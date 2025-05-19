美中俄權力遊戲／川普離間不成 中俄靠更近

美國總統川普推動「反向尼克森」政策，有意聯俄抗中，離間俄中關係；但隨著美烏簽署礦產協議，莫斯科愈來愈擔心和美國在烏戰談判中喪失優勢，加上美中關稅戰，讓中國面對美國壓力傾向與俄國抱團對抗美國，川普的「反向尼克森」策略可行性備受質疑。

卡內基國際和平基金會研究副主席、前國務院官員費根葆分析，眼前情勢猶如反向進行尼克森政策。1972年，時任美國總統的尼克森為加深中國和蘇聯之間的分歧，調整美國對中政策並訪問北京，結束華府與北京間長達25年的冷戰，企圖聯中制蘇。

美盼結束烏俄戰 弱化中俄陣線

他說，川普有意分裂中俄兩個已簽署協議、意識形態親近、戰略利益又相同的大國。華爾街日報也引述數位不具名的美官員說法，烏戰導致中俄及北韓聯手，美國無法同時壓制，川普尋求快速結束烏戰，目的是即使無法分裂也要弱化身處同一陣線的對手。

但中俄彼此關係依舊和諧。美國軍事評論員高德斯坦分析，大陸龐大的市場讓俄國將原本出口至歐洲的商品轉至大陸，讓俄國在嚴厲制裁下仍能穩定財政。隨著制裁與俄國戰時支出的激增造成通貨膨脹接近10%，而消費者物價漲幅幾乎是該數字的兩倍，經濟扮演日益吃重的角色。

俄遭西方孤立 對北京依賴大增

華盛頓郵報指出，俄國內部立場較為溫和的菁英階層正施壓克里姆林宮，要求接受美國提出的協議，即凍結前線衝突，換取美國部分解除制裁與承認俄國控制克里米亞；鷹派則呼籲無論經濟狀況如何，戰爭都要持續下去。

但北京提供莫斯科戰爭機器的關鍵零件與即時後勤支援，北京領導人還多次發表聲明支援俄國對西方的抗爭，雙方也定期軍事聯演，並在北極展開多領域夥伴關係。俄國因烏戰遭西方孤立，讓莫斯科對北京的依賴大幅上升，儼然成為「反向尼克森」的關卡之一。

礦產協議後 俄憂美難斷烏軍援

隨著美烏簽署礦產協議，俄國菁英階層憂心協議代表著華府與基輔結盟。

前克里姆林宮顧問、政治分析師馬科夫說，美烏礦產協議「讓俄國處境更惡化」，「將川普與（烏克蘭總統）澤倫斯基關係緊張的關鍵因素消除」，協議也象徵美國擁有烏克蘭境內礦藏等利益，「將承擔起保護烏克蘭的一定責任」。

華郵也說，俄國一直以美國停止供應烏國武器作為長期停火條件，但礦產協議成立了重建投資基金，明定華府未來對烏國的任何援助將視為對基金的投資，可拿到回報，讓美國暫停軍援前景更為渺茫。

習普會再喊加強合作 劍指美國

美國和西方國家對中俄的戰略和經濟壓力，很自然的讓中俄靠近。俄國總統普亭與大陸國家主席習近平8日在克里姆林宮會談，兩人矢言「中俄將加強協調配合」因應美國的企圖。紐約時報說，兩國都試圖將自己的國家塑造為替代美國的強權，能在美國單邊霸權下建立更平等的多極世界。聲明也顯示，在川普意圖親俄制中的同時，中俄會肩並肩站在一起。

普亭將雙方的關係描繪為「國際舞台穩定因素」，還說兩國貿易已變為用盧布與人民幣結算，確保兩國「不受第三國的影響」，更不利「反向尼克森」的操作。