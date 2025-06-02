二戰終戰80年／二戰留下的兩個歷史教訓 今日仍牽動全球戰爭風險

編按：「全球瞭望」迎來創刊一周年，本報連續兩周推出「二戰終戰80年」系列專題，本周率先推出重量級學者戴蒙（Jared Diamond）獨家專文，深入剖析戰爭與歷史教訓對當代帶來的啟示。下周將接續刊登國際貨幣體系權威專家艾肯格里（Barry Eichengreen）專訪，帶讀者洞悉全球金融變局與美元霸權未來走向。

賈德·戴蒙小檔案 美國知名地理學家、生物學家與普立茲獎得主，被譽為最具影響力的跨學科思想家之一，現任教於加州大學洛杉磯分校（UCLA）。他以結合科學與人文的獨特視角剖析人類文明的興衰聞名，1997年出版的《槍砲、病菌與鋼鐵》奠定其全球聲譽，代表作還包括《第三種猩猩》、《大崩壞》、《昨日世界》、《動盪》等，啟發全球讀者對歷史、環境與人性的重新思考。

歷史上最有持久價值的軍事歷史著作，仍然是2400年前雅典歷史學家修昔底德所撰寫的《伯羅奔尼撒戰爭史》。他描述的是雅典與斯巴達之間一場長久的戰爭，以劍、盔甲與三層槳戰艦為武器。

當然，他對軍事技術的描述如今早已過時。但我們仍然閱讀修昔底德，因為人類的思維並未改變，即便是前英國首相邱吉爾，也未能在寫作與洞察力上超越修昔底德。

在這篇文章中，我無意超越修昔底德，而是想探問：正如他從那場古老戰爭中提煉出歷久彌新的教訓，我們是否也能從80年前結束的第二次世界大戰中，汲取同樣具有長遠意義的教訓？對於我這一代人——我生於1937年——那場戰爭及其後果仍是人生中最鮮明的記憶。對於年輕世代而言，若不是對二戰一無所知，就是從書本中零碎拼湊而來。若我們不想重蹈覆轍，這些教訓就值得被記住。

因此，我將聚焦於二戰中的兩個主題：其一，是未能清楚表明意圖所導致的後果；其二，是盲目遵循過時先例所造成的軍事失敗。

1.意圖不明釀禍 戰與太平洋戰爭的誤判悲劇

許多國家曾在未預期、無所獲的情況下誤入戰爭，原因在於未能向盟友或潛在敵手清楚表明自己的意圖。這種錯誤在人與人之間的關係中也常見，有多少婚姻關係因此出現裂痕，只因一方未向對方預告若干情境下的行為？

第一次世界大戰的爆發即是一例。1914年7月，奧匈帝國王儲遭到塞爾維亞民族主義者刺殺，歐洲局勢升溫，數周內歐洲列強進行外交斡旋，看似有望避免戰爭；但在談判進行中，7月28日，俄國沙皇下令針對奧匈帝國進行局部動員。這類行動過去常能和平化解，尚不足以引發危機。然而，7月30日，沙皇突然升高為全面動員，不僅針對奧匈，還包括德國。

沙皇這項決定的原因其實微不足道，只是為了避免在之後再重新部署部隊。問題是，所有歐洲政治人物都知道，德國無法容忍俄國在東部邊境全面動員，因為這將使其無法應對西部法國的攻擊。因此，德國對俄宣戰，再對法國宣戰，接著英國對德宣戰，歐洲諸國也陸續捲入戰局。結果因沙皇未明確表示其有限動員意圖，演變成造成5000萬人死亡的一戰。

太平洋戰爭的爆發，其實也可能因美國未能清楚傳達立場而未能避免。1940至1941年，時任美國總統羅斯福意識到與日本開戰的風險與日俱增，而當時歐洲正值納粹德國與英國、蘇聯交戰。日本對中國發動未宣戰的戰爭，並威脅東南亞與太平洋島嶼。

若羅斯福當時明確警告日本，進一步擴張將導致與美國開戰，日本或許會有所節制。

但他無法發出如此警告，因為美國輿論無法接受。美國人對一次大戰的參戰後果感到幻滅，不願再捲入另一場戰爭，因此羅斯福只能採取準備措施，例如提供英國50艘舊驅逐艦，推動「現購自運」（cash-and-carry）與「租借法案」（Lend-Lease）；但同時，他又不得不在1940年總統大選中，一再向選民保證：「我會讓美國遠離戰爭。」

雖然他也曾警告日本，暫停對日石油出口、凍結日資產，但日本也注意到羅斯福的選舉言論，知道美國民意反戰，認為美國人是「愛好和平的店主」。若想理解日本為何走向戰爭，可造訪東京的「靖國神社遊就館」，那裡展示了日本如何看待其對外擴張：歐洲列強在亞洲殖民，日本為何不能？日本需要資源，且歐美對日本懷有種族偏見。

當時在中國作戰的日本軍隊由一群年輕激進軍官主導，無視東京政府控制，對納粹德國熟悉，卻不了解美國。而設計珍珠港攻擊的山本五十六，早在1926至1928年間擔任駐美海軍武官，深知美國工業實力之強。他認為對美開戰等同自殺。

然而，日本政府沒聽從山本的建議，反而相信羅斯福的選舉演說與美國民意。結果，美國未能明確畫下紅線，讓日本誤判形勢，進而導致太平洋戰爭。若羅斯福明確警告，美日開戰或許不會發生，誰知道呢？

2.盲從過時戰例 珍珠港偷襲戰略招致敗局

在作戰時，參考過去戰爭中的致勝戰術可能有用，但若忽略技術或環境的變化，照搬先例可能反而釀成大禍。法國在1930年代為保護其東部邊界而建造馬奇諾防線，就是一例。這在一次大戰或許有效，但在裝甲部隊與坦克普及的二戰時代已毫無作用。

太平洋戰爭也出現了錯誤模仿的案例。日本在偷襲珍珠港時，正是重演其在1904年俄日戰爭中的成功戰法。當年日本的目標之一是消除駐紮在旅順港的俄羅斯戰艦艦隊威脅，為此日本海軍於1904年2月8日，在未宣戰的情況下發動魚雷突襲，成功癱瘓俄羅斯戰艦。

到了1941年，日本又面對類似問題：如何削弱停泊於珍珠港的美國太平洋艦隊。這次，日本改用飛機投擲魚雷，並再次選擇突襲方式，未先正式宣戰。日本駐華盛頓大使原本被指示在攻擊前30分鐘遞交斷交聲明，但實際上該聲明直到攻擊開始後才送達。

這場偷襲在戰術上是短暫的大獲全勝，美國8艘主力戰艦中，5艘被擊沉、1艘重損、1艘輕損、1艘當時正在船塢中維修，美軍在太平洋短時間內毫無海上戰力，讓日本艦隊得以橫掃西太平洋與印度洋。

但這場勝利實為戰略災難，日本其實在開戰第一小時就已註定敗北，儘管這場戰爭又拖了4年。美國無論工業能力或人口都遠勝日本。

不同於俄國民眾對旅順偷襲反應冷淡，因沙皇政府既不受歡迎又非民選，美國民眾則普遍支持政府。珍珠港事件激起了美國長期且堅定的戰意，使美國決心不計代價打到底，即便要耗時多年、付出巨大人命代價。

熟悉美國歷史的人，對「記住珍珠港！」這句口號的力量並不意外。美國歷史上曾有兩次類似口號引發全民愛國情感與戰爭意志：第一次是1836年德州革命期間，墨西哥軍隊攻陷阿拉莫堡壘，屠殺所有德州守軍及投降者，「記住阿拉莫！」成為德州獨立戰爭的號角，後來也成為美墨戰爭的動員口號；另一是1898年，美國戰艦緬因號在古巴哈瓦那港爆炸沉沒，造成261人死亡，雖然至今原因未明，但當時普遍相信是西班牙水雷所致，「記住緬因號！」成為美國對西班牙宣戰的導火線。

「記住珍珠港！」不僅重現了美國歷史中以憤怒與正義感動員民眾的模式，還成為這種模式最具代表性的一次。

3.全球戰火未熄 更須銘記二戰警示

這些關於錯誤訊號與錯誤模仿的歷史教訓，對今天的世界仍具有意義。

如今世界再度陷於戰爭與戰爭風險之中，俄羅斯與烏克蘭正在交戰，北韓與伊朗支援俄羅斯，而美國與歐盟則支援烏克蘭；伊朗的核武計畫，其目標被廣泛認為是以色列；印度與巴基斯坦之間也出現新一輪戰爭威脅。

各國雖然彼此發出威脅，卻未給予明確訊號，讓對方能清楚預見哪些行為將引發升級回應。

俄國總統普亭曾多次提及俄羅斯的戰術核武，但美、英、法三國也都有核武，普亭知道自己哪些行動會引來核報復、哪些不會嗎？印巴兩國是否知道彼此底線？若伊朗進行一次核試驗，以色列會如何反應？在無法預測對方反應的情況下，這些國家又該如何制定有效且不自毀的嚇阻政策？

此外，過去成功的戰例，如今也可能失效。無人機已改變俄烏戰爭樣貌；1945年僅有一國擁核武，現在已至少有六國，未來可能更多，如今使用核武，其後果將與1945年大相逕庭。而傳統艦隊，在面對高超音速飛彈時是否還有用？當防空系統無法攔截時，海軍還可靠嗎？

或許，我們應再次回到第二次世界大戰與修昔底德的教訓，來尋找答案。