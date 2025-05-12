聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫領讀，帶讀者快速掌握全球局勢變化。

恐攻加劇印巴交火 喀什米爾衝突升高

印控喀什米爾地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）4月22日發生武裝份子殺害26名平民，為該地區25年來最嚴重平民遇襲事件，印度指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，兩國關係跌到數年來最低點。

印度5月7日發動「辛多爾行動」報復打擊武裝組織，巴基斯坦回擊升高衝突火線，儘管印巴雙方皆宣稱取得戰果，是否就此止步仍具不確定性。部分觀察認為，印度此次攻擊雖具報復性質，卻刻意避免直接打擊巴基斯坦軍方，顯示出節制；而巴基斯坦又在交火中占上風，有望就此收手。另一派則指出，衝突恐怕仍難畫下句點，印度已強硬表態「不會給外國一滴水」，明言將全面掌控印度河水資源，這對高度仰賴該河流的巴基斯坦而言構成生存威脅。

中美高層貿易談判 人選反映互信不足

中國大陸國務院副總理何立峰領軍貿易談判，美中雖現破冰跡象，實則各懷試探。何立峰為政局委員與副總理，位階不低，但美方未如往常在宣布會談時揭露中方代表名單，反映華府對代表層級安排的保留態度。川普政府一直希望直接與中國大陸國家主席習近平本人或其親信如中共中央辦公廳主任蔡奇對話，這次何立峰出席，顯示雙方仍為互信不足、期望不高的狀態。

川普效應蔓延國際 多國選民尋求穩定

美國總統川普上任以來，德國、加拿大、澳洲與新加坡等4個國家先後大選，儘管各國選情有其國內因素，但無一不受「川普效應」波及，大致可以分成兩類，其一是選民會擔心自己的國家會出現像川普這樣的人物，進而走上像美國一樣的極端道路，在德國有另類選擇黨，而加拿大則是模仿美國共和黨的保守黨。其二為，川普就任後一連串政策引發全球風暴，他國選民膽戰心驚，希望選擇有執政經驗的穩健政黨，新加坡人民行動黨與澳洲的工黨就因此獲利。（記者許珮絨整理）