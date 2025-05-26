陸AI狂飆浪潮／習近平視察釋訊號 陸AI巨頭熱戰

大陸AI新創企業深度求索（DeepSeek）在今年農曆春節期間暴紅，不僅引發歐美股市大跌，並帶動陸企對AI產業的投資熱情，阿里巴巴率先宣布未來三年投資人民幣3,800億元重押AI產業，緊接著字節跳動、騰訊、百度和DeepSeek等陸續推出最新AI大模型，不僅殺價競爭搶奪客戶，還掀起AI人才爭奪大戰。

DeepSeek厲害之處在於低成本，DeepSeek-V3模型號稱訓練成本557.6萬美元，而OpenAI的GPT-4o訓練成本1億美元，也就是說，DeepSeek訓練成本只有OpenAI的5.5%，而客戶使用DeepSeek的費用更僅OpenAI的3%。

橫空出世的DeepSeek讓歐美驚覺大陸居然可用這麼低成本進軍AI產業，也讓陸企覺得有機會放手一搏而大舉加碼投資AI，而且不需要最先進的AI晶片，只要輝達降規版的H20晶片、華為晶片或寒武紀晶片就很夠用。

大陸官方對AI的態度是關鍵，美中科技戰愈演愈烈，大陸國家主席習近平在4月底到上海視察AI企業，並喊話要加強AI政策支持和人才培養。這顯示習近平將AI視為對抗美國的重要武器。

阿里巴巴 AI貫穿各大業務

事實上，阿里巴巴投資AI產業多年，並獲得蘋果肯定，當蘋果AI手機要進軍大陸市場，第一個選擇就是阿里巴巴，這絕不是靠低價就可以搶到的合作案，而是阿里巴巴準備多年的實力展現。

從電商起家的阿里巴巴，血液裡流著科技基因，技術研發是成功的關鍵元素，阿里巴巴在2017年成立了專注於基礎科學和顛覆式技術創新研究的「達摩院」，重點布局機器智慧等五大領域，隔年阿里巴巴就啟動研發AI大模型。2022年9月，結合歷年技術的「通義千問」AI大模型系列正式問世。

2023年9月，阿里巴巴新任CEO吳泳銘訂出「用戶為先，AI驅動」兩大戰略重心，這是阿里巴巴首次將AI定義為戰略重心，從此AI貫穿阿里巴巴的各大業務領域。

阿里巴巴在AI領域有三大優勢，一是全球第四、亞洲第一的雲端服務，規模大、技術領先；二是先進的自研AI大模型「通義千問」，其衍生模型數量和下載量均超過Meta的Llama；三是擁有豐富的針對消費者的應用生態，如淘寶、夸克、釘釘等，為AI提供眾多應用場景。

阿里巴巴發展AI的最終目標是實現通用人工智慧（AGI）。所謂AGI，吳泳銘認為，就是「AI能夠完成80%人類的工作技能」。

字節跳動 重金從敵營挖角

字節跳動創辦人張一鳴認為，AI是無法忽視的「奇點事件」（意指科技上的突破性，例如電腦、網際網路的發明。人類也是生物演化的奇點事件），字節跳動必須All in。他多次在內部強調追求通用人工智慧（AGI）的目標，認為AGI是抖音、TikTok在全球發現新的成長機遇不可或缺的夥伴。

路透此前報導，字節跳動計畫在2025年投資超過人民幣1,500億元用於AI。但該公司擔心樹大招風而否認。不過，攤開字節跳動2024年的財報，其資本支出高達人民幣800億元，幾乎是阿里巴巴、騰訊和百度三家公司去年資本支出的總和，顯示字節跳動砸大錢在AI絕非空穴來風。

砸大錢買AI硬體外，搶AI人才也要花錢、花時間，張一鳴就化身獵人頭公司的「獵人」，親自從競爭對手公司挖角AI技術人才，從阿里巴巴、零一萬物、智譜等公司，挖來大量頂尖AI工程師和研究人員。其中，最引人注目的是，張一鳴以人民幣8位數年薪，挖走原阿里巴巴通義技術團隊關鍵成員周暢，給予其比照阿里巴巴職位連跳兩級、薪資翻倍的豐厚待遇。小米董事長雷軍也曾開出人民幣千萬元年薪要挖角DeepSeek員工、AI天才少女羅福莉。

騰訊 1天為AI燒4億人民幣

至於騰訊的AI潛力也不容小覷，它手握微信（WeChat）這個超級入口，以及遊戲和廣告業務的現金流優勢，正在將AI技術像毛細血管一樣滲透到各項業務中，例如微信、騰訊文檔都裝上AI混元大模型。

騰訊一邊靠遊戲和廣告猛賺，一邊瘋狂給AI砸錢，騰訊2024年第4季營收人民幣1,724.5億元，年增11%，淨利潤人民幣553億元，年增30%。賺得更多，錢砸得更狠。騰訊去年第4季在AI就砸下人民幣390億元，相當於每天燒掉人民幣4億多元搞AI研發，其中花最多錢的就是買輝達的AI晶片。

百度打價格戰 搶攻市占率

大陸搜尋引擎龍頭百度則是受到DeepSeek刺激而啟動價格戰，其AI大模型「文心一言」原本每月定價人民幣59.9元，從今年4月起免費使用。百度其他專業版本的使用價格則只有DeepSeek的一半，試圖快速搶攻市占率。

百度董事長李彥宏表示，面對DeepSeek等開源AI大模型的挑戰，預計6月底讓「文心一言」正式開源（開放原始碼，讓人可複製、修改及使用），開源模型能夠使更多人受益，也是加速技術傳播的有效方式，技術的進步需要開放和共享，才能促進創新和進步。

新版DeepSeek 要擺脫輝達

最新消息顯示，更強的新版DeepSeek R2傳近期面世，要徹底擺脫輝達晶片，全部採用華為昇騰910B晶片，屆時對輝達甚至美中AI競爭，都是核彈級重大事件。