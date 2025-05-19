美中俄權力遊戲／習普頻會面 破美「聯俄制中」

美國總統川普回任後，大幅解凍與俄國關係，雙方已舉行多次會談，準備結束俄烏戰爭，此舉是否會牽涉到「美中俄戰略三角」的變動，是當前國際局勢的一大命題。大陸國家主席習近平此次訪問俄國，戰略上很明顯的方向也是要反對美方「聯俄制中」。

中國大陸與俄羅斯關係，被雙方官方宣稱當前是「歷史最好時期」，這與領導人間的因素息息相關。習近平上任後，於2013年3月迄今已11度訪問俄羅斯或赴俄出席活動；俄羅斯總統普亭則自2000年7月開始，已多達22度訪問大陸或赴陸出席活動。目前雙方還建立了「總理定期會晤」及能源、投資、人文、經貿、地方、戰略安全、執法安全等「領域完備」的合作機制。

習普走更近 川普撬牆角難見效

此次習近平在與普亭會談時表示，「新時代的中俄關係更加從容自信、穩定堅韌」，普亭則說雙方關係「不受一時一事影響」。會後面對記者時，習近平強調雙方要「做百煉成鋼的真朋友」，面對變亂交織的國際形勢，雙方要「風雨同渡、關山共越」，全面提升中俄關係的「高度、維度、韌度」。訪問期間雙方除發表「聯合聲明」，還簽署20多份合作文件，涉及「全球戰略穩定」等多個領域。

習普的表態，是各自對雙邊關係的最新定位，形同破除「美國聯俄制中」的戰略想像，但果真如此？雙邊關係真能不受第三方影響？

台灣大學政治學系教授張登及分析，這次大陸與俄羅斯簽署系列文件，尤其針對二戰勝利80周年的聲明，就有大篇幅突出歷史問題，其意義是兩國要捍衛自身在二戰的角色和正當性。以此往前延伸，二戰結束後最重要的國際現狀秩序的基礎便是聯合國體系，所以雙方也強調聯合國體系的權威性及國際法秩序。就此看，川普企圖透過推動俄烏和談來撬動「美中俄大三角」，但又企圖在歷史問題與歐洲、烏克蘭一同矮化俄國，以致成效並不顯著。

歷史當紐帶 中俄強化地緣合作

此次習近平訪俄，首要重點是歷史，張登及分析，因為兩國分別是歐洲和亞洲兩大戰場主要國家，強調歷史不容竄改，批評軍國主義、靖國神社、歐洲的新納粹等，暗示美國、東歐和包括台灣在內都有對歷史「偷換概念」和修正主義的嫌疑，中俄要抵制。

張登及特別指出，聲明反對「雙遏制」，但又沒有說雙方要聯合起來對付美國，仍表示不針對第三國，只是加了一句「不受制第三國」，這是要雙方相互支持對方，抵制其他國家破壞兩國互信的圖謀，意思就是「挑撥跟雙遏制，對中俄是沒有用的」。此外雙方提到反對「個別國家」、「個別核武國家」有10次，「及其盟友」有5次，也特別點出「新殖民主義」，雖沒有指名道姓，其實正是劍指美國。

至於如何加強關係，張登及認為，聯合聲明中，「歐亞」、「亞歐」詞語加起來出現15次，也提及「歐亞大陸安全架構倡議」，並且使得俄國提出的「歐亞區域經濟一體化」和大陸的「一帶一路」對接。張登及提到，可看得到亞歐合作以中俄為中心，以上合跟金磚為「抓手」（切入點），其他國際區域平台如APEC、G20作為其延伸，用以穩固中俄合作以及抵制美國的雙遏制，呈現「亞歐地緣戰略合作的雛形」。

陸打經濟牌 親俄同時穩住歐洲

習近平此訪也在有些議題上讓步。張登及解讀，韓半島問題，聲明的表態比較偏向俄國，已不提「無核化」了，俄國在韓半島的問題恐怕取得了主導權，大陸在這些較小的問題上有所讓步。對於雙方也強調的「安全不可分割」，這有點偏袒俄國侵烏，即指責北約東擴是犧牲他國安全為代價，這種安全並不是安全。

而就習訪俄會讓北京改善中歐關係出現陰影的說法，張登及認為，這就是魚與熊掌不可兼得，對於大陸來說，現在穩住中俄戰略協作、抓住「三個80周年」，仍是戰略的優先方向。歐洲的部分，中歐的解凍已比這場活動要稍早些就開始了，且中歐雙方的互訪行程，包括歐盟領導人和法國總統訪問大陸也都排定了，中歐汽車、白蘭地的貿易糾紛也已有些進展。整體來看，大陸可能企圖用經濟方面來穩住歐洲，至於在俄羅斯方面，則用莫斯科非常在意的歷史問題綁定。