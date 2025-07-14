油車會走入歷史嗎／川普不愛電動車 美政策大轉彎

美國前總統拜登於2021年簽署行政命令，設定2030年以前美國市售新車一半為電動車的目標，卻為現任總統川普以行政命令撤銷，並凍結電動車充電樁設立經費；川普還簽署國會決議以撤銷加州汽車零排放標準的豁免權，國會也提案停止電動車稅收抵免優惠，引發重返燃油車時代的疑慮。

推翻拜登政策 川普批扭曲市場

行政命令成為川普針對電動車的工具之一，藉此撤銷拜登設定的目標，也瞄準充電設施。據美國財經媒體CNBC報導，市售新車一半為電動車有賴充足、可靠的全國充電基礎設施，拜登時期的國會因此批准「全國電動車基礎建設」（NEVI）計畫。

NEVI撥款50億美元，分5年向各州交通部門撥款，並在2030年部署50萬個高速電動車充電樁形成充電網路，以州際高速公路沿線為主，同時納入鄉村道路與低收入社區。

NEVI已批准總金額32億美元，惠及50個州、哥倫比亞特區及波多黎各，而截至今年3月，已有33個州獲撥款6.16億美元，供104家申請單位架設1000座充電站。迄今完成60個充電站，合計268個充電樁，花費NEVI資金約3300萬美元。

川普就職當日簽署的行政命令，停止自NEVI撥出未動用款項興建汽車充電站。命令表示，應考慮「取消不公平補助與其他政府強加的錯誤扭曲市場政策，該政策有利於電動車且有效地強制購買電動車」，而財長貝森特、能源部長萊特、運輸部長達菲皆曾說，將尋求取消聯邦政府對電動車的支持，凸顯川普政府將石油與天然氣列為能源政策優先項目。

補助提前到期 美電動車將變貴

國會則成為川普對電動車的第二個戰場。據今日美國報導，歐巴馬時期提供電動車最高7500美元的稅收抵免，以減少燃油車排放。這讓原本昂貴的電動車更為經濟實惠，普羅駕駛者也更易負擔。補助原定2032年12月21日到期，「又大又美法案」卻提前至2025年12月31日，意味著2026年起電動車將不再享有稅收抵免優惠。法案也規定電動車與油電混合車每年須分別繳納250美元與100美元的年費。

川普目的在於保障美國傳統汽車工人就業。川普曾表示拜登的電動車行政命令將導致美國40%的汽車工作消失，但今日美國引述非營利事實查核網站FactCheck.org，未有任何證據支持該觀點。

雪佛蘭的Equinox EV因優惠售價為26100美元，失去優惠後為33600美元；福特的F-150因優惠售價為55495美元，失去優惠為62995美元，電動車價格上揚降低對消費者吸引力，恐影響整個電動車產業銷售。

此外，川普6月簽署由共和黨主導的參議院在5月通過之決議，撤銷加州可制定比聯邦更嚴格汽車排放標準的豁免權，阻止該州逐步淘汰燃油車的努力。紐約時報表示，決議經總統簽署就具有法律效力。

不服川普決議 加州擬打法律戰

紐時指出，依據1970年聯邦《清潔空氣法》，加州制定較聯邦上限更嚴格的汙染標準。為因應氣候變遷，加州州長紐森積極推動向電動車轉型，但廢除加州汽車政策卻是川普議程核心，旨在強化美國化石燃料的生產與使用，取消推廣再生能源與減少溫室氣體排放。

按拜登時期核予加州的豁免，允許加州要求電動車在銷售新車的占比逐漸增加，至2035年完全禁售燃油汽車，目前已有11個州跟進。川普簽署的決議還包括禁止加州強制銷售零排放卡車、禁止加州實施最新氮氧化物引擎排放標準。

川普稱加州計畫為災難，「將廢除大多人喜歡的燃油引擎」。美國運輸協會主席斯皮爾也說，加州政策讓長途車輛以超過現有電動車基礎設施能滿足充電需求的速度，擺脫柴油動力。

不過，加州決心回敬法律戰，讓重返全面油車仍存在變數。加州檢察長邦塔表示將提訴訟，要求聯邦法官推翻決議。紐森也指示州政府擬定新規，鼓勵民眾使用電動車，並獎勵遵守該州逐步淘汰燃油車的汽車製造商。

紐時指出，近4千萬人的加州居民結合跟進的11個州，占美國汽車市場的40%，加上汽車製造商不想生產兩種不同的車款來滿足不同州對銷售燃油車的不同規定，所以加州政策將影響全美。這也讓共和黨不滿加州對市場的影響力，希望廢除其對消費品生產與銷售方式的控制權。

邦塔表示，燃油車與呼吸系統、心血管疾病及癌症有關，逐步汰除燃油車刺激技術創新，帶動加州經濟發展。訴訟關鍵在於國會非法利用《國會審查法》通過決議，該法允許立法者以簡單多數推翻行政部門批准的規定，共和黨還稱《國會審查法》允許國會推翻環保署的豁免規定。

邦塔卻說，「《國會審查法》適用於規定，不適用於豁免令」。紐時指出，由於該法禁止法院審核援引該法通過的行動，恐成加州興訟的阻礙。

華郵警告川普 恐將市場讓北京

CNBC指出，儘管銷售速度放緩，但電動車的銷量仍持續成長，華郵也警告川普視電動車如敝屣，恐將市場拱手讓給北京，而企業也已投下重本在電動車上，全面重返燃油車仍面臨諸多因素制約。