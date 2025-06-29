世界工廠老化／經濟低迷 陸不婚不生成主流

大陸當局催婚催生大動作可能都搞錯了方向，事實上，現實的經濟困境才是導致年輕人不婚不生的關鍵因素。

10年前，中國大陸扭轉實施長達35年的一胎政策，走入全面二孩，又在4年前改推行三孩政策，更加碼祭出各類獎勵措施，仍難拯救持續下探的生育率，出生人口從2016年的1883萬人，崩跌至2024年的954萬人。

最近3年，大陸更連續出現出生人口不及死亡人口的「生不如死」現象，大陸年輕人究竟為何不婚不生？

結婚數劇減2成 生育率惡化

由於大陸結婚率和生育率高度相關，2024年大陸的婚姻登記數610.6萬對，比前年大減20.5%，創下近40年來最大跌幅。結婚數大降，可預見生育率也將持續惡化。

大陸年輕人「不婚不生」趨勢讓官方焦頭爛額，招數頻出。近年常有「適齡」女網友在社交平台上宣稱接到政府部門人員來電關切自身月經、孕情，或主動提供生產前維生素並持續探詢進展，引發侵犯隱私、過度干預的爭議。

大陸官方還推廣所謂的「新婚育文化」，大力倡導積極的婚戀觀、生育觀、家庭觀，並寫入政策，要求將相關內容融入中小學、大專教育，實現「從娃娃抓起」。

網路抓女權發言 搞錯方向

今年春節期間，大陸中央網信辦展開為期一個月的清朗網路整治行動，也將「刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題，宣揚極端女權」列入打擊目標。

大陸當局這些大動作可能都搞錯了方向，事實上，現實的經濟困境才是導致年輕人不婚不生的關鍵因素。

大陸疫後經濟持續疲軟，就業市場未見起色，24歲的七七（化名）今年為止已失業2次，她說自己每天從早上起床就開始刷求職網站，「因為我沒有存款，失業的狀態讓我陷入生存焦慮，在這狀態下，我是沒有辦法結婚甚至生孩子的，因為我連自己的溫飽都沒能徹底保證。」七七指出，當前大陸經濟狀況非常不好，就業環境比前兩年還差，房價一直跌但還是買不起，「如果要還一輩子房貸，還要養孩子，壓力太大了」。

她也提到年長同事也會擔心到了35歲被裁員，或者已經認清無法改變此生階級而決定不生，否則「孩子勢必要走一樣的路，這樣的一生太痛苦了」。

此外，大陸社會「內捲」（內部過度競爭）問題嚴峻，在江蘇一所高校任職的楊老師表示，她至少要能為孩子創造相對較好的生活，否則會選擇不生養，「過去自己吃過的苦，肯定想要下一代少吃一點」，這些就會需要金錢來支撐。

七七也說，希望自己的經濟狀況能完全「托舉」住孩子，考不到好學校或沒有工作也無妨。

社會價值觀轉變 不急婚育

另一方面，現年30歲的楊老師提到，當代個人的「社會時鐘」向後推遲，「研究所畢業之後，等工作3、5年穩定了，（年齡）基本上就靠30了。學歷比較高的女生，有一部分結婚比較早，另一部分這時候已養成獨立的人格、生活與經濟，對婚姻就沒有這麼迫切了」。

個人自我意識的興起，以及社會婚育觀念的改變，也形塑了當代年輕人「不婚不生」的模樣。

今年20歲，來自杭州、在香港就學的Jocelyn分享，由於和男友未來打算留在香港或移居海外，加上男友收入高於自己，「功利來講，婚姻或許對我是有利的」，但她仍希望未來能在自我實現上多做些努力，例如讀更多書、做義工，「生兒育女明顯不符合我想做的事」。

無業者：不婚不生才是負責

楊老師認為，現在已不再是要透過生小孩增加勞動力或抵抗社會壓力的時代，是否婚育「更多的考慮還是自己」。七七則說，「我反而覺得，我們這些不想結婚、生孩子的年輕人，是在對自己的人生負責，在對我們的下一代負責」。

為了鼓勵年輕人婚育，大陸自今年5月10日起實施婚姻登記「全國通辦」，結婚領證不再需要提供戶口名簿，也就不用回到戶籍地民政局辦理，讓結婚更方便，也減少「戶長」父母干預婚姻自由的情況。

結婚條件放寬，離婚條件則收緊，大陸自2021年元旦起增設「離婚冷靜期」，規定夫妻向政府申請離婚後需再經過30天才能正式辦理。儘管這項新制使近年離婚對數明顯減少，但離婚難度的提升，也被認為對結婚實際上具有勸退作用。

各省推政策紅利 仍難逆轉

大陸地方政府也推出許多催婚、催生政策，包括發放現金，延長產假、陪產假，提供職業發展，甚至建立交友平台、舉辦聯誼，也鼓勵透過協商降低或放棄日益高漲的「彩禮」（聘金），但能否逆轉結婚率、出生率下降趨勢仍是問號，經濟大環境的低迷與不穩定性，恐怕才是更難撼動的大山。

陸媒虎嗅網觀察，目前催生政策多著眼第二或第三胎，不過大陸國家衛健委資料顯示，計畫生育政策轉變後，近年大陸出生人口中二孩及以上占比升至逾55%，若想催生更多孩子，一孩生育才是該穩住的「基本盤」。