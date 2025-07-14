新能源車霸權浮現／產能壓制 陸電動車攻全球

中國大陸的電動車正在橫掃全球電動車市場，這不只是從市占率來看，也包括大陸近年的全球布局策略。如今，不只愈來愈多大陸電動車出現在世界各地的馬路上，各國也開始出現大陸電動車工廠和研發中心。

國際能源總署（IEA）今年5月發布的最新報告「2025年全球電動車展望」指出，大陸作為全球電動車製造的中心，負責超過全球70%的產量。2024年，大陸車製造商一方面占大陸本土銷售量約80%，一方面在全球電動車產量上貢獻了25%的成長。

該報告預測，2025年全球電動車銷售將超過2,000萬輛，而電動車在2025年將占大陸車總銷售量約60%。

新車生產占比 去年首度超越燃油車

據美國CleanTechnica最新數據，今年前4個月，全球電動車銷量前三名是比亞迪、特斯拉、吉利汽車，三者全球市占率分別為23.1%、7.6%、6.4%。隨著特斯拉今年在許多地方的銷售表現不振，比亞迪在今年持續領先，吉利汽車在4月交付的車輛更是一舉超越特斯拉。

銷售市場方面，大陸仍是電動車的主要市場，中國汽車工業協會的數據顯示，今年前4個月，電動車在大陸的銷量增長45.2%至365.8萬輛，出口的部分則增長52.6%至64.2萬輛。

大陸電動車的滲透率（新能源車在所有生產車輛中的占比）在去年7月首度超越燃油車，這有賴於大陸政府推行的一系列措施，像是去年8月發布的「關於進一步做好汽車以舊換新有關工作的通知」，提供人民幣1.5萬至2萬不等的換車補貼，今年相關政策仍持續推出。政策推動下，去年大陸零售電動車中，就有三分之一來自以舊換新補貼。

同時為避免消費者買得到卻沒地方用，大陸著眼於生態建構，於去年發布智能網聯汽車「車路雲一體化」試點城市，將車輛端、路側基礎設施和雲控平台打通成即時互聯、協同決策的網絡，既為後續自動駕駛的環境鋪路，也為電動車普及到基層、融入電力系統創造條件。

以車路雲一體化為基礎，進一步擴大四、五線城市電動車覆蓋率，近期另一項措施要推動「新能源汽車下鄉」，組織電動車售後維保、充換電以及金融服務企業協同下鄉，帶動鄉村地區建立起新能源車應用配套環境。

應對他國防堵 改設工廠、研發中心

然而，大陸電動車如今面對全球市場，可能遭遇更大挑戰。各國因警惕大陸電動車傾銷，祭出各種防堵手段，去年以來，歐盟對大陸電動車加徵為期5年、最高達45.3%的關稅；加拿大對大陸電動車課徵100%的關稅，與美國一致。為了應對這些貿易壁壘，大陸這幾年調整出海策略，銷售策略從過去較為單純的整車出口，或是在各國設立CKD廠（完全散裝再組裝），轉變為到世界各地設立工廠或研發中心。

以比亞迪為例，在歐洲、東南亞和中南美洲都能看到其足跡。比亞迪去年7月宣布在巴西建3座工廠，其中一座負責生產新能源車，年產能為15萬輛；同年12月，宣布在匈牙利建廠，年產能預計為20萬輛，計畫3年內建成；泰國工廠已於2024年7月竣工投產，年產能約為15萬輛。土耳其、印尼和柬埔寨等地也陸續傳出建廠消息。

進一步觀察其在歐洲的產業布局，能隱然看到一條更完整的產業鏈正在成形。比亞迪甫於日前決定在匈牙利布達佩斯建立歐洲總部和研發中心，將專注於銷售、售後、車輛認證及車型本地化設計和功能開發；公司並陸續與輪胎製造商倍耐力、雷射系統生產商Prima Industrie、歐洲鋼鐵製造商voestalpine等公司簽署合作協議，為其匈牙利工廠供應原料或組裝配件。

相關廠商跟進 出海打造周邊產業鏈

其他大陸電動車企業同樣積極赴世界各地發展。上汽集團推出不受歐盟關稅影響的混合動力車型，市占率大增；吉利汽車加大技術研發投入，截至今年4月，海外累積銷量已突破10萬輛；廣汽集團5月公布將在巴西進行本地化生產，並於當地設立研發中心；至今更有超過20個大陸電動車品牌，進駐對電動車產業持開放態度的泰國。

相關產業鏈也跟著走向海外。全球最大電動車電池製造商寧德時代與歐洲汽車大廠Stellantis在西班牙建立合資動力電池工廠；廣汽集團擬在泰國建設超級充電網路。這些都有助於大陸電動車品牌拓展市場版圖。