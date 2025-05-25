陸半導體突圍／晶片鬥法 美禁令反助華為崛起

美國總統川普採取新策略與中國大陸進行人工智慧（AI）晶片戰，他讓美國業者大賣晶片給中東國家，一改拜登時代限制中東取得晶片的政策，以避免大陸華為乘虛而入搶進中東市場。

這項改變顯示，美國過去限制晶片出口大陸的作法，讓美國晶片商在大陸市場損失慘重，卻無法阻擋華為趁勢崛起。

川普上台之後，美國商務部宣布取消晶片分級管制，還明令禁止各國使用華為的昇騰AI晶片，此舉卻讓該晶片意外成為焦點。微軟創辦人蓋茲受訪時表示，美晶片禁令正迫使中國在晶片製造業全速發展，讓大陸更堅定研發本土產品。

輝達執行長黃仁勳21日在台北出席全球記者會時，強調限制輝達H20晶片出口到中國，是美國政府一項錯誤政策，不僅讓輝達坐失高達500億美元商機，反而更激勵中國自主發展的動力。他還表示，H20禁令只會幫助華為，輝達無法再進一步降規H20晶片來配合美國對中國大陸的出口管制。

由於AI晶片有助於發展軍事與監視科技，美國前總統拜登在卸任前祭出「AI技術擴散框架」，加強高階AI晶片出口限制。

法規將各國分為三個等級：日、韓等第一級國家不受出口限制；墨西哥、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、阿聯等第二級國家則受到配額限制；大陸、俄國及北韓等第三級國家則全面禁止取得先進AI晶片。拜登將數十國列為第二級，主要在避免中國大陸透過這些國家間接取得先進晶片。

不過川普上台後，美國商務部認為拜登這項三級制管制過於複雜，扼殺美國創新，宣布要以更簡單的規範取代。除了取消分級體系轉而與各國簽署雙邊協議，還明令禁止各國使用華為生產的昇騰（Ascend）AI晶片。

美擬禁各國用陸晶片 對中東採購晶片數量鬆綁

商務部聲明是在川普訪問中東前發布，拜登時期限制沙烏地阿拉伯與阿聯採購晶片作法隨即鬆綁，阿聯的AI公司G42與沙國AI公司Humain兩家以主權基金成立的業者，獲准採購大量美製先進AI晶片，算力是拜登時代能夠取得的數倍。

知情人士向華盛頓郵報透露，川普認為加速晶片銷售有助於美國利益，讓中東地區與美國更緊密，也有助推動美國企業的發展。川普透過協助中東成為AI強國，建立對抗北京的堡壘。

知情人士向華爾街日報表示，商務部工業暨安全局正擬定法規打擊向北京轉移晶片的國家，還計畫公開警告禁止使用美國晶片訓練大陸AI模型，使用華為生產的昇騰（Ascend）AI晶片也將違反美國出口管制規則。

此舉卻讓昇騰晶片意外成為焦點。昇騰晶片性能可與輝達的晶片相媲美，減少北京對進口晶片的依賴，有利於大陸新創公司深度求索研發AI模型。

在進行大型語言模型訓練時，昇騰的910B在某些測試可達到輝達A100效能的80%，但「在其他測試中，昇騰晶片的效率較A100高出20%」。A100是最先進AI模型最常用的晶片。

南華早報引述分析人士說法，華府新方針迫使全球科技公司在美國與大陸的硬體中二選一，進一步加深兩大世界經濟體的科技鴻溝。

經濟學人智庫（EIU）中國分析師李子謙表示，若嚴格執行該指導意見，恐引發北京報復，但也可能成為美中貿易談判的議題之一。

華為做出昇騰晶片，也顯示美國對大陸的科技禁令效果令人質疑。微軟公司創辦人蓋茲5月接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，美國對中國的科技禁令導致截然相反效果，正迫使中國在晶片製造業等相關領域全速發展、更堅定研發本土產品，比如DeepSeek和華為昇騰晶片。

蓋茲說，在開源軟體遍布的世界，要限制大陸進步很難，「我們讓他們意識到須自主生產晶片，而他們正在這方面取得巨大進展」。

黃仁勳稱陸在AI領域 「並沒有落後美國多少」

輝達執行長黃仁勳4月底也表示，中國在AI領域「並不落後美國多少」，華為是「全球最具實力的科技公司之一」。

為符合拜登對大陸設下的出口限制，AI晶片巨擘輝達為大陸市場設計H20晶片。不過，川普政府日前以避免北京用於生產超級電腦為由，表示須獲得許可才能向大陸出口H20晶片。

紐約時報指出，川普政府限制輝達、超微及英特爾銷售AI晶片給大陸，等同讓這些公司在大陸這個AI晶片最大市場綁手綁腳，讓華為成為全球晶片製造要角。

若華為晶片站穩腳跟 陸恐在一帶一路蓋AI中心

3名匿名的知情人士透露，他們曾警告美國官員，阻止美企在大陸市場競爭，將加速華為崛起。若華為站穩腳跟，北京將利用華為晶片在全球各地為「一帶一路」倡議建設AI數據中心。

這項警告，也許能解釋川普政府為何突然改變AI晶片戰策略。讓資金豐厚的中東國家大買美國先進晶片，除了讓失去大陸市場的輝達等廠商獲得一些補償，也讓美國晶片提前卡位，避免買不到美國晶片的中東國家轉向大陸採購。