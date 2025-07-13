新能源車霸權浮現／內捲加劇、壁壘提高 陸電動車隱憂

大陸電動車面對內部競爭加劇，加上外部貿易壁壘升級，已經浮現發展隱憂。在產銷兩旺的表象下，一場席捲全行業的生存危機正在蔓延。

大陸電動車龍頭比亞迪為了達成2025年全年銷量550萬輛目標，5月底宣布，旗下22款車型大幅降價，最高折扣可達人民幣5.3萬元，這已是年內第3次降價促銷，跟進降價的汽車品牌超過10個。

無底線的價格戰，將導致汽車製造業持續壓縮利潤空間，造成安全與成本瓶頸。大陸乘聯會數據顯示，2024年大陸汽車製造業利潤率降至4.3%，而2025年第1季更是持續下滑至3.9%。這組數據揭露儘管大陸汽車總銷量仍在成長，但企業獲利能力卻不斷惡化，這對行業健康發展構成巨大威脅。

長城汽車董事長魏建軍就質疑，什麼樣的工業產品降人民幣十萬元，還能得到品質保證？北汽新能源董事長張國富也曾警告，無限內捲的話，「白菜價只能買來白菜，買不來金絲楠木。低端競爭是一條死胡同，短視的競爭只會讓行業翻車」。

充電設備失衡 覆蓋率城鄉不均

電動車發展隱憂還包括充電設備的失衡，大陸一、二線城市充電樁覆蓋率較高，縣鄉區域充電設施則嚴重不足，老舊社區電路鋪設困難，物業也往往阻撓安裝，這些問題都導致電動車「出不了城、下不了鄉」。

大陸先前通過「新能源汽車產業發展規畫（2021—2035年）」等政策，明確提出到2025年建成滿足2000萬輛電動汽車需求的充電網路。除了公部門設立的公共充電樁，民企也搶進這塊市場，包括比亞迪今年5月底宣布與小桔充電、新電途分別共建1.5萬座充電樁；華為則推出「0元升級」舊樁改造方案。

此外，車企在國際合規與競爭上也有壓力，各國對電池安全、充電介面標準不統一，以及大陸與歐盟碰撞測試存在差異，車企需重複認證，加上歐盟電池法規要求全生命周期碳足跡披露，大陸供應鏈碳核算體系則尚未與國際完全接軌。

大量退役電池 未流入正規通路

截至2024年底，大陸電動車保有量超過3140萬輛，隨著首批電池將屆「八年品質保期」，大陸將迎來一波動力電池的退役高峰期。

根據「中國鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業發展白皮書（2024年）」顯示，大陸全年理論產能高達380萬噸，而實際的電池回收量僅為62.3萬噸，回收率僅16.4%。也就是說，大量退役電池並沒有流入正規通路，而是被「低價轉賣」，甚至「私下處理」。

這些電池含有鋰、鈷、鎳等重金屬和化學物質，如果處置不當，不僅是對資源的浪費，還可能引發觸電、燃爆等安全事故，對土壤、水源、空氣造成汙染。

西進歐美受阻 新興市場卻疲軟

除了上述挑戰外，歐盟對大陸電動車徵收高額關稅，並強制執行碳足跡披露機制；美國通膨削減法案（IRA）將大陸電池材料排除在補貼範圍外，更將大陸電動車關稅稅率提高至100%。

大陸車企出海還面臨更大競爭格局、消費者偏好差異、品牌認知等諸多市場挑戰。在品牌認知方面，尤其在發達國家市場，歐美由福斯、豐田等傳統品牌壟斷，品牌忠誠度高；大陸車企需打破消費者對大陸車企「低價低質」的刻板印象。而在新興市場如東南亞，大陸車企聚集，產品同質化引發價格戰，「內仗外打」損害整體利潤，也深刻影響大陸車企發展。