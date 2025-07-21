失控旅遊潮／遊客擠爆市區 日本居民逃走中

京都祇園四條街道和建築充滿歷史韻味，民宿、飯店一間接一間開幕，但外國人直接在商店或民宿前席地而坐，抽菸休息，再留下垃圾。有京都人說，他年邁的母親已經不敢搭公車，怕被撞倒，也不再去四條通或百貨公司。京都的現況，正是日本「觀光公害」的縮影。

日圓貶值 國外旅客短期間暴增

過度旅遊是全球性問題，日本更因日圓貶值，從國外來的旅客在短時間暴增。前年外國觀光客2500萬人次，去年高達3686萬人次，創統計史新高，增幅驚人，2025年預估會突破4000萬。

日本經濟新聞分析，初次到日本的外國遊客，過度集中在少數縣市，造成觀光公害，例如能眺望富士山大景的山梨、靜岡以及神奈川的鎌倉是初次必訪的前十名。

前十名中，48%會到京都玩，兩成會二訪，難怪去年京都府國內外觀光客為創紀錄的8425萬人次，且大多擠向京都市。

京都旅客 去年估有5千萬人次

推估2024年京都市有高達5606萬人次觀光客，外國人破千萬人次也是新高，比前年增加五成以上。去年11月跟團前往京都的台灣人周先生說，行前有人多的心理準備，但真正到了當地知名景點、寺院擁擠的程度，「超乎想像，太可怕了」。

京都嵐山著名的拍照勝地嵯峨野竹林小徑，被旅遊書喻為「心靈寧靜的綠色隧道」，實際是人聲鼎沸；前往清水寺的清水坂人潮一波接一波，有日本人，也有許多歐美、台灣人等外國人。

沒淡旺季 本地人生活喘不過氣

外籍遊客擅闖住宅區、不客氣地跟拍藝妓、席地喧嘩、在莊嚴寺院前卿卿我我，不守規矩的行為，致旅遊品質下降。最可怕的是，外國人來觀光不分平日假日，沒有淡旺季。京都本地人說他們的日常生活，痛苦到快喘不過氣。

一位京都市民說，他有時候要搭公車前往衣笠一帶，得坐提前半小時的車，否則會遲到。外國人把行李箱帶上公車，甚至坐在通道中間的階梯上。

居民採買的超市、超商貨架常被民宿客人搬空，在地人才去的私房小店，被觀光客擠爆。當地人能做的，是減少出門。周先生也說，那次的旅行，除了店員、工作人員等觀光從業者，他幾乎沒看到本地居民的活動。

房價太高 京都年輕人連14年減少

腦筋動得快的人，來此投資民宿，市中心的房價、租金節節高升。NHK報導，在二條城附近、離地鐵站走路十分鐘的新成屋，價格已破億日圓。銷售人員說，來參觀樣品屋三、四成是京都府以外的人，50歲以上的人來買第二間房，也有人想置產方便來度假，但幾乎沒有廿、卅歲的家庭來賞屋。

因房價被炒到不合理的高，年輕夫妻生孩想換屋，只得「脫京」，搬到臨近的滋賀縣大津市、草津市等地。這幾年，這個年齡層的人口，遷出大於遷入。京都府蟬聯14年，是全日本人口減少最多的城市。京都府2024年約252萬人，比前一年大減15000人左右。

京都知名景點 日籍遊客明顯減少 製表／雷光涵

國旅不振 日本人不想去景點人擠人

「脫京」的，不只是居民。日經報導，去年造訪京都金閣寺的日本人數比前年下滑。用手機訊號觀測人流，去年11月至12月中旬，金閣寺增加近三成外國遊客、日本客減約兩成；「哲學之道」增43%外國人，日本人減14%，北野天滿宮、渡月橋、伏見稻荷等熱門景點，也有相同傾向。

國內住宿 日本客連11個月萎縮

京都市觀光協會說，住宿的日本客人持續衰退。受物價漲、旅宿費變高，加上外國遊客增加訂房難度等多重因素，讓日本人對人擠人的景點敬而遠之。不僅京都，日本觀光廳公布3月的日本人國內住宿，連11個月萎縮，顯示日本人對國旅卻步。

部分地方政府著手觀光客總量管制。山形縣的銀山溫泉，去年冬季管制一日開車往返的遊客，要求在人潮擁擠時段，需預約接駁巴士轉乘進出溫泉區，每小時乘車上限150人，控制到訪人數。市府負責人表示已見成效，積雪路上的拋錨車與路邊違停情況減少。

京都市則致力於分流，加強宣傳人潮較少的地區觀光，去年秋季前往京北、山科、西京等市郊的日本旅客人數，已較前一年增加。

以價制量，可能是一種解方。

日本住宿費比平均物價漲更快 製表／雷光涵

以價制量 學者對雙重價格態度保留

京都市擬明年起住宿稅上限額調升十倍，東京都也宣布年底前修改徵收規定。兵庫縣姬路市曾提出姬路城要對外國觀光客收更高的參觀門票。立教大學副教授西川亮對日經指出，根據一份民間調查，近七成受訪者贊成實施雙重價格制度，但將收費依據用「外國人」與「日本人」區別，涉及人權等多重觀點，必須更加謹慎。

他說，若日本真的考慮推行雙重價格制度，有多項憲法與法律障礙必須克服。姬路城也改為2026年3月起，導入市民與非市民的雙重價格，僅對外國人加價的方案已經擱置。

西川亮表示，海外研究發現外國人往往對雙重價格制度感到不快，可能造成「日本對外國人不友善」的印象，進一步影響觀光滿意度。從中長期來看，也可能傷害日本觀光產業，與國際觀光本來的價值有所矛盾。

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