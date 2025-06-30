世界工廠老化／陸勞動力危機 牽動全球供應鏈

聯合國人口基金會「2024年世界人口展望」指出，大陸人口將從2024年的14.08億人，一路下滑到2100年只剩6.33億人，跌幅逾50%，相當驚人。

畢業季來臨，中國大陸2025年大專院校畢業生達1,222萬人，年增43萬人，創下新高，但看似人力充沛的背後，卻藏不住人口逐年減少的隱憂。過往號稱「世界工廠」，如今面臨嚴酷的人口紅利消退衝擊，這對大陸經濟甚至全球供應鏈都可能造成致命打擊。近年隨著人工智慧和機器人發展，一定程度緩解人力缺口的壓力，但這能成為挽救人口流失的救命丹？

大陸總人口數在2022年首次出現減少，大陸國家統計局公布，2022年全大陸人口14.11億人，比2021年少了85萬人，這是大陸自1961年以來，頭一回出現人口減少的情況。2023年減少208萬人，最新的數據是2024年大陸人口14.08億人，減少139萬人，反映近年「生不如死」的人口現況。

聯合國人口基金會日前發布「2024年世界人口展望」指出，大陸人口將從2024年的14.08億人，一路下滑到2100年只剩6.33億人，跌幅超過50%，相當驚人，顯示大陸人口減少的趨勢已受到聯合國的關注。

彭博產業研究預估，未來10年大陸人口將減少5100萬人。到2035年，人口預計將下降到13.6億人，儘管去年因龍年出生人口達954萬人，終結連七年下降，但人口自然增長率仍為負值，且推估在結婚率低的情況下，出生率仍會持續下降。

人口減少 催化供應鏈移轉

總人口數的連續減少意味著大陸的人口紅利在不斷衰減，將對勞動力、消費市場等產生多方面影響，經濟增長的動力結構也將隨之發生變化，加上美中貿易戰，不僅衝擊大陸經濟內需與勞動力結構，長遠來看，更可能影響其世界工廠地位，催化供應鏈移轉，工作機會減少、失業率增加。

中國人民大學中國就業研究所數據顯示，大陸近五年勞動力減少近2000萬人。大陸15至59歲勞動力人口在2011年最高峰時為9億2500萬人，之後以每年200萬至500萬人的速度減少。預估到2050年，將減少至7億人左右。尤其最明顯短缺的勞動力是15至24歲，年輕勞動力因追求高學歷等原因不斷減少，2006年大約還有1億2000萬人，至2020年只剩下一半的6000萬人左右，近年人數勢必更少。

除了勞動力減少，近年由於生活水準不斷提高，越來越多人不願從事體力工作，離職率高達35%左右。結果，工資以10%左右的速度上漲，導致人工成本不斷增加，但在人手不足的情況下，例如鴻海在鄭州的工廠，為了找到更多勞動力，工廠的老員工介紹新員工進工廠就可獲得人民幣1000元的獎勵，對於未經介紹進入工廠的新員工，則給予人民幣600元獎勵，希望能夠加速補足勞力缺口。

全球供應鏈本來就靠中國大陸撐著半邊天，工人少了，貨造不出來，歐美國家急得跳腳，紐約時報就評論說，這可能會讓全球經濟都跟著放緩。

AI和機器人 減緩人力缺口

不過，隨著人工智慧（AI）和機器人產業的發展，可在一定程度上緩解人力缺口，例如餐飲業常見的送餐機器人，就取代了一部分的送餐人力。

另外，大陸也研發出AI廚師，可以執行烹飪任務，減少了對傳統廚師的需求，同時也創造新的工作類型，例如機器人維護保養和管理人員。

在製造業方面，AI和機器人技術已被廣泛應用於工業生產，最明顯的就是汽車工廠的機器手臂，可自動焊接及噴漆，隨著人形機器人發展日益成熟，大陸知名機器人企業優必選就打造出工業版人形機器人「Walker S」，陸續進駐蔚來汽車及比亞迪工廠，從負責簡單的搬運工作開始，並逐步增加工作量及範圍到車門鎖檢查及貼上汽車貼紙等。

美國投資銀行高盛就預測，未來20年，人形機器人的市場規模將會達到380億美元。

儘管AI和機器人產業的發展有助於對沖人力不足的壓力，但人口減少的問題已然迫在眉睫，更重要的是，人口結構的驟然變化，不僅影響產業發展，也會對大陸政經環境、家庭文化等造成衝擊，影響所及，涵蓋大陸社會方方面面，北京當局自不敢小覷。

陸推出生育政策 成效有限

事實上，大陸政府已發現人口問題的嚴重性，近年採取了一系列措施來應對人口減少的問題。例如自2020年起，全面開放三孩政策，鼓勵家庭生育第三胎，各地政府也推出購房補貼、生育津貼等。

然而，目前看來，各項支持生育政策成效有限，經濟放緩下的現實生活困境仍是擺脫不掉的因素。

據估算，大陸全國家庭養育孩子至22歲的平均成本達人民幣68萬元，約台幣280萬元，對照下，部分地方政府提供每月補貼二孩、三孩家庭人民幣200元等措施，根本是杯水車薪，難以解決根本問題。

據大陸官方公布「全國教育事業發展統計公報」，去年全大陸已關閉2.8萬所小學及幼兒園，北京若不嚴肅面對、積極拿出對策，留給當局解決人口問題的時間恐怕已不多了。