油車會走入歷史嗎／台灣電動車市場 不再由特斯拉獨霸

台灣電動車處於發展初期階段，但在不少汽車大廠積極投入下，銷售數量的增長明顯加快，加上政府補助、基礎建設推進，民眾對於電動車的接受程度也比過去高。過去台灣的電動車市場，都是先行者特斯拉一枝獨秀，去年卻有不一樣的局面。

2020年台灣的電動車掛牌數量首次突破1萬輛，到了2024年，在各大品牌積極推陳出新及國產電動車開始交車帶動下，全年掛牌數量達到3.8萬輛，比2023年成長53.4%，在新車銷售占比約9%。而累計台灣的電動車數量也已經接近10萬台，滲透率也突破1%達到1.2%。

過去台灣的電動車市場，幾乎由特斯拉獨霸，2022年甚至占比超過7成，但在非特斯拉陣營的急起直追下，去年特斯拉的市占率已降低到40%，打破這局面的關鍵，就是納智捷的n7。

主打百萬元以下、高CP值電動車的名號，n7吸引了不少想要嘗試電動車的車主，去年掛牌數量7121輛，不管是單一車款或是品牌統計，排名都是第二，甚至距離特斯拉Model Y的8634輛不遠，差點就成為全年最熱銷的車款。

納智捷表示，若從2023年第4季開始交車起算，n7累計已經銷售超過9000輛，有了n7的成功經驗，下一台電動車n5也在規畫中。市場傳聞，可能在第4季上市的n5，將以熱門的跨界級距再度挑戰台灣市場最便宜電動車，甚至有望比n7的99.9萬元還低，若是產量能跟上，有機會挑戰特斯拉的市場龍頭地位。

除了特斯拉、納智捷外，包括保時捷、BMW、Mercedes-Benz、Audi等國際大廠，電動車的布局都相當快。

只是電動車的高速發展，在台灣仍然是有些限制。以車價來說，相對於燃油車，民眾對電動車的印象還是太貴。有車業人士分析，n7推出即熱銷，很大程度反映了車價對於民眾的影響，未來汽車關稅若是調降，特斯拉還有可能進一步降價，拉高民眾購買的誘因。

此外，充電便利性、車主的里程焦慮能否解決也是關鍵。據交通部統計，台灣整體公共充電樁數量之車樁比為9.1比1。但納智捷表示，除了全台快充站的布建愈來愈完整外，也期待政府政策鼓勵民眾裝設家用充電樁。

納智捷指出，在公共充電樁之外，若能提升家充裝設的補助或容易度，例如目前大樓要建置充電樁都要管委會同意，需要很長時間，如果可以縮短時間，對推動電動車會有一定的幫助。