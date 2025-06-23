美大學風暴／要錢也要人 全球名校都愛外籍生

包括美國、英國、加拿大到澳洲等國的名校，都向國際學生廣開大門，背後原因除避免財政赤字外，還有國際聲譽及科研實力等考量。

收外籍生 錢是首要考量

財務危機是歐美大學招收外籍學生的首要原因。經濟學人指出，早在川普重返白宮前，全美多間大專院校就已面臨財務困境。今日的美國人對高等教育興致缺缺，高中畢業生直升大學的比率，由2016年的70%降至2022年的62%；據穆迪信評公司去年12月報告，美國有3分之1的私立大學與5分之1的公立大學陷入虧損。

迫在眉睫的人口結構變化更在傷口上灑鹽。據估計，美國高中畢業生到2030年的總數恐下降6%，到2041年更將減少13%。其影響因地區而大不相同，在東北部與中西部州，由於大學的數量過多，學生數減少恐達3分之1。

外籍生雖非解藥，卻能紓緩大學面臨的痛苦。目前美國的外籍生人數約百萬，為2000年的2倍，所支付的學費遠高於本地學生，在部分公立大學繳納的學費甚至是本地生的3倍。

在美國，高等教育的外籍生占學生總人數的6%，而英國、澳洲及加拿大的外籍生比率均超過25%。英國瑞丁大學國際副校長拜倫向英國廣播公司（BBC）表示，少了國際學生，英國的高等教育機構就無法運作。英國大學目前的資助模式依賴外籍生。由於沒有上限限制，國際學生的學費更高，讓海外學生成為大學重要的收入來源，「僅靠政府提供的資金與本地學生的學費，我們無法維持營運」。

後段私大 更仰賴外籍生

經濟學人認為，後段班的私立大學將較頂尖大學在經濟衰退時更容易受損。哈佛大學與哥倫比亞大學分別有28%與40%的學生來自海外，但還有捐款、國債、信貸融資、債券等方法平衡開銷。哈佛在2024年的學費（含國際與本土學生）與住宿費占總收入約20%，後段班私立大學則超過80%。

對頂尖大學而言，即使經濟成長減緩也難影響學生申請入學的意願，但對二線、三線院校來說，雖然外籍學生的數量不多，卻對校方的營運更重要。

海外學生數量的放緩將衝擊大專院校。若前段班的學校招收更多本土學生，後段班的學校就更難吸引學生而無力支付開銷。英國就因為簽證規定的變化導致外籍生數量急劇下降，2024年約有40%的大學被預測會出現赤字，使其更依賴外籍生。

吸引人才 反映學校實力

再者，廣納外籍生有助於全球排名、國際聲望及科研實力。拜倫表示，「若我們無法吸引來自全球各地的頂尖人才，我們就無法進入前200大」，還說國際學生對在地經濟產生正向影響。「校園裡的多元文化融合帶來不同的體驗。若少了文化與財務的投入，我們將損失慘重」。

美國政治倡議團體Fwd.us也說，外籍生協助大學的科學、科技、工程及數學（STEM）實驗室完成研究，還帶來多元文化與觀點，其支付的學費讓關鍵課程、研究中心及學生福利得以維持。

由於國際人才不僅攻讀學位，也常擔任講師與博士後研究等職務，讓大學得以開設規模更大、品質更好的研究所課程或研究計畫。

在美國大專院校就讀的110萬名外籍生，集中許多從事STEM的前瞻研究，讓哈佛及其他美國學校成為全球稱羨的對象。

英國大學聯合會向BBC表示，「英國是國際學生首選的目的地，反映我們實力與在全球的卓越聲望。國際學生為英國帶來巨大的經濟、社會及文化貢獻，強化我們在全球各地的影響力」。