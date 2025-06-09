專訪艾肯格林／新興市場崛起 誰能接管話語權

歷史背景讓歐洲在IMF等組織中扮演重要角色，但全球經濟體正在變化，歐洲在這些國際組織中的席次占比過高，舊體系無法反應當前趨勢，讓新興經濟體紛紛轉向尋求新協作框架。

隨著美國總統川普規畫「退群」全球經貿組織、新興經濟體如金磚國家另起爐灶，二戰結束後奠定的全球經貿規則和秩序如今正面臨洗牌。本報獨家專訪美國加州大學柏克萊分校經濟學教授、國際貨幣體系權威艾肯格林（Barry Eichengreen），他直言，接下來世界各國將面對的挑戰將是：「當美國不再願意建設性地參與，全球該如何推動改革並強化這些國際組織？」各國需思考如何應對沒有美國的金融秩序。

1944年，布列敦森林會議在戰爭未竟時召開，會中促成國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行成立，奠定了戰後全球經濟秩序的根基。美國以壓倒性的影響力主導規則，西方國家主掌治理架構，開啟自由貿易與全球化的黃金年代。然而，80年過去，這套制度正面臨嚴峻考驗。

新興國家崛起、去西方化 世界金融主導權面臨移轉

首先，是新興國家的崛起。艾肯格林表示，歷史背景讓歐洲在IMF等組織中扮演重要角色，但全球經濟體正在變化，歐洲目前在這些國際組織中的席次占比過高，應縮減歐洲的過度代表性，讓新興經濟體擁有更大的發言權，才能與這些新興市場國家在全球經濟中扮演的角色相稱。

無法反應當前趨勢的舊體系，讓新興經濟體近年紛紛轉向尋求新的協作框架，「去西方化」的經貿聯盟正在形成。金磚國家（BRICS）目前已有10個會員國及8個夥伴國，除了創始的中國大陸、俄羅斯、印度、巴西，還包括伊朗、印尼等國，其中中國目前是全球第二大經濟體；印度2025年已趕上日本，並列第四大經濟體。金磚國家開發銀行（NDB）、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）等區域金融機構，也正為全球南方提供新的融資選項與政策籌碼。

大西洋理事會（Atlantic Council）2024年底針對全球357位策略與前瞻專家的調查也顯示，受訪者普遍認為，以歐洲、美國等西方傳統強權為主的經貿組織，如IMF、7大工業國組織（G7）、世界貿易組織（WTO）等，在未來10年間，應對挑戰的能力將減弱；對新興國家組成的金磚國家、東協等區域組織反而更有信心，普遍看好這些組織處理和應對挑戰的能力。

「別讓完美成為良善敵人」 須面對沒有美國的新秩序

美國的態度，更是WTO、IMF等國際組織功能愈趨不彰的重要原因之一。川普第一任期時，就曾退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP，現為CPTPP）、凍結WTO上訴機制；在美國傳統基金會提出的2025計畫（Project 2025）中，更公開倡議美國應退出IMF及世界銀行。

今年3月底路透社揭露，美國代表團在WTO預算會議上表示，美方正在檢討繳交給國際組織的費用，將暫停支付2024年和2025年提供給WTO的會費。截至2024年12月底，美國拖欠WTO的會費達2270萬瑞士法郎（約新台幣8.3億元）。

艾肯格林表示，相較於歐洲，美國目前在各個國際組織中的投票權與財務義務相對合理，但美國的問題是常常運用外交影響力，試圖讓這些機構的政策傾向自身利益。

艾肯格林認為， IMF、WTO、世界銀行這些國際組織雖不完美，也確實需要長期改革，「但我們必須記住，不要讓完美成為良善的敵人」，有這些組織總比沒有好。隨著川普政府逐漸淡出，各國現在必須面對美國不再積極參與的事實，志同道合的國家現在就應該開始對話，討論該如何在此情況下推動必要改革。