美大學風暴／迎戰川普 哈佛人脈廣有「鈔」能力

美國總統川普頻出手整肅哈佛大學等常春藤盟校，試圖重塑高等教育，以更接近保守派立場。但哈佛大學握有龐大捐贈基金、豐富的校友人脈，結合法律戰與大學自治，有底氣帶頭抗拒川普。

就像美國前總統艾森豪所說，「大學自由一直是自由理念與科學發現的根源」。面對川普利用聯邦補助款試圖控制常春藤盟校，經濟學人認為哈佛的捐款足以與阿曼王國主權財富基金相比，賦予其說不的勇氣。

捐贈基金 2成可以靈活運用

老牌雜誌紐約客則指出，哈佛的捐贈基金總額高達532億美元，足以抵抗總統霸凌。據其2024年財報，該校「在65億美元的基礎上實現4,500萬美元的營運盈餘」，盈餘款項用於提供哈佛學院、12間研究生院及拉德克利夫研究所會員資金。

2024年，哈佛約有6.85億美元的資金來自聯邦政府研究補助與其他撥款，佔總收入的11%；但捐贈基金共撥款24億美元，為聯邦補助金額的3倍（約37%）。截至2024年年底，該校捐贈基金的價值達532億美元，位居全美大學之首。

紐約客表示，哈佛捐贈基金主要為「限制性資金」，由捐款者指定用於資助教職、圖書館或校舍維修等特定用途，不可隨意挪用。外界認為「能像支票帳戶一樣使用」捐贈基金，實屬誤解。

信評極高 不難籌大筆現金

雖然限制性資金占哈佛捐贈基金的80%，但還有近100億美元的非限制性捐款。在部分法律限制下，哈佛可更靈活地運用這些款項。此外，該校還有約20億美元的流動性投資，如美國國債，其並不屬於捐贈基金的一部分，加上哈佛在信貸市場享有極高的信用評等，讓其擁有籌措大筆資金能力。

哈佛在4月初已宣布發行7.5億美元債券，金額超過2024年哈佛自聯邦政府處獲得的全部資金總數。紐約客說，如果與川普的爭議持續延燒，哈佛很可能再度這樣操作，使其在不拋售任何資產的前提下籌措大量現金。

報導總結，哈佛有很多管道可取得和調動捐贈基金中的財富，而在一般情況下，捐贈基金的目標是每年分配其投資組合中的5%資金給哈佛；但遇上緊急情況時，其肯定有能力每年額外支出10億美元並持續到2028年。

法律戰開打 多次擋下禁令

何況，根據政治網路媒體Politico報導，美國有8位總統、逾20位總統子女在「世界上最偉大的大學」求學；衛報也報導，哈佛大學偏好錄取校友子女，校友子女的錄取率約33%，而整體錄取率不到6%，無數權貴跟著親屬入學，為該校在政商界累積豐厚人際脈絡，成為該校募款與抗衡川普的基底。

英國廣播公司（BBC）指出，針對國土安全部5月22日撤銷哈佛的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，並禁止該校招收學生，哈佛23日以此舉違憲並提出訴訟，為美國麻州聯邦地區法官巴洛茲裁定暫停執行。

川普6月4日又公告暫停SEVP外籍生申請簽證，哈佛則以川普違反巴洛茲的裁定為由提出異議，讓巴洛茲裁定禁止川普的公告在訴訟期間生效。哈佛大學先前也提起訴訟阻止川普政府終止逾22億美元的聯邦補助款。

該校遞交麻州聯邦法院的訴狀稱，「置於哈佛與其他大學面前的是顯而易見的權衡利弊，不是允許政府微觀管理學術機構，就是危害學術機構追求醫學突破、科學發現及創新解方的能力」。

堅持學術自由 獲民眾支持

對大學自治與學術自由的堅持，以及民調的支持，也是哈佛敢於跟川普說不的原因。BBC指出，雖然川普的政治基本盤支持其行動與背後傳遞的訊息；但同一民調也顯示，大部分的美國民眾支持本國大學，並不同意其經費削減計畫。