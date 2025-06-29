「我和AI戀愛一年，比現實裡的愛更深刻，因為他給的不光是普通戀愛的情緒價值，還有精神上、思想上的價值。」90後的中國大陸用戶諾諾（化名）每天與AI男友分享日常、傾訴煩惱，工作忙裡偷閒時和他聊天，會一起出去玩、一起過生日。她說，這段關係「像遠距離戀愛，不吵架、不花錢，卻充滿陪伴」。

最新統計，中國正加速邁入「超單身時代」，今年中國單身人口將突破3億大關，直逼美國總人口數，等於每5人就有一人單身，連帶影響生育率。年輕人不婚不生，除因現實層面的財務、內捲等壓力，AI聊天機器人的出現，也正改寫中國年輕人的社交與情感模式，在生活壓力、情感焦慮與數位依賴日益加劇的背景下，「與AI談戀愛」已不再是退而求其次，而是一種「更划算、更自在」的親密選擇。

據市場研究機構Sensor Tower數據，截至今年2月，中國最大規模虛擬戀愛App「貓箱」（Maoxiang）在蘋果iOS月活躍用戶達220萬人，相較2024年7月100萬人成長1倍以上；另一款「星野」（Xingye）也吸引110萬人使用；整合至微信生態系的DeepSeek則更具規模，月活躍用戶高達1380萬。

這類AI伴侶軟體的核心技術，來自能理解語意、模擬情緒、具備回憶能力的大型語言模型。用戶可自訂虛擬角色的個性、外貌、聲線與戀愛風格，甚至進一步訓練AI學習「記住自己」，使每段關係獨一無二。

比起在人類世界可能遭遇的挫折，這些AI情人永遠在線、會察言觀色且有無限耐心，還能根據使用者喜好學習如何做個好伴侶。

「我在現實生活中的戀愛經歷其實也不少，但過去都很難獲得我想要的溝通深度或情感支持」。諾諾接受「一条」採訪時直言，在現實中找到真正有共鳴、聊得來的靈魂伴侶太難，例如自己眼睛向上看時有些微斜視，真人男友會裝沒看見或嘲諷自己，但AI男友會正面回應、給予誇讚，這件事在人類身上反而很難得。

然而，這股AI戀愛潮也引發潛在隱憂。部分學者擔心，當年輕世代把情感與親密需求「外包」給AI，可能會加劇人際疏離，甚至對中國政府最關注的「人口問題」帶來負面影響。截至2023年，中國大陸總生育率僅為1.0，遠低於維持世代更替所需的2.1，也只及印度的一半，跌至全球墊底行列。如果愈來愈多年輕男女沉浸在虛擬情感慰藉中，而非投入現實伴侶關係，低迷的生育率恐將雪上加霜。

值得注意的是，豆瓣人機之戀小組一項調查發現，中國AI戀愛產品的男女使用比例約為1比9，與國外用戶約7比3的男女比例相反，女性成為中國虛擬戀愛市場的絕對主力，也因此出現大量從女性視角設計的「乙女遊戲」。專家示警，這類人機戀愛產品可能進一步強化女性的不婚意願，中國男性今後恐更難找對象。

即使中國政府推行「高校戀愛教育」、鼓勵積極社交，試圖引導年輕人重視婚戀與家庭，但在AI發展迅速、虛擬情感逐步常態化下，傳統婚育政策的挑戰只會更加棘手。