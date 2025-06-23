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國際周報

聯合報／ 本報記者郭崇倫、記者許珮絨整理

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

美中台關係／華為、中芯被台灣列入黑名單 管制範圍將持續擴大

台灣首度啟動相關機制，將華為與中芯國際列入出口黑名單，禁止台灣企業在未經許可的情況下與這兩家公司開展業務，「主動」措施顯示政府意識到需要積極配合美國政府解決安全問題。不僅限於半導體晶片，未來可能擴及關鍵零組件、特殊材料與建廠技術等。

以伊戰爭／美軍空襲伊朗核設施 中東戰火全面升級

以色列與伊朗戰爭出現關鍵轉折，美國於當地時間21日晚間空襲伊朗包括福爾多在內的3座核設施，這是1979年伊朗伊斯蘭革命以來，美軍首次轟炸伊朗境內主要戰略設施。美軍雖參戰，但美國與以色列對戰爭終點的想像仍有落差，以色列發動攻擊除了要瓦解伊朗核能力，更打算削弱甚至推翻伊朗神權體制。

伊朗曾因選舉舞弊或強制女性戴面紗數度爆發內部抗爭，被視為動搖政權的契機，但目前任何領導人更迭都將面臨強烈的民族主義壓力。若貿然格殺最高領袖哈米尼，恐致伊朗政局全面失控、引發區域間更深層的宗教與族群衝突，非華府樂見，且剷除哈米尼只會讓伊朗群龍無首，連個最後談判拍板的人都找不到。

美軍 核能 伊朗 以色列 中芯

延伸閱讀

WSJ：川普賭以色列持續打擊核設施 爭時間部署應對伊朗反擊

紐時：哈米尼受機密部隊護衛 已指定3接班人選

美軍攻擊伊朗之後 陸官媒：中東局勢恐徹底爆炸

【重磅快評】川普下令攻擊伊朗打開潘朵拉盒子 盒裡獨缺和平

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