令和米騷亂／氣候+政策致米價翻倍 日本米荒非偶然
日本自2024年7月起因嚴重缺米，導致過去一年米價幾乎翻倍，不禁讓消費者問「米跑哪去了」。然而，米荒絕非偶然，政府長期減少稻作面積、高溫導致歉收、地震造成囤米潮及政府政策誤判，讓日本深陷「令和大米騷亂」。
日本首相石破茂5月在國會答詢時坦言，現有措施未能解決米荒，並將問題歸咎於政府長久以來的稻米政策出現「結構性問題」。
白米需求飆升 政府沒警覺
英國廣播公司（BBC）指出，在1995年以前日本就和農業合作社合作控制稻米生產量，避免農民生產過剩。
日本至今仍採用幕府時代的米單位「俵」，1俵約60公斤。家族世代從事農業的笠元浩介接受BBC訪問時也說，長期以來稻米利潤不再，生產1俵稻米成本約1.85萬日圓，新瀉合作社去年卻僅以1.9萬日圓收購，「直到3、4年前，政府甚至向願意減產的稻米市町村給予財政獎勵」。農林水產省亦證實，政府曾向種植小麥或大豆而非稻米的農民提供補貼。
然而，俄烏戰爭爆發導致小麥變貴，麵包與麵食也水漲船高，部分人改吃白米，加上新冠疫情趨緩，日本旅遊解禁讓外國觀光人口激增，日本國民外食機率也上升，都讓白米的需求上升。
雪上加霜的是，日本2023年夏季酷暑與蟲害造成稻米減產，隔年8月初宮崎縣發生規模7.1地震，8月底又碰上珊珊颱風過境，民眾搶囤白米使供需出現明顯落差。
農林水產省卻未能在2023年與2024年敏銳判斷情勢。該省當時預測日本的稻米需求量為680萬噸，實際需求卻是705萬噸，最終只能歸結米荒為「收穫季節和地震、颱風等自然災害重疊導致搶購現象」。
銷售平台多元 量價難掌握
美聯社指出，日本稻米供應鏈複雜也是缺米原因之一。大多數日本農民還是透過「全國農業協同組合聯合會」（簡稱全農）販售稻米，全農是與自民黨關係密切的強大利益團體。
但愈來愈多稻農透過其他企業或網路平台銷售稻米，讓稻米供應量與價格難以掌握，全農米穀農產事業常務理事金森正幸說，這次米荒讓全農也措手不及，「近期的米荒是無法預測的，我們也感到不解」。
農林水產省起初拒絕釋出儲備米，更讓日本難從「令和大米騷亂」抽身。大阪府知事吉村洋文在2024年8月下旬與9月初，兩度呼籲農林水產省釋出儲備稻米，農林水產大臣坂本哲志先後以「新米即將上市」、目前缺貨為「短期情況」而拒絕。
儲備米釋出 卻被陸客掃貨
儘管農林水產省最終仍釋出儲備米，但3月釋出約21萬噸的儲備米，流入市面卻只有4179噸，占總量的1.9%。美聯社指出，其中一項原因可能是批發商缺少足夠碾米設備，無法將儲備的糙米加工成日本人偏好的白米；另有觀點認為是部分批發商囤積米糧以維持高價獲利。
因米價高漲，部分人士大量收購後轉售，以賺取差價。一名千葉縣夷隅市的稻農藤平正一受朝日電視台訪問時說，近日有多名中國人詢問購買大量白米。一般家庭購買20至30公斤就算多，中國人卻買600公斤的米，對方坦言買米後將分裝並在橫濱唐人街轉售。另一名千葉市稻農也稱，「有幾個中國人來過好幾次，他們態度就是有多少我都要」。
天災加上人為因素，令和大米騷亂短期內恐難平息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言