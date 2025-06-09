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專訪艾肯格林／1930大蕭條重演？國際金融面臨新危機

聯合報／ 記者郭崇倫許珮絨洪欣慈／專訪
川普政府的關稅政策讓全球金融動盪不安，國際信評機構穆迪下調美國主權信用評等至AA1，引發市場對美國財政的疑慮。（歐新社）
川普政府的關稅政策讓全球金融動盪不安，國際信評機構穆迪下調美國主權信用評等至AA1，引發市場對美國財政的疑慮。（歐新社）

美國總統川普重返白宮，為本已動盪的全球金融市場再添不確定性。除了美元體系的信任風險外，更令人擔憂的，是美國巨額財政赤字與龐大債務問題。國際信評機構穆迪（Moody's）5月16日下調美國主權信用評等至AA1，使其失去三大信評機構的所有AAA頂級評級，引發全球市場對美國財政穩定的疑慮。

對於美國不斷上升的國債水位，美國加州大學柏克萊分校經濟學教授、國際貨幣體系權威艾肯格林（Barry Eichengreen）接受本報專訪時指出有兩種風險值得警惕，第一是美國長期高赤字勢必推升利息支出，市場會擔心聯邦政府為了壓低實質債務負擔，可能默許較高通膨。若物價持續上升，不僅侵蝕美元購買力，也可能導致實質利率轉負，削弱國際資本持有美元資產的誘因，導致美元走弱。

第二種風險則與政策選擇有關。艾肯格林認為，川普政府不排除採取極端措施以應對債務壓力，包括對外國政府持有的美債課稅、暫停支付利息，甚至強制將短中期國債轉為百年期超長債券。一旦出現這類非典型政策，將衝擊市場對美債的信任，引發外國央行與國際投資人拋售，引爆新一輪國際金融危機的可能性，將大幅上升。

艾肯格林說，這些風險不會立刻引發全面危機，原本估計還有5到10年的緩衝期可以應對或修正，但如果川普政府採取更激進或不負責任的政策，那麼這場危機就可能「提前爆發」。

近期金價飆升，也反映出市場對全球金融穩定性的焦慮。艾肯格林指出，黃金一向被視為動盪時期的「避風港」，在當前充滿地緣政治與經濟不確定性的局勢下，金價上揚實屬市場的自然反應，但他也直言，「我確實擔心1930年代經濟大蕭條的歷史可能重演」。

他提到，1930年代的流動性危機與美國掀起的關稅浪潮，正是當時全球經濟崩潰的導火線之一。美國在1930、1931與1933年間，接連爆發三場重大銀行危機，全球央行爭相拋售美元資產，因為他們開始懷疑美國銀行體系的穩定性，也無法預測華府會採取何種貨幣與匯率政策。

當時金融危機的結果，是全球流動性瞬間枯竭，無論是各國央行、企業還是民間銀行，都缺乏足夠外匯儲備來支撐1920年代的全球資本流動，加上貿易保護主義迅速升高，最終重創國際貿易體系。

「如果我們再次走向這樣的局面，對所有人來說都不是好消息，」艾肯格林示警，那些規模較小、經濟高度開放且依賴對外貿易的國家，將是首當其衝的受害者。

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