失控旅遊潮／陸單方面免簽吸客 暗藏外交考量

中國大陸為提振經濟，近年持續向觀光客招手，大量開放片面免簽，觀光客人次明顯回升，惟在疫情後大陸國際形象下滑、安全風險仍未解除。專家指出，大陸正藉由單方面免簽與觀光開放，推動外交與經濟並進的「形象重建戰略」。然而，免簽雖降低旅遊門檻，但若安全疑慮與信任問題未解，長期成效恐仍有限。

據大陸國家移民管理局資料，截至2025年6月，適用240小時過境免簽的國家增至55個，單方面免簽國達47個。免簽措施實施後，入境外籍旅客累計達1743.7萬人次，年增33.4%，今年有望突破3000萬人次。

為吸引更多境外旅客，大陸亦同步簡化退稅、強化支付便利。離境退稅門檻已降至人民幣200元（幣值下同），現金退稅上限提高至2萬元，並在多地推行「即買即退」。同時，支付寶與微信支付也開放外卡綁定功能、提供多語介面，降低外國旅客使用門檻。星媒商業時報（The Business Times）近期指，免簽無疑對大陸經濟發揮提振作用，花旗預估2026年大陸旅遊產業將突破1兆元規模。

目前，大陸單方面免簽受惠的多是「一帶一路」參與國或新興市場。美聯社分析，大陸藉簡化簽證與強化高層互動，擴展外交與經貿影響力。德國之聲表示，大陸力圖藉觀光打破疫後封閉形象，吸引更多人流與資金。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠接受本報訪問指出，大陸推動免簽，起因於經濟驅動，旨在活絡低迷內需與觀光消費，同時重塑對外開放形象。這是戰略選擇，大陸並不特別在意歐美是否對等開放，重點在於展現制度自信、爭取國際好感。在大陸長假消費疲弱、動能不足情況下，吸引外部旅客成為務實選項。

他分析，在中美競爭背景下，大陸國家主席習近平的對美策略轉向，「你（美國）閉關，我（大陸）就全球化；你撤出，我就開放市場」，並以「一帶一路」等策略為經濟核心展現對外開放的姿態。大陸試圖透過免簽重塑國際形象、強化與盟友連結及對抗資本，扮演「捍衛全球化秩序」的當仁不讓角色，強化各方對其新形象認知。對比川普政府，展現出打造和平、多邊形象，以打國際宣傳戰。

英國衛報日前引述澳洲伊迪斯科文大學旅遊研究中心教授Songshan Huang認為，大陸這步棋很聰明，「背後顯然有公共外交的考量」，且外國觀光客的消費有助大陸經濟淨流入。

然而，儘管旅遊便利性提升，國際社會對中國大陸的安全與政治風險的疑慮仍未消除。德國之聲提到，大陸接待外國旅客數自疫情前2019年近9660萬人，降至2024年的6490萬人，減少約三分之一。主因外界對其監控體制、對台軍事威脅與環境問題的關切，信任缺口難以短期內修補。

此外，近年多個針對日本人的攻擊事件及網路仇恨言論，促使日本警告國民避免前往大陸及在當地大聲講母語。同時多國政府仍對大陸提出旅遊警示，如美、英、加、澳等國建議國民赴陸應高度警戒，警示包括大陸任意拘留、出境限制與對國安法等法規的嚴格執行。

張弘遠指出，儘管大陸對多數西方國家單方面釋出免簽，歐美諸國仍未採取相應政策。這種「不對稱」背後牽涉安全與非法移民疑慮，不少歐洲國家擔心免簽可能會帶來人口走私與非法滯留，歷史經驗讓他們產生戒心。就此論，免簽僅是促進人流的第一步，若缺乏穩定、透明的制度與對話平台，結構性的信任缺口將限制其成效。