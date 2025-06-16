令和米騷亂／日本米不上談判桌 會因川普破例？

日本人在用餐前會雙手合十，說「我要開動了」，他們認為萬物皆有神，從小被教導一粒米都不能糟蹋。白米作為飲食文化的支柱有3000年歷史，自古備受珍惜，不只政治和經濟，對日本文化和信仰也造成重大影響，如全國各地都有供奉稻神的稻荷神社。歷來貿易談判，稻米產業絕對是日本政府固守的「聖域」，不可侵犯，但近來美國川普政府以縮小逆差為由，打算將更多美國農產品輸進日本。

日本從繩文時代末開始種植稻米，到奈良時代，白米已成人們日常食材。擁有豐沛水量和梅雨，日本最適宜種水稻，歷史上每次朝代更迭，人口隨之增加，開墾出更多農田，白米產量也不斷增加，成為日本經濟支柱。以米飯為主食，加上煮或烤的魚、肉和蔬菜等各式配菜營養均衡的「三菜一湯」，至今仍是和食的基本。

日本列島從北到南不同的氣候和風土，產出超過800種各具特色的高級白米，越光米尤為知名。烹飪時，除了使用鐵鍋、陶鍋和砂鍋，還有各種高性能電鍋，極其講究。在海外，日產白米是壽司、飯糰乃至和食不可少的食材。若改用其他國家所種植的白米，似乎就少了一味。

日本食用米的方式豐富，近年受健康和無麩質等風潮，米粉在海外也常被用於代替可能引發過敏的小麥。不過隨飲食西化，日本人食米量從60年前的1年人均118公斤，剩不到一半的51.1公斤，比台灣多，但比中國、南韓少，更輸給越南、泰國和印度等亞洲國家。

1980年代美國施壓日本開放稻米市場，1993年兩國簽署協定，最後日本允許少量美國米進口，但因價格、口感及文化因素，日本消費者接受度低；後根據1995年的關稅暨貿易總協定（GATT）烏拉圭回合談判，設定每年約77萬噸的免關稅進口配額（MA）。現在，美國是日本最大的稻米進口國，去年約進口34.6萬噸的米。不過進口的美國稻米，主要用於飼料或加工品，未直接衝擊日本主食用米市場。現在日本米自給率為100%。

川普第二任政權祭出對等關稅，白宮並稱日本對美國米課徵「700%的關稅」。但日本政府說，超出配額的米，依國際米價波動，現在換算約是400%的稅率，不是700%。

在新一波的談判，日本政府可能會考慮擴大接受美國玉米、黃豆進口。至於稻米，自民黨不敢招惹最大票倉的農民，日本的提案會是在現有的免稅配額內，框出6萬噸給美國米。日本經濟新聞試算，美國要消除高達685億美元（9兆日圓）的逆差，1年要外銷6400萬噸的稻米，等於日本8年份產米量，或者2.3億噸的玉米，這是日本15年含飼料用的消費量。

若川普明確要求日本大幅降低稻米關稅或增加美國米進口配額，可能引發日本農協（JA）等農業團體抗議，因為稻米是日本農業和文化的核心。