關稅戰vs.稀土戰／「看不見」的稀土 讓日常生活運轉

稀土最常用來製成強力永久磁鐵，放在「發電機」產品中。一般日常生活中可見的風力發電機、電動車，就可看到稀土材料身影，此外，戰鬥機、太空梭所使用的發動機、推動系統或者高精度感測器，因內含永久磁鐵，也對稀土這項材料仰賴甚深。

1970~1980年代，研究單位發現，稀土元素所組成的永久磁鐵磁場最大，比起傳統鋁鎳鈷合金磁鐵、鐵氧體磁鐵的磁場都要大上很多，因而陸續運用永磁發電機。

在整體稀土磁鐵市場中，需求量最大的，莫過於風力發電機。稀土磁鐵讓永磁發電機結構更為簡單，也可避免傳統勵磁繞組的燒毀與斷線，這讓整體發電效率、可靠性大為提高，根據統計，風力發電機每GW（百萬瓩）約需547噸稀土永磁。

電動車馬達，現在也都採用永磁馬達。之所以採用永磁馬達，是因為永磁馬達不需通電就帶有磁場，體積小，短時間內也可以達到高轉速，出力更快、耗能更少。

工研院產科國際所經理廖鎔榆指出，「每一台電動車大概會使用3到5公斤的稀土磁鐵。電動車為什麼不用傳統馬達？最主要是那些馬達的重量都較永磁馬達重上數倍，現在電動車搭載的鋰電池重量就高達400~500公斤，如果還要配備一個很重的驅動馬達，那電動車裡的鋰電池電量，根本就無法讓電動車跑得遠。」

稀土除了製造為永久磁鐵之外，通常也會用於製作光學玻璃。所謂的光學玻璃，並不是一般玻璃，而是具有高折射率的玻璃，例如，眼鏡。廖鎔榆表示，「有些人近視度數高、鏡片就會厚，現在有很多人會將鏡片換成輕薄鏡片，這種輕薄鏡片折射率高，就有稀土的成分在其中。」

而在科技產業中，最常用到稀土材料的，最主要是被動元件中的陶瓷電容（MLCC），稀土裡的釔、鑭、鈰、鐠、釹，都是陶瓷電容裡的必要元素；此外，半導體的CMP（化學機械研磨）製程中，有一道工序是使用研磨劑將晶圓減薄或者是鏡面化的一道重要工序，而在這道工序之中，也會使用稀土材料，以達到拋光、磨平效果。

稀土雖不易開採、分離、純化，但是，因為稀土特性，也使得愈來愈多產品都採用稀土材料設計。稀土已是民眾日常生活中，不可或缺的重要金屬元素材料。