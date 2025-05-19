美中俄權力遊戲／北韓派兵援俄 操作談判槓桿

俄國與北韓過去幾個月對於平壤派兵參加俄烏戰爭含糊其詞，近日卻先後證實平壤軍隊協助莫斯科自烏克蘭軍隊手中奪取庫斯克，顯示彼此都把軍事聯盟作為談判籌碼，影響美國總統川普聯俄、拉攏北韓或抗中的戰略布局。

北韓領導人金正恩四月底證實向俄國派軍加強兩國軍事同盟，並下令為陣亡北韓士兵建立紀念碑。俄國總統普亭也在克里姆林宮網站上聲明說，「我們永懷為俄國、為我們共同自由獻出生命的朝鮮英雄，他們與俄羅斯戰友們一樣值得敬重」。

北韓軍援強化俄談判條件

紐約時報引述分析師看法，兩國將軍事聯盟當作談判槓桿。北韓軍隊協助「徹底解放」庫斯克，讓俄國奪下和談時基輔掌握的關鍵籌碼；雖然川普在達成和平協議一事上對莫斯科愈來愈沒耐心，但北韓對俄國的持續軍事援助承諾，強化俄國在和平談判的力道。

南韓智庫韓國統一研究院的北韓問題專家洪敏說，北韓沉默半年後選擇證實出兵並強調「以鮮血為代價的犧牲」，凸顯普亭欠下金正恩人情，兩人之間為平等的夥伴關係，以強化平壤對抗華府的外交籌碼。畢竟，川普曾表示希望與金正恩就北韓核武計畫達成協議。

專家：普亭欠金正恩人情

洪敏說，聲明似乎是為金正恩訪問莫斯科營造有利的氛圍，北韓聲明則是場外交表演，為將來與俄國的高峰會預備，「讓北韓與俄羅斯領導人承諾強化關係」。

洪敏補充，協助俄國拿下庫斯克也讓俄國在與美國、烏克蘭的停火談判中占上風。由於平壤正值尋求俄國軍事科技與經濟援助之際，聲明等於傳遞俄國欠其人情的訊號。

首爾的韓國國防分析研究所資深分析師杜鎮浩也說，未來北韓恐派遣更多軍隊到俄國，擴大軍隊活動範圍，深化兩國軍事關係，好取得更多回報。

在北韓官方證實出兵後，美國國務院要求北韓停止相關行動，稱俄國訓練北韓士兵違反聯合國安理會相關決議。國務院接受路透訪問時表示，像北韓這樣持續援助俄烏戰爭的國家，應對戰爭負起責任。

美憂北韓獲軍事科技援助

紐時引述南韓與美國官員說法，美韓都憂心平壤自莫斯科獲得急需的經濟與軍事科技援助，有助於北韓抵禦美國為首的國際制裁，並強化北韓軍隊的作戰能力。

至於北韓今年以來兩度試射短程彈道飛彈，韓聯社引述軍方消息人士，認為除避免刺激川普外，還考慮要向俄國出口相關武器。

平壤藉機平息內部不滿

此外，證實出兵俄國也有利平壤穩定內部政局。據南華早報報導，北韓公開承認參戰烏克蘭反映出對部隊受傷的不滿與日俱增。洪敏說，透過宣布出兵符合國際法，金正恩希望戰爭落幕時被俘的士兵能獲釋並遣返。

首爾的北韓大學院大學校長梁茂進則說，「平壤承諾補償部署的士兵，平息部隊與家屬的不滿情緒，並在與華府重啟談判前合理化部署行為」。

韓國統一研究院資深研究員趙韓範指出，派往俄國的士兵被禁止與家人聯繫，士兵即使負傷接受治療後也不准回家。隨著派軍赴俄的消息流傳數個月，「朝鮮再也守不住秘密」。北韓與俄國可能透過公開承認傷亡「為金正恩訪莫斯科奠基」。