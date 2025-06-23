美大學風暴／陸高官必讀 哈佛如「第二黨校」

美國總統川普下令禁止哈佛大學招收國際學生，其中一條「與中共合作」的罪狀意外牽動哈佛的政治秘辛。10餘年前哈佛是「中共第二黨校」的稱號已不脛而走，這是因為哈佛曾為中共培訓大量官員。

但為什麼黨員近億的全球第一大黨中國共產黨如此鍾情於美國第一名校哈佛大學，外人至今難窺其堂奧。

中共建政後的前30年，毛澤東將偌大中國當成無產階級人民公社制度的實驗場，加上冷戰，官員與外界幾乎是封閉狀態。毛死後復出的鄧小平，可以說就是中共派遣官員赴海外培訓政策的創始者與靈魂人物。

鄧欽點新加坡 掀官員海外培訓潮

1992年，中國大陸陷入姓社、姓資的疑惑，鄧小平藉南巡重塑改革開放信念，說出了「不管黑貓、白貓，會捉老鼠就是好貓」的名言，同時，1978年底訪星時記憶浮上鄧小平的腦海，他在南巡講話中提出「我們應該借鑒新加坡的經驗」的方針。

就是1992這一年，新加坡南洋理工大學為中國航天集團旗下的長峰科技工業集團一群高階主管提供短期培訓，拉開中國官員前往新加坡接受培訓的序幕。

可以說，中國大陸最早的出國培訓是以新加坡為核心。大陸幾乎所有的省直轄市都派出官員赴新加坡接受培訓。2001年4月，在時任中共中央組織部部長曾慶紅與當時新加坡副總理李顯龍的見證下，兩國簽署《關於中國中高級官員赴新加坡學習交流的協議》，讓赴星培訓拉高到政府間協議的高度。

港私機構起頭 搭起哈佛中共橋梁

北京將目光投向美國的哈佛則要從等到1998年，這一年香港「新世界集團」啟動了一項名為「新世界哈佛高級公務員培訓計畫」，由該公司出資，每年選送數名幹部到哈佛大學甘迺迪政府學院進行為期4個月的專題研究或為期1至4周的行政人員進修課程。

但前述只是香港私人機構發起的培訓，2001年，大陸國務院發展研究中心、北京清華大學和哈佛大學甘迺迪學院簽訂3方協議，從2002年起的5年內，3方共同開辦針對中國政府官員的「公共管理高級培訓班」（MPA），每年1期，每期3個月，培訓約60名中高級幹部。參加培訓的學員為地市級或司局級以上國家幹部，年齡在45歲以下，具有大學本科以上學歷。據稱，該計畫為大陸培訓了600名高階官員。

在整個訓練過程中，來自哈佛7大學院及麻省理工學院等周邊學校的27名教授參與了授課。課程借鑒了哈佛大學商學院著名的案例研究方法，專注於美國政策和政府、媒體運作方式、談判策略甚至社交媒體等特定主題。哈佛大學還開設了更具針對性的課程，其中一個就是危機管理。

可以發現，2001年是一個轉折點。這一年元旦，中國大陸加入世界貿易組織，它需要更多與國際接軌的官員與人才，因此需要讓更多官員出國學習。這時，擔任中央書記處書記這一大內總管、又兼任中央組織部長的江澤民親信曾慶紅，將目光瞄準了哈佛大學。

讀哈佛必升官 黨校副校長也來讀

哈佛的培訓也成了官員的晉升保證。2002年以南京市委書記身分赴美受訓的李源潮，受訓之後就在同年年底直接晉升江蘇省委書記，據稱，他在哈佛正常課程結束後，還另外單獨接受了一周的特訓，他在2007年甚至當上了負責考核與發掘幹部人才的中央組織部長，同時入選中央政治局委員。

從李源潮的資歷即可找出哈佛膺任「第二中央黨校」的答案。而現任的中共中央政治局委員、中共中央書記處書記、中央組織部長石泰峰，就像是李源潮的複製品，他在哈佛受訓時的職務就是中央黨校副校長。黨校副校長讀哈佛，更可清晰讀出哈佛堪稱第二黨校的脈絡。

不只如此，曾任河南省委書記、中國社科院長的大陸前總理溫家寶的首席智囊謝伏瞻，現任大陸央行行長潘功勝，前商務部長、大陸海協會長陳德銘，以及現任海協會長張志軍等，都曾經過哈佛培訓班洗禮。

如今，大陸當局早已將培訓計畫擴展至史丹佛大學、牛津大學、劍橋大學、東京大學等名校。但哈佛大學因為有習近平女兒習明澤、薄熙來之子薄瓜瓜等太子黨在此就讀，甚至早年領導人江澤民、趙紫陽的兒孫輩都有人在這裡求學，哈佛很難擺脫外界稱它為中共黨校的封號。

哈佛除了是中共高官的訓練所，近年來大陸留學生占了哈佛外籍生近4分之1比率最高。

近日在川普的動作之下，哈佛仍由大陸學生代表在畢業典禮上致詞，更凸顯了哈佛不理會川普施壓的意味。

中方也數度表達全力維護留學生和學者的正當合法權益。