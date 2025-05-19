美中俄權力遊戲／陸攜全球南方 高舉多邊主義

美國總統川普勝選以後，北京在國際上動作相當多，主要用意是，凸顯堅持多邊主義與國際組織作用，並藉由美國與傳統盟友關係再度惡化的契機，修補或強化其自身與美國盟邦的關係。

批美破壞秩序 陸搶占輿論高點

北京主場外交部分，今年2月多國領袖參加哈爾濱亞冬會，5月中拉論壇第4屆部長級會議在北京登場，下半年還將舉行上海合作組織峰會、全球婦女峰會、抗戰勝利80周年紀念活動。中共政治局委員兼外長王毅在3月就預告，「風從南方起，潮自南方來」，透露今年仍不會忽視「全球南方」的重要性。

多邊外交方面，包含大陸國家主席習近平訪問金磚國家新開發銀行（上海），王毅出席金磚國家外長會、中國中亞外長會、中日韓外長會、G20外長會、慕尼黑安全會議、主持聯合國安理會高級別會議，可謂馬不停蹄。此外大陸外交高層還參加中俄伊北京會晤，在美伊談判之際，積極從側面處理伊朗核問題；新設的「中國中亞機制秘書長」一職也由大陸外交官孫煒東摘得。

即使是最為複雜的南海局勢，在川普回任之後，大陸與東協10國的「南海行為準則」磋商也已經了完成案文三讀，各方商議在明年達成「準則」，大陸將其視為「南海長治久安堅實的制度保障」。

而在關稅戰後，多位北京駐外大使投書駐在國媒體，強調川普的舉措破壞多邊主義與國際經貿秩序，大陸挺身反抗，不僅為了自己，也為了世界公平正義，藉此塑造多邊主義維護者的角色。最近也傳出，大陸國務院總理李強即將在月底訪問馬來西亞，與海合會、東協首度舉辦峰會，呼籲各方抵抗美國關稅。在敏感的國際金融領域，大陸央行行長潘功勝也強調，「任何試圖削弱，甚至顛覆現有體系的行為都將是破壞性的」。

鞏固周邊國家 擴大合作與交流

至於雙邊，則有習近平出訪越南、馬來西亞、柬埔寨、俄羅斯，大陸與印尼首次啟動部長級「2+2」（外長防長）會議、時隔7年首度舉行中英戰略對話、暌違6年舉行中日經濟高層對話、5年來首度舉行中印邊界特別代表會晤。大陸跟越南「3+3」（外長防長公安）機制也提升為部長級，而「2+2」機制也從印尼擴展到柬埔寨、馬來西亞，共軍並和柬方啟用雲壤港「聯合保障和訓練中心」。

對於2020年與大陸爆發邊境衝突的印度，雙方也在今年初川普就任後，積極磋商，包含針對恢復直航、簽證便利、神山聖湖朝聖、復派記者等問題密集溝通。

近期北京外交上另一處重要的突破，當屬大陸與歐洲議會雙方宣布取消對相互交往的限制，這是2021年新疆人權爭議之後，中歐雙方首度出現外交上的突破。當然，王毅也已經與俄國外長拉夫羅夫多次會晤，習近平與普亭也已確定互相參加對方舉辦的二戰勝利80周年慶祝活動。

北京外交發力 分進合擊挖美盟友

中共官媒新華社連續三年都推出「春季中國元首外交紀實」長文，對於外交側重基本都是「大國關係」、「周邊國家」、「全球南方」三項，今年也不例外，只是周邊國家的地位似乎特別重要。

這是由於中共在4月上旬首度召開「中央周邊工作會議」，規格上除了中央軍委副主席何衛東外的所有政治局委員皆出席，且不少副部級以上官員、重要駐外大使都在座，可見官方之重視程度，會議明確了「今後一個時期周邊工作的目標責任、戰略部署和工作措施」，但到底具體包含哪些「周邊工作」內容，目前尚未向外界披露。

而近期外界可觀察到的具體「聯通」工程，進度包含中吉烏鐵路實質性開工；中越「老街—河內—海防」跨境標準軌鐵路也確定今年將開工；中尼跨境鐵路的地質探勘已進入收尾階段；泰國內閣批准中泰鐵路二期建設；大陸與亞塞拜然也簽訂國際多式聯運協定；蒙古國會已經批准連接大陸的新跨境鐵路。

展望未來，北京面對華府的全方位遏制，在外交上的出擊很顯然並不會停歇，從西方國家、周邊國家到全球南方，各領域分進合擊勢必會持續。同時，只要美國對外政策仍處於高度不確定性的格局，北京就不會放棄這些機會，在尋求避險的各個國家之間進行「合縱連橫」。未來的國際局勢，也將進入更複雜多變的階段。