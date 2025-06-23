美大學風暴／反左派、覺醒 川普整肅名校

美國摩根州立大學政治系教授強生向衛報表示，川普的目標「是恐嚇並摧毀美國高教體系，因為這些高教機構大都抵抗川普的權威主義。

美國總統川普出手對付美國多所名校，帶頭反抗的哈佛大學首當其衝。川普政府以校園反猶主義、國安考量為由，終止哈佛大學數十億美元聯邦補助並一度禁止哈佛招收國際學生，雖然某些爭議作法遭法院暫時擋下，但川普顯然無意收手，背後動機包括反對覺醒文化、反對左派意識形態，甚至有意針對民主黨鐵票區的名校。

多元觀點 要有保守派角度

川普政府一開始對付各大學，理由是校方未能積極處理挺巴勒斯坦示威等「校園反猶主義」。美國教育部4月以此為由發函哈佛大學，要求交出學校治理權，具體措施有限縮學生及教職人員對校內事務決策權、國際學生若有違規情事校方必須立即通報主管機關、引進外部機構確保學校各個系所做到「觀點多元化」等。川普政府未說明「觀點多元化」定義，僅表示必須包括各類政治看法，包括保守派角度。

哈佛拒絕川普政府這些要求後，就成為川普陣營的頭號目標。哈佛大學已陸續有90億美元聯邦補助和合約等款項受到影響，還被川普政府取消免稅資格、下令禁止招收外籍生等。除了哈佛，川普政府對付哥倫比亞大學也持續升高，稱哥大未能保護猶太學生而不再符合認證資格，哥大學生恐因此無法申請就學貸款等補助。

國安、校園反猶 只是表面

法新社表示，川普試圖逼迫大學就範，表面理由包括大學的國際學生對國安構成威脅、校方未積極處理校園反猶主義、歧視白人與異性戀者、校園內自由派偏見等。此外，川普政府還指哈佛大學校區暴力犯罪率上升，而校方「未能懲罰校園內至少某些類型的違規行為」。

其次，與中國大陸等外國政府的糾葛，也是川普槓上哈佛的原因。川普政府稱哈佛自外國政府獲得超過1.5億美元的援助，超過其他常春藤盟校，還招收太多外籍生，影響美國學生就學權益。

川普也認為，哈佛審核學生入學時歧視某些種族，縮減美國學生機會，不符合美國利益。川普政府指控，哈佛「持續藐視學生與教職員公民權利」，並援引2023年美國最高法院裁定哈佛招生考量種族已違憲的判例，稱哈佛「公然歧視弱勢種族」，「持續剝奪勤奮美國人的平等機會」，同時「招收來自不平等主義國家的學生，包括那些試圖摧毀美國及其盟友的國家」。

華爾街日報指出，許多保守派認為美國大學是自由派與左翼意識形態的堡壘，哈佛代表菁英階層，主張多元、平等、共融（DEI）等價值，川普因此抨擊整肅美國大學，想讓大學文化轉型。

迎合選民 塑造「平民英雄」

美國摩根州立大學政治系教授強生向衛報表示，川普的目標「是恐嚇並摧毀美國高教體系，因為這些高教機構大都抵抗川普的權威主義。如果能讓哈佛破產、難堪、處於弱勢或至少屈服，美國其他學校都會讓步」。

也有分析家發現，川普作法帶有階級鬥爭元素。川普去年11月勝選，票投川普的選民以未受過大學教育的白人男性為主；如今，川普則煽動人們對美國菁英大學的敵意，迎合這類選民。

賓州民主黨籍聯邦眾議員鮑以爾說，「川普知道如何將自己塑造為工人階級的平民英雄，雖然他是含金湯匙的億萬富翁。抨擊哈佛讓他贏得部分選民的支持」。

哈佛大學憲法教授崔畢則說，川普正試圖逐一攻下大學，這涉及反權威主義。「如果他們無法控制大學，就想解散它。因為暴君第一個想法就是壓制理性的力量與自由的堡壘。這就是大學，自中世紀以來就是如此」。

重點學校 在民主黨鐵票區

還有人發現，川普政府針對的大學，都位在去年大選支持民主黨的州。紐約時報報導，川普政府消除反猶主義工作小組已點名十間重點學校，除首當其衝的哈佛大學和哥倫比亞大學，還包括紐約大學、喬治華盛頓大學、約翰霍普金斯大學、西北大學、明尼蘇達大學、柏克萊加大、洛杉磯加大和南加州大學。這些大學的共同點，就是位於民主黨鐵票區。

紐時說，川普政府刪減大學經費提出各種理由，常指稱這些學校縱容反猶主義，但當局選擇鎖定哪些學校、及對這些學校的部分要求，有時讓教育人士和專家困惑。例如，西北大學曾列舉已採取哪些作法對抗反猶主義，這與川普政府對哥大的要求相當符合，但西北大學仍遭當局鎖定刪減聯邦經費。