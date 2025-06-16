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令和米騷亂／氣候+政策致米價翻倍 日本米荒非偶然

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
日本農林水產省3月釋出儲備米，實際流入市面的米量卻少之又少。圖為5月31日東京商場內，人們排隊購買政府釋出的儲備米。（路透）
日本農林水產省3月釋出儲備米，實際流入市面的米量卻少之又少。圖為5月31日東京商場內，人們排隊購買政府釋出的儲備米。（路透）

日本自2024年7月起因嚴重缺米，導致過去一年米價幾乎翻倍，不禁讓消費者問「米跑哪去了」。然而，米荒絕非偶然，政府長期減少稻作面積、高溫導致歉收、地震造成囤米潮及政府政策誤判，讓日本深陷「令和大米騷亂」。

日本首相石破茂5月在國會答詢時坦言，現有措施未能解決米荒，並將問題歸咎於政府長久以來的稻米政策出現「結構性問題」。

白米需求飆升 政府沒警覺

英國廣播公司（BBC）指出，在1995年以前日本就和農業合作社合作控制稻米生產量，避免農民生產過剩。

日本至今仍採用幕府時代的米單位「俵」，1俵約60公斤。家族世代從事農業的笠元浩介接受BBC訪問時也說，長期以來稻米利潤不再，生產1俵稻米成本約1.85萬日圓，新瀉合作社去年卻僅以1.9萬日圓收購，「直到3、4年前，政府甚至向願意減產的稻米市町村給予財政獎勵」。農林水產省亦證實，政府曾向種植小麥或大豆而非稻米的農民提供補貼。

然而，俄烏戰爭爆發導致小麥變貴，麵包與麵食也水漲船高，部分人改吃白米，加上新冠疫情趨緩，日本旅遊解禁讓外國觀光人口激增，日本國民外食機率也上升，都讓白米的需求上升。

雪上加霜的是，日本2023年夏季酷暑與蟲害造成稻米減產，隔年8月初宮崎縣發生規模7.1地震，8月底又碰上珊珊颱風過境，民眾搶囤白米使供需出現明顯落差。

農林水產省卻未能在2023年與2024年敏銳判斷情勢。該省當時預測日本的稻米需求量為680萬噸，實際需求卻是705萬噸，最終只能歸結米荒為「收穫季節和地震、颱風等自然災害重疊導致搶購現象」。

銷售平台多元 量價難掌握

美聯社指出，日本稻米供應鏈複雜也是缺米原因之一。大多數日本農民還是透過「全國農業協同組合聯合會」（簡稱全農）販售稻米，全農是與自民黨關係密切的強大利益團體。

但愈來愈多稻農透過其他企業或網路平台銷售稻米，讓稻米供應量與價格難以掌握，全農米穀農產事業常務理事金森正幸說，這次米荒讓全農也措手不及，「近期的米荒是無法預測的，我們也感到不解」。

農林水產省起初拒絕釋出儲備米，更讓日本難從「令和大米騷亂」抽身。大阪府知事吉村洋文在2024年8月下旬與9月初，兩度呼籲農林水產省釋出儲備稻米，農林水產大臣坂本哲志先後以「新米即將上市」、目前缺貨為「短期情況」而拒絕。

儲備米釋出 卻被陸客掃貨

儘管農林水產省最終仍釋出儲備米，但3月釋出約21萬噸的儲備米，流入市面卻只有4179噸，占總量的1.9%。美聯社指出，其中一項原因可能是批發商缺少足夠碾米設備，無法將儲備的糙米加工成日本人偏好的白米；另有觀點認為是部分批發商囤積米糧以維持高價獲利。

因米價高漲，部分人士大量收購後轉售，以賺取差價。一名千葉縣夷隅市的稻農藤平正一受朝日電視台訪問時說，近日有多名中國人詢問購買大量白米。一般家庭購買20至30公斤就算多，中國人卻買600公斤的米，對方坦言買米後將分裝並在橫濱唐人街轉售。另一名千葉市稻農也稱，「有幾個中國人來過好幾次，他們態度就是有多少我都要」。

天災加上人為因素，令和大米騷亂短期內恐難平息。

稻米 日本 地震

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