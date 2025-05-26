陸半導體突圍／DeepSeek掀全球AI競賽 灰色地帶困擾大廠

美中兩國的AI爭霸戰火正殷，近期走訪中東等各國的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳夾在兩強之間，感受最深。近日他來台參加台北國際電腦展，在輝達主辦的全球記者會接受提問時，重申美國加大對中國的出口管制是錯誤決策。他說：「DeepSeek就是建構在輝達上，這是送給我們的禮物，也送給世界的禮物。」美國禁止輝達供貨給中國，將逼得大陸轉向採用自己開發的晶片，一顆不夠用兩顆、兩顆不夠用四顆，這將讓輝達錯失500億美元商機。

深度求索（DeepSeek）今年初橫空出世，對正苦於評估是否要花費昂貴費用建立AI模型的企業、政府機構而言，堪稱是AI浪潮到來的一大福音，但對正全力封鎖中國大陸發展的美國白宮政府，無疑是當頭棒喝。企業從DeepSeek看到只要少比原本預估不到十分一的費用，就可建立屬於自己所需的AI模型，白宮則看到危機，在國安考量下，持續尋求對策加大圍堵力量或建立先進AI自主技術。

黃仁勳強調，很多國家包括中東也發現DeepSeek帶給他們發展AI的機會，將不再局限過去以出口能源，改出口人工智慧。因而將掀起全球投入AI基礎架構競賽。

一名長期關注美中AI角力的半導體專家表示，DeepSeek是由中國扶植的公司，其AI引擎若用大家聽得懂的語言形容，如同開發出一具汽車引擎，然後免費開放給全球使用，有人拿它打造成一部公車或很厲害的跑車，也可能是大家都買得起的汽車。大家有了這項好工具後，未來的食衣住行娛樂會更方便。

美國OpenAI建構的AI引擎，因採用相當多輝達很尖端晶片（例如從早期的H100到B100、B200到Blackwell 再到Rubin、Rubin Ultra），並建立相當龐大的數據參數，打造出來的AI引擎，可視為是可用來造飛機，甚至內用於製造太空梭，成為探索月球、火星或黑洞使用。

因此，評斷DeepSeek問世後對AI產業帶來什麼影響，正面效益就是它公開很多人過去都私自進行的「知識蒸餾」，然後公開給大家使用。這情形宛如早期大家都知道微軟的作業系統很好用且威力很強，卻還是有人寧願用盜版。

專家認為DeepSeek其實是站在OpenAI的基礎上進行蒸餾，就像派了1萬人參加聯考，然後偷偷夾帶考題再給老師解題，然後把蒐集出的考題做成題庫或是開補習班。DeepSeek快速普及即是看到整個世界都有這方面的需求，不過它未來可能面臨模型能否再進化，例如能取得運力更強的晶片支持，以及OpenAI是否會在其坐大後對其提出告訴。

姑且不論DeepSeek未來會遭遇OpenAI採取何種反制行動，它的開放生成式AI模型，為全球AI發展帶來很重大的影響，那就是雲端服務業大量建置AI伺服器業的資本競賽，最快一年，最慢三年將進入高原期；邊緣AI發展卻會百花齊放。

若將DeepSeek和OpenAI作為美中AI角力兩大指標，它背後又代表美國過去禁止與AI發展相關的先進半導體設備、材料和技術和晶片輸往中國的戰略，仍有破口。

例如DeepSeek宣稱只使用2048顆輝達降規版的「H800」GPU訓練，成本極為便宜。但外界似乎不相信這個說法。有專家分析DeepSeek可能在美國尚未禁止高階AI晶片輸中前，囤積數萬顆的H100晶片。

據Semianalysis機構計算，DeepSeek用了5萬顆輝達Hopper架構GPU，包括1萬顆H800及1萬顆「H100」，還有輝達特別為中國設計的降規版「H20」，這些GPU主要用於AI訓練、研究及財務模型，換算總資本支出約為16億美元，遠遠超過DeepSeek公布數字。

美國政府懷疑DeepSeek透過新加坡中轉迴避出口管制，動員相關單位調查。川普政府甚至在上個月宣布限制輝達將H20晶片出售給中國，為此輝達第1季被迫提列高達55億美元的虧損。

半導體專家分析，美國已注意須將最尖端的AI技術拉回美國製造，這部分已由蘋果、輝達和OpenAI等主要大廠，驅動台積電、日月光、矽品等晶片製造和封裝廠和鴻海、廣達、英業達、緯穎等AI伺服器廠展開設廠。

不過，美國政府如何界定何者是有關國安的晶片，仍待討論。企業希望無關國安的部分，美國政府不要有太多管制，但DeepSeek問世後，美國政府更不放心全放。如何界定灰色地帶， 正是輝達、超微、英特爾和台積電晶片大廠最困擾的事。