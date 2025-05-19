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國際周報

聯合報／ 本報記者郭崇倫

美中台關係／美中關稅暫休戰 90天後才是真正考驗

美中達成90天內暫時下調關稅的協議，中方將美國商品關稅減至10%，美方則同意下調對中商品關稅至30%，談判進展超乎預期。其實早在4月下旬國際貨幣基金（IMF）年會期間，中美財政部長就初步會晤，雙方已大致交換底線，接下來由中下層官員密集磋商細節，才讓日內瓦談判如此順利。此次協議符合美國總統川普一貫交易策略：先開高價、製造危機，引發市場震盪，最後在談判中妥協，形塑「我贏了」的形象。至於中國為何願意讓步，主要還是其當前所面臨的經濟壓力。

伊朗核協議／美伊核談判進入關鍵階段 仍有兩變數

美國與伊朗核協議談判進入關鍵階段，不過是否能真正落地仍有兩大變數。其一，以色列一向反對伊朗發展任何形式的核計畫，若判斷伊朗構成實質威脅，以色列不排除單方面採取軍事行動。其二，則是伊朗內部政治分歧，現在是外交部長為首的溫和派與美國交涉，但能否最終獲得國內共識仍屬未定。

國際焦點／川普中東行重經濟利益 以色列疑慮增

美國總統川普13日展開第二任期首次大規模出訪，選擇財力雄厚的海灣國家作為首站，打破歷任總統優先訪問歐美或亞洲盟友的慣例，顯示其外交重心轉向經濟利益，淡化傳統同盟的重要性。川普此行過以色列而不入，且美方近日與伊朗重啟核協議談判、與葉門青年運動達成停火協議，這些訊號都加深內唐亞胡政府對美以盟友關係的疑慮。（記者許珮絨整理）

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