克、影星李奧納多狄卡皮歐、實境秀女星金卡戴珊及美國總統川普長女伊凡卡等2百名影視政商名流出席，另有95架私人飛機降落在城市機場。

儘管婚禮豪砸4000萬至4800萬歐元（約新台幣13至16億元）帶來錢潮，但抗議人士抨擊奢華婚禮讓長期飽受過度旅遊之苦的威尼斯，淪為富豪私人樂園。當地居民里戈說，「現在只剩下一個法則：錢、錢、錢。我們就是魯蛇」，「我們這些土生土長的居民，不是得往本島移動，就是要其准許才能搭船，他們反成了主人」。

原本世紀婚宴要在威尼斯市中心的仁慈大會堂舉行，但抗議團體「容不下貝佐斯」揚言在運河中放充氣鱷魚阻擋賓客，讓婚宴改在阿森納造船廠舉行。綠色和平與英國激進組織「人人厭棄伊隆（馬斯克）」也在聖馬可廣場鋪上巨型橫幅，上面有貝佐斯大笑的照片，還寫著「若你能租下威尼斯舉行婚禮，就能繳更多稅」。

綠色和平組織說，抗議旨在凸顯婚禮的「社會與氣候不正義」。「貝佐斯體現出引領我們走向崩潰的經濟與社會模式」，由「少數億萬富豪傲慢」驅動的生活型態，正給地球帶來毀滅性影響。

不只威尼斯，里斯本、巴塞隆納及其他歐洲城市都傳出抗議集會。華盛頓郵報指出，這反映出南歐城市部分居民對旅遊業影響與日俱增的不安情緒。

歐盟旅遊業收入多被企業賺走 居民難受惠

非營利組織「巴塞隆納住房協會」在社群媒體「X」上說，旅遊業讓城市對當地居民而言「不再宜居」；另有抗議海報寫著「旅遊業偷走我們的麵包、住所與未來」。抗議組織「南歐反對過度旅遊」表示，走上街頭是為了「保護城市免受旅遊業單一化帶來的掠奪」，勞動市場也因「過度依賴旅遊業」而低薪。

哥本哈根商學院旅遊業研究員曾克也說，據歐盟統計，旅遊業占經濟總產出10%，聘僱約1230萬人。「但這只是抽象數字」，若房租同時上漲、房價超過當地居民負擔，餐館也只剩遊客吃得起，旅遊業所得收入就無法為當地居民帶來實質利益。

專長為旅遊與交通的荷蘭布雷達大學教授皮特斯說，遊客花的錢都流向航空業、大型連鎖飯店、國際企業及郵輪業。郵輪旅客飲食都在船上，大型旅行社的客戶也都透過打包方式出售機票、飯店及餐飲服務，在當地消費較少，卻加速空汙、消耗水資源並由居民承擔，不平衡感加劇雙方緊張關係。

巴塞隆納市長科博尼說，過去10年當地租金上漲68%。巴塞隆納社區協會聯合主席博拉斯向法新社表示，「特別是年輕人在內的許多居民被迫離開這座城市，因他們找不到能負擔的住宅」。

瑞士發展永續旅遊 鐵路明年全採水力發電

部分城市已開始採取措施抑制旅遊業。希臘政府開始發售雅典古衛城的時段票，威尼斯也在一年中的交通巔峰期向一日遊的旅客酌收入場費，具體時段為4月至7月的每個周末。

英國廣播公司（BBC）表示，由於全球暖化威脅滑雪季節，冰川也面臨崩塌的風險，讓瑞士認知旅遊與環境保護兼顧的重要性。該國的永續發展戰略試圖將旅客平均分散至全國與全年，並於2025年將鐵路網完全改用水力發電。

在瑞士永續發展網站上，預訂有認證的飯店即享33%大眾運輸優惠，入住永續發展飯店均享25%折扣。瑞士還邀請網球明星費德勒推廣旅遊淡季，展現該國在滑雪季與夏季健行外的另一種風采。全國各地的滑雪纜車與季節性飯店也延長營運時間，讓瑞士全年都容易旅行。

西班牙開拓新景點 拚下架逾6萬個違規房源

西班牙在過去兩年也是過度旅遊的受害者，特別是加納利群島與巴利阿里群島。西班牙今年呼籲下架近6.6萬個不受監督的Airbnb房源，還停止社群媒體網紅的推廣活動，避免由遊客湧入面積狹小容易擁擠的海灘。

西班牙旅遊局新聞主管哈維說，西班牙加納利群島等5個地區接待全國85%旅客。為避免觀光熱點出現人潮，旅遊業正積極開拓新景點；此外，巴利阿里群島等地也實施遊客稅，長期停留的旅客稅費會逐漸減少。

他強調，「我們歡迎所有人，我們只是改變旅遊模式，讓它更具永續性」。