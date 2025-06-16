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國際周報

聯合報／ 本報記者郭崇倫、記者許珮絨整理

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

國際焦點／中東戰雲再起 凸顯美、以對伊朗核武看法分歧

以色列6月13日凌晨出動逾200架戰機，向伊朗首都德黑蘭及多個地區發動大規模空襲，鎖定核設施、彈道飛彈工廠及軍方高層指揮體系，造成多名高階隊將領及核子科學家喪生，伊朗隨後向以色列發射100多架無人機作為報復。此行動凸顯美國與以色列對伊朗核計畫的情報解讀存在分歧。儘管濃縮鈾進展迅速，美認為伊朗並未展開製造核武的具體步驟。以色列高層官員則較警戒，並在13日清晨表示掌握機密情報，顯示伊朗存在一項可在數月內、最遲一年內製造核彈的秘密計畫。

美中台關係／框架協議各留一手 美中貿易休兵難解心結

美中官員11日在倫敦結束為期兩天的會談後，宣布就緩解貿易緊張局勢達成「框架協議」，中國承諾未來半年內將維持稀土出口的審批與供應，美方則放寬噴射機發動機及乙烷等產品銷售限制、重新接納中國留學生，但仍不開放最先進AI晶片技術。從框架內容來看，雙方各自保留籌碼，略有突破但實質進展有限。

亞太局勢／李在明務實布局外交 南北韓或有望重啟對話

南韓總統李在明4日上任後，遵循前總統尹錫悅時期「美、日、中」通話順序，與三國領袖通話，被視為外交傳統延續，也透露他不急於打破現有戰略平衡。此外，南韓籲民間保守團體，不要向北韓發送空飄反共傳單，並為「恢復兩韓間信任」，暫停對北韓的擴音器宣傳喊話，北韓也停止廣播噪音，顯示雙方有意降溫，外界預期南北韓或有望重啟對話。

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