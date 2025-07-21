失控旅遊潮／宮古島建設大缺工 年輕人卻回不了鄉

號稱「東亞馬爾地夫」的日本沖繩縣宮古島去年吸引近120萬人次觀光客登島，刷新紀錄。這波觀光熱的背後，讓人力不足的問題浮上檯面。以前居民離家謀生，如今缺工，年輕人想回鄉，發現已住不起宮古島。

2024年沖繩縣遊客有995萬人，幾乎恢復疫前的最高水準，其中宮古島市觀光客急遽增加，有119萬2000人次，比前一年增25萬多人次，湧進這個比台北市還小的行政區。

宮古島觀光協會事務局長川滿正寬表示，從遊覽車、計程車到餐飲業等，能想到的行業，都有人手不足的情況。然而小島不斷蓋新的大飯店，住房供過於求，旅宿業者又喊，他們需要更多觀光客進來。租賃車業者如雨後春筍，車輛數比五年前增加近一倍，同樣供給過多。

遊客能自駕還好，不能自駕者得靠計程車。宮古島有220輛計程車，以前是幾名司機輪流開一輛車載客，但許多高齡司機趁疫情期間退休，現在剩130名司機，每個人有「專屬」計程車能營業。川滿說，現在「有車沒人開」。遊覽車數量及司機為數也不多。

川滿認為，宮古島人力不足的根本原因在於青年返鄉困難。過去花4萬日圓，能租到全新的套房，如今公寓套房月租超過9萬日圓，跟東京蛋白區差不多。

他表示，疫情爆發之前，飯店便持續在建設，大批縣外工人進駐島內。由於島上沒有足夠的營建業者，他們不是包租整棟公寓給工人，就是另建宿舍。最終在地居民租不到房子或房租隨之飆漲。

過去，年輕人離島去念書，因為家鄉沒有工作，無法回來，現在即使有工作，也回不來了。房租漲得比薪水更快，繳完房租，便無法維持基本生活。

還有一個較難察覺的問題，即是所謂的「隱性居民」。根據戶籍資料，宮古島多年來登記的人口都是5萬5千人，川滿說，實際上有2至3萬名隱性居民，多是短期工人或移住者，他們不必繳住民稅。形成實際人口增加，稅收未隨之成長的扭曲狀況。

另一方面，宮古島的在地居民，因高齡化而逐漸減少。若情況持續惡化，年輕人又無法回到島上，由宮古島人所建構的社群，很可能瀕臨解體。對此，地方政府已有所行動，新市長嘉數登1月上任後，將確保青年住宅列為「首要課題」。

IT media自由記者伏見學指出，宮古島觀光熱潮確實帶來經濟效益，同時付出不小的代價，造成嚴重的社會問題。因此，不該再一昧追求觀光人數，必須探索的是觀光的永續模式。