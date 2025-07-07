核能全球發展／美歐重啟核能布局 核電成為全球能源再轉型的關鍵

美國總統川普近日簽署行政命令刺激國內「核復興」，歐洲也因能源安全考慮向核電開大門。6月22日，美軍空襲伊朗核設施，引發中東緊張情勢升高，國際油價一度攀升，市場憂心地緣政治將推升電價，進一步加重能源轉型的成本壓力。

隨著今年4月西班牙大停電影響數百萬人用電，再生能源的可靠性問題再次浮上檯面，而人工智慧（AI）數據中心龐大的用電需求，更促成全球政治人物按下重啟核電的按鈕。

AI軍備競賽引爆能源焦慮 川普出手鬆綁核電建設

為讓美國產電量在未來25年提高四倍，讓三座實驗反應爐能在2027年運作，並促進核能產業投資，川普於5月23日簽署四項行政命令，以加速國防與人工智慧用途反應爐的批准程序。

衛報指出，這些命令代表川普對美國電力供應政策的最新嘗試。川普就任首日就宣布國家進入能源緊急狀態，除推翻前總統拜登的新天然氣出口禁令，還擴大阿拉斯加的石油與天然氣開採。

儘管核能不會像石油或天然氣一樣產生碳排放，卻會製造放射性廢棄物。由於美國缺少永久儲存的設施，讓部分環保組織擔憂核反應爐與其供應鏈的安全性。

但AI數據中心龐大的用電需求及其軍事應用，讓川普決心力挺核電。內政部長柏根出席行政命令簽署時表示，「川普總統將致力於確保能源的主導地位，目的是讓我們有足夠電力來贏得和中國的AI軍備競賽」。

雖然過去數十年，美國與日本核電廠都曾發生事故並引發大眾對核能的疑慮，但川普堅稱該技術「非常安全」。川普的共和黨盟友更採取行動，支持川普並廢除拜登的能源政策。眾議院5月底通過稅收與支出法案，改變拜登再生能源發電廠稅收獎勵措施。

能源危機衝擊歐洲能源轉型 多國反核立場鬆動

歐洲近年的反核立場也開始鬆動。日本福島於2011年發生核災，讓德國、義大利等歐洲國家反核情緒高漲。但標普全球去年11月報告指出，隨著新冠疫情趨緩、能源需求快速上升，供應卻無法及時跟上，不但造成2022年全球爆發能源危機，也讓西歐部分地區對核電的疑慮逐漸消散。

俄烏戰爭的爆發更加劇能源危機的嚴重性，也讓核電再次成為歐洲能源安全的關注焦點。在地緣政治緊張的背景下，確保電力長期供應已成為西歐與東歐國家的首要任務。

特別是核電在穩定供電扮演關鍵角色，是間歇性再生能源難以勝任的，新建核電廠對於歐洲淨零路徑至關重要，不只在基載電力中維持一定比例的零碳供電，還能補充再生能源留下的缺口。標普全球表示，核能已成為西歐與東歐部分地區能源轉型的基石。

近期西班牙發生歐洲數十年來規模最大的停電事件，衛報指出，這起停電事件，讓民眾對政府擬在2035年前逐步淘汰剩餘的7座核反應爐持續爭辯。由於停電發生時，西班牙約70%的電力由再生能源供應，專家認為再生能源難以維持電網穩定。

雖然西班牙總理桑傑士否認此一說法，但西班牙能源集團伊比德羅拉董事長加蘭在停電前幾周就警告政府，不要執行關閉7座核反應爐的計畫。他預測，如果馬德里仿效柏林的做法，西班牙電價將上漲4分之1，電力系統的可靠性也會下降。

科技巨頭看好核電 穩定能源支撐AI龐大電力需求

此外，全球各國普遍憂心AI驅動電力需求遽增，因而渴望安全且由本土供應的低碳能源，引起人們對核電的興趣。在美國，賓州的三哩島核電廠將於5年內首次重啟，並與微軟簽署為期20年的協議，供應AI數據中心電力。

隨著AI熱潮不斷擴大，包括亞馬遜、Meta及蘋果在內的科技龍頭都預見AI將消耗龐大的電力，而核能可穩定、全天候的供應電力，讓其備受青睞。

美國投資銀行高盛表示，「AI數據中心的激增強化投資者對未來電力需求成長的信心，大型科技企業同時也在尋求低碳排的可靠能源，導致近期退役的核電機組停用，並考慮建造新的更大規模反應爐」。

SMR成新希望 核能產業迎來轉型十年關鍵期

衛報表示，電力需求成長刺激全球對核電的興趣，但真正為核電產業帶來曙光的則是技術突破。核電過去因預算飆升與工程延宕而飽受詬病，小型模組化反應爐（SMR）則有望透過工廠預製、現場組裝，大幅縮短建造時間並降低成本。

Google去年成為首家簽署協議、購買SMR的企業，而南韓、大陸、俄國及加拿大也積極推動SMR，加拿大更於6月批准興建北美首座SMR，預計2029年啟用。

英國首相施凱爾也呼籲科技公司與政府合作推動SMR建設，以供應英國AI數據中心的能源，隨後還公布英國將在威爾斯大規模擴建核設施的計畫，首批SMR可望於2032年啟用，未來普及至英國各地。

英國綠色和平組織政策主任帕爾說，「目前連一座SMR都還沒蓋成，而核產業在延宕工期與預算超支的紀錄又劣跡斑斑。至於核廢料處理，政府根本沒有提及」。雖然核能曾出現虛假的復興曙光，但業界仍認為未來十年是其復興關鍵。

小型模組化反應爐(SMR)示意圖。(美聯社)

小型模組化反應爐（Small Modular Reactor,SMR）是什麼？

指單機發電量低於300百萬瓦（MW）的核反應爐，約為傳統核反應爐發電能力的三分之一。具備體積小、占地小、成本較低、建設快速及彈性部署等優點，適用於偏遠地區、軍事基地及資料中心等地。